عندما تسعى إلى خفض مستوى الكوليسترول لديك، فإن محتوى الدهون المشبعة يُعد العامل الأهم الذي ينبغي الانتباه إليه؛ إذ إن الإفراط في تناول هذه الدهون قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم «الكوليسترول الضار»، في الدم.

هل يمكنك تناول الجبن إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

نعم، يمكنك تناول الجبن حتى وإن كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، لكن من المهم الانتباه إلى حجم الحصص التي تتناولها، واختيار الأنواع قليلة الدسم كلما أمكن ذلك، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

يحتوي الجبن على دهون مشبعة قد تسهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) عند تناولها بكميات كبيرة. وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فإن جمعية القلب الأميركية (AHA) توصي بألا تتجاوز الدهون المشبعة 6 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، أي ما يعادل نحو 11 إلى 13 غراماً يومياً في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

ويمكن أن يساعد اختيار الأجبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم في الحد من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الامتناع تماماً عن الأجبان كاملة الدسم. فمن خلال مراقبة استهلاكك اليومي من الدهون المشبعة، ومناقشة أي تعديلات غذائية مع طبيبك، يمكنك الاستمتاع بتناول الجبن مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن النطاق المطلوب.

وتتوفر أنواع عديدة ومتنوعة من الجبن، ورغم أنها جميعاً تُعد مصادر جيدة للكالسيوم، فإنها تتفاوت في محتواها من الدهون المشبعة.

على سبيل المثال، تحتوي أونصة واحدة (نحو 28 غراماً) من الجبن على:

جبن الشيدر: 5.29 غرام من الدهون المشبعة

جبن الموزاريلا: 3.94 غرام من الدهون المشبعة

الجبن السويسري: 5.16 غرام من الدهون المشبعة

الجبن الأزرق: 5.3 غرام من الدهون المشبعة

وقد خلصت دراسة أُجريت عام 2021 إلى أن تناول أنواع معينة من الجبن لا يرتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL). ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات أكثر قوة لتأكيد هذه النتائج.

كيف تتناول الجبن مع مراقبة مستويات الكوليسترول لديك؟

رغم أهمية تجنب الإفراط في تناول الجبن، فإنك لست مضطراً إلى استبعاده تماماً من نظامك الغذائي. وفيما يلي بعض النصائح التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الجبن وتناوله:

انتبه إلى حجم الحصة

تُحدد الحصة الواحدة من العديد من أنواع الجبن بأوقية واحدة (نحو 28 غراماً). ونظراً إلى أن الجبن يُباع غالباً على هيئة قوالب، فقد يصعب تقدير حجم الحصة بدقة.

وتُعد أصابع الجبن المعبأة مسبقاً في حصص محددة خياراً مناسباً يُغنيك عن تقدير الكمية بنفسك. أما إذا كان نوع الجبن المفضل لديك لا يتوفر في عبوات فردية، فيمكنك الاسترشاد بأن الأوقية الواحدة تعادل تقريباً حجم ثلاثة أحجار نرد مكدسة بعضها فوق بعض.

ويمكنك أيضاً استخدام ميزان الطعام لقياس الحصص بسهولة ودقة.

دوّن ما تتناوله

إذا كنت تواجه صعوبة في تتبع كمية الدهون المشبعة التي تستهلكها يومياً، ففكر في الاستعانة بتطبيق لتتبع العناصر الغذائية، مثل «MyFitnessPal». ويمكنك أيضاً استخدام تطبيق الملاحظات على هاتفك، أو الاكتفاء بتدوين ما تتناوله يدوياً باستخدام القلم والورق.

استمتع بكل قضمة

إذا اخترت تناول نوع من الجبن كامل الدسم، فاحرص على الاكتفاء بكمية صغيرة والاستمتاع بكل قضمة منها؛ إذ يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من الرضا، رغم تناول كمية أقل.