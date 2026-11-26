استشارات: ارتخاء عضلة القلب والتغيرات التنكسية في صماماتهhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5346078-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87
استشارات: ارتخاء عضلة القلب والتغيرات التنكسية في صماماته
• أجريت فحصاً للقلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو). وأظهرت النتائج في التقرير المرفق، وجود ضعف في ارتخاء عضلة القلب مع تغيرات تنكسية في صمامات القلب، وارتجاع بسيط في الصمام الميترالي. وأرغب في معرفة مدى خطورة هذه النتائج، والأسباب المحتملة لها، وما إذا كانت تستدعي تناول أدوية أو إجراء فحوص إضافية.
جوجو الحسيني - بريد إلكتروني
- بدايةً، من المهم التوضيح أن نتائج فحص الإيكو المرفقة تحمل جوانب مطمئنة، ولا تشير بحد ذاتها إلى وجود ضعف في قدرة القلب على ضخ الدم، أو مرض شديد في صمامات القلب. ولكنها تكشف عن بعض التغيرات التي تستدعي تقييم الحالة الصحية العامة، ومعرفة عمر المريض والأمراض المزمنة المصاحبة، ومدى وجود أعراض قلبية. وسأعرض النقاط التالية بشكل متسلسل:
- أولاً: كفاءة عضلة القلب. أظهر الفحص أن حجم البطين الأيسر طبيعي، وأن قوة انقباض عضلة القلب جيدة، حيث بلغت نسبة الكفاءة الانقباضية (Ejection Fraction) نحو 63 في المائة، وهي ضمن المعدلات الطبيعية. وهذه نتيجة مطمئنة؛ لأنها تعني أن القلب يحتفظ بقدرته على ضخ الدم بكفاءة. كما لم يُظهر الفحص اضطرابات موضعية في حركة جدران عضلة القلب أثناء الراحة.
- ثانياً: ضعف ارتخاء عضلة القلب. من أبرز النتائج وجود ما يُسمى «الخلل الانبساطي للبطين الأيسر» Left Ventricular Diastolic Dysfunction. ولفهم هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أن القلب يؤدي وظيفتين متكاملتين؛ الأولى الانقباض لدفع الدم إلى الشرايين، والثانية الارتخاء للسماح بامتلاء حجراته بالدم. وفي هذه الحالة، تبدو وظيفة الانقباض طبيعية، بينما تشير حركة الدم عبر الصمام الميترالي إلى أن ارتخاء عضلة القلب أصبح أبطأ من المعتاد.
ومن الأسباب المحتملة لهذه الحالة التقدم في العمر، وارتفاع ضغط الدم المزمن، والسكري، والسمنة، وأمراض الشرايين التاجية.
ومن المهم التأكيد أن ضعف ارتخاء عضلة القلب لا يعني بالضرورة وجود فشل قلبي، خصوصاً عندما تكون قوة الانقباض طبيعية، ولا يعاني المريض من ضيق التنفس أو احتقان السوائل.
كما أن انعكاس نسبة E/A المذكور في التقرير قد يشير إلى اضطراب ارتخاء من الدرجة الأولى، لكنه لا يكفي وحده لتأكيد درجته. ويُفضل استكمال التقييم بقياسات مثل e` وE/e` وحجم الأذين الأيسر. وهو ما يتوفر في التقرير الذي أرسلته.
- ثالثاً: التغيرات في صمامات القلب. أظهر الفحص وجود تغيرات تصلبية بسيطة في الصمامين الميترالي والأورطي، وهي تغيرات قد تحدث تدريجياً مع التقدم في العمر نتيجة زيادة سمك أنسجة الصمامات وفقدان جزء من مرونتها. كما أظهر الفحص ارتجاعاً بسيطاً في الصمام الميترالي، وارتجاعاً بسيطاً في الصمام ثلاثي الشرفات.
وهذه التغيرات شائعة نسبياً، ولا تستدعي عادةً تدخلاً جراحياً أو علاجاً خاصاً بالصمامات، ما دامت لا تؤثر في كفاءة القلب أو تسبب أعراضاً مهمة.
