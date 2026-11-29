لا تزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم، ويُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية المؤدية إلى هذه الوفيات.

تُظهر علاجات جديدة لخفض الكوليسترول إمكانية التحكم في مستويات الكوليسترول الضار عبر علاج يُعطى كل 3 سنوات، مما قد يقلل الحاجة إلى تناول الأدوية يومياً، لكن فاعليتها ومدى اعتمادها بديلاً للعلاجات التقليدية لا يزالان بحاجة إلى مزيد من الدراسات، وفق ما ذكره موقع «blue news» الإخباري السويسري.

علاجٌ واحدٌ يُغني عن تناول الحبوب يومياً

وطوّر الباحثون علاجاً جينياً مبتكراً يمكنه خفض مستويات الكوليسترول على المدى الطويل. وتثير هذه النتائج آمالاً واعدة، لكن لا تزال هناك أسئلة جوهرية مطروحة قبل إمكانية استخدامه على البشر.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الكوليسترول بشكل مزمن، غالباً ما يكون تناول الأدوية يومياً جزءاً من روتينهم. وقد يغير علاج جيني جديد هذا الواقع يوماً ما.

فقد طوّر باحثون طريقة تستهدف مباشرةً المسببات الكامنة وراء بعض اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون؛ فبدلاً من السيطرة على مستويات الكوليسترول عبر الأدوية المنتظمة، يهدف هذا العلاج -الذي يُعطى مرة واحدة- إلى إحداث تغيير طويل الأمد في عملية التمثيل الغذائي.

وفي دراسة نُشرت في دورية «نيتشر» (Nature)، عرض علماء نتائج واعدة أُجريت على قرود، حيث استمر تأثير العلاج لمدة 3 سنوات.

يعتمد هذا العلاج على تقنية تُعرف بـ«كريسبر (CRISPR)»، التي تتيح إجراء تعديلات دقيقة في مواقع محددة من الجينوم؛ ولهذا السبب غالباً ما يُشار إليها بـ«المقص الجيني».

باحثون يعطلون جيناً في الكبد

ركز الباحثون على جين يُدعى «ANGPTL3»، وهو جين ينظم إنتاج بروتين يلعب دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي للدهون.

وعند تعطيل هذا الجين تحديداً داخل خلايا الكبد، يمكن أن تنخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم.

يُعرف الكوليسترول الضار (LDL) بهذا الاسم لأنه، عند ارتفاع مستوياته، يؤدي إلى تراكم اللويحات في الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يصل العلاج إلى الكبد عبر جزيئات دهنية دقيقة تُعرف بـ«الجسيمات النانوية الدهنية (lipid nanoparticles)»، حيث يتم هناك إجراء التعديل الجيني.

انخفاض في الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 46 %

لاحظ الباحثون تغيرات ملموسة لدى قرود كانت مستويات الدهون في دمها طبيعية في البداية، وذلك بعد تلقيها جرعة علاجية واحدة. وقد تمثلت التغيرات -في المتوسط- لدى هذه القرود فيما يلي: انخفاض تركيز بروتين «ANGPTL3» بنسبة 94 في المائة، انخفاض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 43 في المائة، انخفاض مستوى الكوليسترول «الضار» (LDL) بنسبة 13 في المائة.

وفي تجربة إضافية شملت أربعة قرود عُطِّلت فيها وظيفة مستقبلات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل متعمد -وهو ما يحاكي نوعاً شديداً من اضطرابات الكوليسترول الوراثية- جاءت النتائج أكثر وضوحاً. فبعد مرور 35 يوماً، انخفض متوسط ​​مستوى الكوليسترول الضار (LDL) من 458 إلى 247 ملليغراماً لكل ديسيلتر، أي بنسبة انخفاض بلغت 46 في المائة.

تجارب أولية على البشر قيد التنفيذ بالفعل

لم تعد الأبحاث في هذا المجال مقتصرة على التجارب الحيوانية؛ إذ تُجرى حالياً دراسات حول علاجات جينية تستهدف جين «ANGPTL3» لدى البشر. وفي تجربة سريرية أولية استُخدمت فيها تقنية «كريسبر» مختلفة، لوحظت تغيرات طويلة الأمد في مستويات دهون الدم.

ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن العلاج المذكور في دورية «نيتشر» سيعطي النتائج ذاتها لدى البشر؛ إذ تظل السلامة أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا النوع من العلاجات. لاحظ الباحثون ارتفاعاً مؤقتاً في مستويات إنزيمات الكبد لدى القردة التي خضعت للعلاج، وقد عادت هذه المستويات إلى طبيعتها بعد نحو أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، فحص الباحثون نحو 3000 موقع محتمل في جينوم خلايا الكبد البشرية، حيث كان من الممكن أن تتسبب أداة تعديل الجينات في حدوث تغييرات غير مقصودة؛ لكن لم يُرصد أي تغيير من هذا القبيل في تلك الدراسات.

هل ستصبح حبوب الكوليسترول غير ضرورية في المستقبل القريب؟

لا يزال هذا الأمر بعيد المنال حالياً. قد يكتسب هذا العلاج الجديد أهمية خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية حادة في التمثيل الغذائي للدهون، ممن لا يمكن السيطرة على مستويات الكوليسترول لديهم بشكل كافٍ باستخدام الأدوية المتاحة حالياً. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا النوع من العلاج قد يُستخدم يوماً ما للمرضى الذين يعانون من ارتفاع عام في مستويات الكوليسترول.

ومن الفروق الجوهرية بين هذا العلاج والأدوية التقليدية، أنه يهدف إلى إحداث تغيير دائم في المادة الوراثية لخلايا الكبد؛ وهو تغيير لا يمكن التراجع عنه بسهولة.

ولهذا السبب، يتعين على الباحثين دراسة الآثار طويلة المدى لهذا العلاج بعناية فائقة. وحتى ذلك الحين، تظل التدابير المثبتة -كاعتماد نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب- أموراً بالغة الأهمية. كما ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون بالفعل أدوية لخفض الكوليسترول ألا يتوقفوا عن تعاطيها من تلقاء أنفسهم.