أما الضغط الانقباضي المقدّر للشريان الرئوي، والبالغ 35 ملم زئبق، فهو لا يكفي بمفرده لتشخيص ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ويحتاج تفسيره إلى بقية نتائج الإيكو والحالة الإكلينيكية.
- رابعاً: كيف تكون المعالجة؟ تعتمد المعالجة أساساً على الأسباب المصاحبة والأعراض، وليس على نتيجة الإيكو وحدها. فإذا كان المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن ضبطه يمثل إحدى أهم وسائل المحافظة على وظيفة عضلة القلب. وكذلك ينبغي الاهتمام بضبط السكري والكوليسترول، والمحافظة على الوزن المناسب، وممارسة النشاط البدني المنتظم، وتقليل الملح في الطعام.
ولا توجد ضرورة لتناول أدوية مدرة للبول لمجرد وجود ضعف في الارتخاء، وإنما تُستخدم عند وجود احتقان أو تجمع للسوائل. كما لا يستدعي الارتجاع البسيط في الصمامات تناول أدوية خاصة، ما لم توجد أمراض أخرى تستوجب ذلك.
ويُنصح بمراجعة طبيب القلب لتقييم الأعراض، وضغط الدم، وتخطيط القلب، واستكمال قياسات الوظيفة الانبساطية عند الحاجة، وتحديد موعد إعادة الإيكو وفق الحالة السريرية.
إن نتائج هذا الفحص مطمئنة إجمالاً، وتشير إلى احتفاظ القلب بقوة انقباضية طبيعية، مع وجود تغيرات في ارتخاء العضلة والصمامات قد تكون مرتبطة بالعمر أو بعوامل الخطورة القلبية. والأهم هو تحديد أسبابها والسيطرة عليها، وليس مجرد تناول أدوية بسبب وجود هذه النتائج في تقرير الإيكو. أما ظهور ضيق تنفس جديد أو تورم الساقين أو تراجع القدرة على المجهود، فيستدعي إعادة التقييم الطبي.
قد يسبب خمول الغدة الدرقية تعباً وزيادة وزن وشعوراً بالبرد، تتشابه مع الإرهاق العادي، ويحتاج تشخيصه إلى تحاليل دم.
«الشرق الأوسط» (بيروت)
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة... 3 نقاط لإعادة توجيه التركيزhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5346089-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة... 3 نقاط لإعادة توجيه التركيز
ظلت النظرة العامة تجاه «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة» ADHD، لعقود طويلة، ثابتة ولا تتغير: طفل صغير يفيض بالطاقة البدنية ولا يمكنه الجلوس ساكناً في الصف الدراسي. ولكن أبحاث صحة النمو العصبي تشهد تغيرات في تلك الصورة النمطية الشائعة في الأذهان، حيث بدأت هذه الصورة النمطية القديمة بالتلاشي، ليحل محلها فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته، ويؤثر على كيفية إدارة الدماغ للتركيز والمشاعر والتنظيم اليومي.
اختلاف عصبي وبيولوجي واضح
إن هذه الطفرات البحثية والإرشادات الإكلينيكية الحديثة حول «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة»، تعيد بشكل جذري تشكيل كيفية تشخيص هذه الحالة المعقدة وإدارتها. وبعيداً عن النظرة القاصرة التي تصنف الاضطراب على أنه «كسل» أو «ضعف في الانضباط»، يعترف الطب الحديث اليوم باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة كاختلاف عصبي وبيولوجي واضح يتطلب تحديداً دقيقاً وفي الوقت المناسب، واتباع نهج مخصص لكل فرد للرعاية. وعندما تصبح الأعراض مستمرة ومؤثرة في أكثر من جانب من حياته، فإن فهمها وتقييمها طبياً قد يكونان الخطوة الأولى لمساعدته على استثمار قدراته بدلاً من محاسبته على ما يصعب عليه التحكم فيه.
وحول هذه الحالة، ثمة نقاط يجدر التنبه لها:
1. الأعراض «مستمرة» نسبياً و«غير متناسبة». بداية، فإن الأدلة العلمية الحديثة لا تدعم ذلك الاعتقاد الشائع بأن تناول السكر يسبب تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. كما أن الطفل كثير الحركة، سريع الملل، كثير النسيان أو شديد الاندفاع في بعض مراحل طفولته، لا يعني بالضرورة أنه مصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وهذه من أهم ما ينبغي أن يعرفه الوالدان والمدرسون.
ولكن عندما يصبح التشتت أو فرط الحركة أو الاندفاع متكرراً، ويؤثر بوضوح في التعلم والعلاقات والحياة اليومية، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد اختلاف طبيعي في شخصية الطفل.
إن قلة التركيز والحركة الزائدة والاندفاع، هي سلوكيات يمكن أن تظهر طبيعياً لدى الأطفال، خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. وقد يكون الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة غير قادر على التركيز لفترة طويلة، وقد يمتلك طاقة كبيرة تدفعه إلى الحركة المستمرة. وحتى الأطفال الأكبر سناً قد يتفاوت انتباههم تبعاً لمدى اهتمامهم بالنشاط الذي يقومون به.
والفارق الأساسي أن أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط تكون «مستمرة» نسبياً، و«غير متناسبة» مع عمر الطفل، و«تظهر» في أكثر من بيئة يومية، و«تؤثر» في أدائه اليومي. ولأن صعوبات التعلم أو المشكلات النفسية أو اضطرابات النوم وغيرها قد تؤدي إلى تراجع التركيز أو الأداء المدرسي، فإن الطفل يحتاج ضمن التشخيص إلى تقييم شامل.
والمهم تذكر أن الأعراض تبدأ عادةً خلال الطفولة، وغالباً قبل سن 12 عاماً، وقد تظهر لدى بعض الأطفال في سن مبكرة. لكن وجود بعض هذه التصرفات منفردة لا يكفي لتشخيص الاضطراب.
2. اضطراب نمائي عصبي. يُعرَّف اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة طبياً بأنه اضطراب في النمو العصبي (اضطراب نمائي عصبي)، يتميز في المقام الأول بأنماط مستمرة من نقص الانتباه، وفرط الحركة، والاندفاعية. ومع ذلك، وكما اكتشف ملايين البالغين، يمكن أن تبدو هذه العلامات الجوهرية مختلفة تماماً وفق عمر الشخص وجنسه وبيئته.
وفي هذا الصدد، سلطت مراجعة علمية شاملة نُشرت في عدد 2 أغسطس (آب) 2024 من مجلة طبيب الأسرة الأميركي American Family Physician، الضوء على التحديات المتزايدة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين بالذات. وأكدت أن الاضطراب لا يختفي بمجرد التخرج من المدرسة. وأشارت المراجعة إلى أن معدلات تشخيص البالغين - وخاصة بين النساء وأولئك الذين تظهر عليهم أعراض نقص الانتباه بشكل مهيمن - تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الوعي المتزايد بأن هذه الحالة غالباً ما تخفي نفسها وراء القلق الداخلي، والإرهاق المزمن، والاحتراق المهني.
وتاريخياً، كان تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أمراً شخصياً وتخمينياً إلى حدٍ كبير، حيث كان يعتمد بالكامل تقريباً على قوائم المراجعة السلوكية التي يملؤها الآباء أو المعلمون أو المرضى أنفسهم. وإذا لم يكن الفرد مناسباً للقالب التقليدي، فغالباً ما يتم إغفاله أو تشخيصه بشكل خاطئ بالقلق أو الاكتئاب. ولكن اليوم، يتدخل العلم الطبي المتقدم ليرسخ عملية التشخيص في البيولوجيا والبيانات الرقمية الدقيقة.
وتستخدم العيادات الحديثة بشكل متزايد اختبارات الأداء المستمر الموضوعية. وباستخدام تتبع الحركة الدقيق ومهام الانتباه القائمة على الكمبيوتر، تقارن هذه الأدوات الحركات الدقيقة للفرد والتحكم في الاندفاعات مقابل بيانات معيارية متطابقة مع العمر. ويزيل هذا النهج القائم على البيانات احتمال التحيز الشخصي، مما يساعد الأطباء على التمييز بين اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وبين الحالات المتداخلة معه مثل اضطرابات النوم أو الصدمات النفسية.
فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته بوصفه اختلافاً عصبياً وبيولوجياً واضحاً
خرائط الدماغ البيولوجية
3. إن دراسة خرائط الدماغ البيولوجية أفادتنا كثيراً في العامل التشخيصي. حيث أحدثت دراسة بنيوية رائدة نُشرت في عدد 5 مايو (أيار) 2026 من مجلة JAMA Psychiatry، تحولاً جذرياً في كيفية نظر الأطباء إلى هذا الاضطراب من خلال تجاوز الاستبيانات التقليدية، فباستخدام فحوصات الدماغ الهيكلية والوظيفية لآلاف المشاركين، رسم الباحثون خرائط لأنماط محددة من الاختلافات العصبية.
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع فرعية بيولوجية متميزة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة:
* النوع المعرفي The Cognitive Type. ويركز بشكل أساسي على نقص الانتباه الشديد والعجز التنفيذي في التخطيط. وفي نمط غلبة عدم الانتباه، يواجه الطفل صعوبة في التركيز، واتباع التعليمات، وتنظيم المهام وإتمامها. وقد يبدو أحياناً وكأنه لا يستمع عندما يُخاطب مباشرة، كما يمكن أن يفقد أغراضه المدرسية أو يتشتت بسهولة وينسى أداء بعض واجباته اليومية.
* النوع السلوكي The Behavioral Type. ويشمل بشكل مكثف نشاط الدوائر الدماغية المرتبطة بفرط الحركة والاندفاع. ويتميز بكثرة الحركة والتململ، وعدم القدرة على البقاء جالساً أو الانتظار حتى يأتي دوره، والتحدث بصورة مفرطة أو مقاطعة الآخرين والإجابة قبل اكتمال السؤال. وقد يتصرف الطفل أحياناً دون التفكير في نتائج تصرفاته.
* النوع العاطفي The Affective Type. وهو نوع فرعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخلل التنظيم العاطفي. ويؤكد هذا النوع الثالث ما يشهده الأطباء منذ سنوات، وهو أنه بالنسبة للعديد من الأفراد، فإن عدم القدرة على تنظيم العواطف الشديدة، والاندفاعات المفاجئة، والحساسية المفرطة تجاه الرفض هي سمات أساسية للاضطراب، مما يمنح الأطباء أداة تشخيصية قائمة على الدليل البيولوجي وليس السلوكي فقط.
استراتيجية العلاج الحديثة: نهج متعدد الوسائط
مثلما نضج فهمنا للاضطراب، تحولت استراتيجية علاجه بعيداً عن فلسفة «الحبة الدوائية السحرية الواحدة التي تعالج كل شيء». وتؤكد المبادئ الطبية التوجيهية الدولية الرائدة أن الرعاية المثلى يجب أن تكون متعددة الوسائط، حيث تمزج بسلاسة بين الطفرات الدوائية والعلاج السلوكي والتدخلات الرقمية المتطورة، أي أن نماذج الرعاية الصحية تكون مخصصة ومدعومة بالتكنولوجيا ومتعددة الأساليب. وتركز الاستراتيجيات الحديثة على تحقيق أقصى قدر من التحكم في الأعراض مع تقليل الآثار الجانبية والاضطرابات الحياتية على المدى الطويل.
وتُصنف الاختراقات الرئيسية التي تشكل الرعاية المعاصرة لهذا الاضطراب ضمن فئات إكلينيكية رئيسية كالآتي:
* العلاجات الرقمية DTx والألعاب الطبية. تطورت التكنولوجيا لتقدم «البرمجيات كدواء» ووسيلة علاجية تستهدف تحديداً الأنظمة العصبية المسؤولة عن تنظيم الانتباه والذاكرة العاملة. ومنها:
- ألعاب الفيديو الطبية بموجب وصفة: ويستخدم دواء EndeavorRx المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، محفزات حسية وتحديات حركية لاستهداف وتنشيط شبكات الانتباه في المنطقة الجبهية الجدارية بالدماغ. وتخضع النسخ المخصصة للبالغين حالياً لتجارب إكلينيكية نشطة.
- تطبيقات التدريب المعرفي: تستخدم المنصات التكيفية مثل Sincrolab خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعديل صعوبة ألعاب التدريب المعرفي بناءً على أداء المستخدم في الوقت الفعلي، مما يبني قدرات الوظائف التنفيذية بشكل منهجي.
هل يمكن للمراهقين أن يتمتعوا باللياقة البدنية رغم زيادة الوزن؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5346086-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%9F
هل يمكن للمراهقين أن يتمتعوا باللياقة البدنية رغم زيادة الوزن؟
ناقشت دراسة حديثة لباحثين من جامعة فروتسواف للعلوم الصحية «Wroclaw University of Health» في بولندا، ونُشرت في السابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، في دورية التقارير العلمية «Scientific Reports»، إمكانية تعويض اللياقة البدنية الجيدة عن المخاطر الصحية المترتبة على زيادة الوزن؛ خصوصاً على صحة القلب والأوعية الدموية لدى المراهقين.
البُدن وممارسة النشاط البدني
أوضح الباحثون أن مفهوم «بدين ولكن يتمتع باللياقة البدنية» يشير إلى أن ارتفاع مستوى اللياقة القلبية التنفسية قد يخفف من بعض الآثار الصحية الضارة المرتبطة بزيادة وزن الجسم. ولكن بطبيعة الحال تظل زيادة الدهون في الجسم عامل خطورة يؤثر بالسلب على صحة القلب. لذلك هناك حاجة إلى دراسات طولية كثيرة لمعرفة مدى ارتباط اللياقة البدنية بحدوث تغيرات صحية إيجابية.
من المعروف أن زيادة الدهون في الجسم ترتبط بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وزيادة احتمالية السكتة الدماغية والذبحة الصدرية. وكلما زاد النشاط البدني انعكس ذلك بالإيجاب على صحة الجسم؛ لأن الرياضة تساهم في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وتساعد في استهلاك الغلوكوز الذي يستخدم كوقود للجسم بدلاً من ارتفاع معدلاته في الدم.
ويمكن للمدارس تقديم برامج تحفز المراهقين على ممارسة النشاط البدني، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، أو قدراتهم على الوصول إلى أنشطة رياضية خارج المدرسة. ويُعد التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) الذي يتضمن فترات متكررة من التمارين المكثفة تتخللها فترات راحة قصيرة، طريقة جيدة لتحسين اللياقة البدنية.
أجرى الباحثون الدراسة على 98 مراهقاً في مدرسة ثانوية في فروتسواف، وكان متوسط أعمارهم 15 عاماً، وجميعهم اجتازوا تدريبات متقطعة عالية الكثافة استمرت لمدة 8 أسابيع كاملة. وتم تصنيف المراهقين إلى 4 فئات، بناءً على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومستوى اللياقة القلبية التنفسية (CRF) مع الوضع في الاعتبار معايير خاصة بالسن والجنس. وهذه التصنيفات هي (وزن طبيعي ولياقة قلبية تنفسية عالية/ وزن طبيعي ولياقة قلبية تنفسية منخفضة/ وزن زائد ولياقة قلبية تنفسية عالية/ وزن زائد ولياقة قلبية تنفسية منخفضة).
وتم دمج هذا البرنامج التدريبي ضمن حصص التربية البدنية المعتادة بمعدل مرتين أسبوعياً؛ حيث تضمنت كل جلسة عملية إحماء لمدة 10 دقائق، تليها 20 ثانية من التمارين عالية الكثافة، ثم 10 ثوانٍ من الراحة. ثم ازداد حجم التدريب تدريجياً من 4 جولات في الأسبوعين الأولين إلى 6 جولات في الأسبوعين الثالث والرابع، ثم إلى 8 جولات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وشملت التمارين القفز من وضعية القرفصاء وتسلق الجبال (تمرينات تحتاج إلى لياقة بدنية عالية)، وقام الباحثون بقياس معدلات الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2max) في الجسم (وهو مؤشر على اللياقة القلبية التنفسية)، وتم أيضاً قياس نسبة الدهون، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة.
لياقة قلبية تنفسية
وبعد 8 أسابيع احتفظ معظم المشاركين المصنفين مبدئياً ضمن فئة اللياقة القلبية التنفسية العالية بهذا التصنيف؛ حيث بقي أكثر من 88 في المائة من المراهقين في كلتا مجموعتي اللياقة العالية ضمن هذه الفئة. كما ساهمت التمارين أيضاً في انتقال نسبة 16.3 في المائة من الطلاب الذين لا يعانون من زيادة الوزن، ولكن لديهم لياقة قلبية وتنفسية منخفضة، إلى فئة اللياقة القلبية التنفسية العالية.
وارتفع متوسط أقصى استهلاك للأكسجين في كل مجموعة، وتراوحت التحسينات بين 1.17 و1.91 مل/كلغم/دقيقة، مع تسجيل أكبر زيادة متوسطة بين المراهقين الذين لا يعانون من زيادة الوزن، والذين كانت لياقتهم القلبية التنفسية منخفضة. وانخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4 ملم زئبق تقريباً في كلتا المجموعتين اللتين لا تعانيان من زيادة الوزن، مقارنة بانخفاض أقل من 1 ملم زئبق في كلتا المجموعتين اللتين تعانيان من زيادة الوزن.
وأكد الباحثون أن اللياقة البدنية على الرغم من أنها تعتمد بشكل أساسي على كفاءة القلب والرئتين وقوة العضلات وليس على رقم الميزان وحده، فإن الجمع بين اللياقة الجيدة والزيادة في وزن الجسم يحمل تفاصيل طبية مهمة، تؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب والجهاز التنفسي حتى مع السمنة، مثل:
- ضرورة الحفاظ على استمرارية التمارين الشاقة بشكل منتظم؛ لأن المراهق الذي يمارس الرياضة بانتظام يمتلك قدرة عالية على استهلاك الأكسجين والتحمل البدني مقارنة بأقرانه الخاملين، حتى لو كان وزنه مرتفعاً.
- التمارين المنتظمة تحسن وظائف القلب في المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن، وتقلل من مقاومة الإنسولين والالتهابات، وتخفض نسبة الدهون الحشوية (حول البطن)، حتى لو لم ينخفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) بشكل واضح؛ لأن مقياس مؤشر كتلة الجسم لا يفرِّق بين الوزن الناتج عن الكتلة العضلية والوزن الناتج عن الدهون، لذلك يبدو المراهق الرياضي صاحب البنية الضخمة بديناً، تبعاً للمقاييس التقليدية؛ لكنه يتمتع بصحة جيدة.
وفي النهاية، أوضحت الدراسة أن اللياقة البدنية العالية توفر حماية جزئية من مخاطر السمنة، وليست حماية كاملة، بمعنى أنها تقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية المرتبطة بزيادة الوزن (مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني)، ولكنها لا تلغيها، بحيث تجعل المراهق البدين النشط أفضل حالاً بكثير من المراهق النحيف الخامل، ولكن تظل الزيادة في الوزن عامل خطورة لا يمكن تجاهله.
الكشف المبكر المدروس والقرارات العلاجية الواعية والدعم النفسي خطوات لحياة أطول وأكثر صحة تتحول الشوارب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام إلى رمز عالمي يحمل رسالة صحية تتجاوز المظهر الخارجي، وتفتح نقاشاً حول قضايا تؤثر في حياة ملايين الرجال. وتأتي حملة «موفمبر» (Movember) لعام 2026 لتخطو خطوة أبعد، فبدلاً من الاكتفاء بالتوعية، تدعو الرجال إلى تجسيد اهتمامهم بصحتهم في التزامٍ عملي ينعكس أثره على حياتهم، ومجتمعاتهم.
حركة توعية عالمية
وتحت مفهوم جديد يحمل اسم Growmitment، وهو تعبير يجمع بين نمو الشارب (Grow) والالتزام (Commitment)، تدعو مؤسسة «موفمبر» المشاركين إلى التعهد بخطوة إيجابية لدعم صحة الرجل، وتشجيع الأصدقاء على المشاركة، وتحويل الحوار الصحي إلى ممارسة فعلية. وتأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد فيه أهمية الوقاية، والكشف المبكر، وتتطور فيه وسائل التشخيص، والعلاج، بينما لا تزال بعض المشكلات الصحية لدى الرجال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام.
فما الذي يميز «موفمبر» 2026؟ وكيف يمكن تحويل شعارات التوعية إلى قرارات صحية مدروسة؟ وماذا تقول الإرشادات الطبية الحديثة عن سرطانَي البروستاتا والخصية، والصحة النفسية، وجودة الحياة؟
بدأت حملة «موفمبر» في أستراليا عام 2003 بمبادرة بسيطة شجعت الرجال على إطلاق شواربهم خلال نوفمبر، قبل أن تتطور إلى حركة عالمية تدعم الأبحاث والبرامج الصحية المتعلقة بسرطان البروستاتا، وسرطان الخصية، والصحة النفسية، والوقاية من الانتحار.
ووفقاً لمؤسسة «موفمبر»، تشمل المشاركة إطلاق الشارب، وتحديات المشي والجري، وتنظيم فعاليات مجتمعية. ومن أبرز هذه المبادرات تحدي «Move for Movember»، الذي يشجع المشاركين على قطع مسافة رمزية خلال نوفمبر للتوعية بالوفيات الناجمة عن الانتحار، وربط النشاط البدني بالتواصل الاجتماعي، والدعم النفسي.
وفي إطار مواكبة هذه المناسبة العالمية، استطلعت «صحتك» رأي الدكتور طارق الترتير، استشاري ورئيس وحدة المسالك البولية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والمتخصص في الجراحة الروبوتية، وأورام المسالك البولية، لتسليط الضوء على أبرز قضايا صحة الرجل، وفي مقدمتها سرطان البروستاتا، ومستجدات الكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج.
سرطانا البروستاتا والخصية
ويوضح الدكتور الترتير أن أهمية «موفمبر» تكمن في فتح حوار مجتمعي حول صحة الرجل، وتحويل المعرفة إلى سلوك إيجابي يشمل المتابعة الطبية، والانتباه إلى التغيرات الجسدية، وطلب المشورة في الوقت المناسب.
• سرطان البروستاتا في السعودية. يوضح الدكتور طارق الترتير أن سرطان البروستاتا يحتل موقعاً رئيساً ضمن القضايا الصحية التي تتناولها حملة «موفمبر»، نظراً إلى شيوعه بين الرجال، وارتباط خطر الإصابة به بالتقدم في العمر.
واستناداً إلى تقرير السجل السعودي للسرطان لعام 2023، فإن سرطان البروستاتا قد احتل المرتبة الثانية بين السرطانات المسجلة لدى الرجال السعوديين بعدد بلغ 650 حالة جديدة، تمثل 7.6 في المائة من إجمالي السرطانات لدى الرجال السعوديين. وبلغ العمر الوسيط عند التشخيص 69 عاماً، فيما ارتفع معدل الإصابة بصورة واضحة بعد سن الخمسين، ليصل إلى 164.3 حالة لكل مائة ألف رجل لدى الفئة العمرية البالغة 75 عاماً فأكثر. ومن النتائج اللافتة أن 61.1 في المائة من الحالات شُخِّصت في مرحلة موضعية، مقابل 26 في المائة في مرحلة الانتشار البعيد، وهي أرقام تبرز أهمية تحسين الوعي بالمرض، والوصول إلى التقييم الطبي المناسب.
ويشير الدكتور الترتير إلى أن التقدم في العمر يمثل عامل الخطورة الأهم، إلى جانب التاريخ العائلي، خصوصاً عند إصابة الأب، أو الأخ، وبعض الاستعدادات الوراثية المعروفة، ومنها الطفرات المرتبطة بجين BRCA2. أما السمنة، فقد ارتبطت في بعض الدراسات بزيادة احتمال الإصابة بأشكال أكثر عدوانية من المرض، وإن لم تكن سبباً مباشراً مؤكداً للإصابة.
وتؤكد هذه المعطيات أهمية معرفة الرجل لتاريخه الصحي، والعائلي، باعتباره جزءاً أساسياً من تقييم المخاطر، وتحديد الحاجة إلى مناقشة الكشف المبكر.
• الكشف المبكر. لم يعد الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا يعني إجراء أكبر عدد من الفحوصات، بل اختيار المناسب منها لكل رجل. ويشرح الدكتور طارق الترتير أن فحص مستضد البروستاتا النوعي(Prostate-Specific Antigen – PSA) يمثل الأداة الرئيسة المستخدمة في الكشف المبكر، لكنه ليس اختباراً قاطعاً لتشخيص السرطان. فقد يرتفع بسبب تضخم البروستاتا الحميد، أو التهابها، دون وجود سرطان.
ووفقاً لإرشادات الجمعية الأميركية للمسالك البولية (AUA)، يمكن مناقشة بدء فحص PSA بين عمر 45 و50 عاماً لدى الرجال متوسطي الخطورة، وفي عمر أبكر، بين 40 و45 عاماً، لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وتشدد الإرشادات على اتخاذ القرار المشترك بين الطبيب والمريض، بعد توضيح الفوائد المحتملة للفحص، وحدوده، واحتمالات التشخيص الزائد، والتدخلات غير الضرورية.
ويضيف الدكتور الترتير أن سرطان البروستاتا قد لا يسبب أعراضاً واضحة في مراحله المبكرة، بينما تتشابه بعض أعراضه البولية مع أعراض تضخم البروستاتا الحميد، أو التهابها، ما يجعل التقييم الطبي ضرورياً للتمييز بينها.
وفي حال ظهور نتيجة PSA مرتفعة، لا تكون الخزعة الخطوة التالية تلقائياً. فقد يُعاد التحليل أولاً، ثم تُقيَّم عوامل الخطورة، ويُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد المعايير (mpMRI) عند الحاجة.
وتؤكد الإرشادات الأوروبية الحديثة أهمية التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الخزعة لدى المرضى المناسبين، بما يساعد على تحديد المناطق المشتبه بها، وتوجيه أخذ العينات بصورة أدق. أما الخزعة، فإنها تبقى الوسيلة الحاسمة لتأكيد التشخيص، وتحديد الخصائص النسيجية للورم.
• بين العلاج والمراقبة. من أبرز التحولات الحديثة في علاج سرطان البروستاتا أن اكتشاف الورم لا يعني بالضرورة ضرورة التدخل العلاجي الفوري.
ويوضح الدكتور طارق الترتير أن اختيار العلاج يعتمد على مرحلة المرض، ودرجة خطورته، ومستوى PSA، ونتائج الخزعة، والحالة الصحية العامة للمريض، إلى جانب تفضيلاته الشخصية. وتأتي المراقبة النشطة (Active Surveillance) ضمن الخيارات المهمة لبعض المرضى المصابين بسرطان بروستاتا موضعي منخفض الخطورة، وبطيء النمو. وفي هذه الحالات يخضع المريض لبرنامج متابعة منتظم، ولا يبدأ العلاج إلا إذا ظهرت مؤشرات تستدعي التدخل.
وتؤكد إرشادات الجمعية الأوروبية للمسالك البولية لعام 2026 أن المراقبة النشطة تمثل خياراً معيارياً للمرضى المناسبين من فئة الخطورة المنخفضة، وبعض الحالات المختارة ذات الخطورة المتوسطة المواتية. ولا تعني المراقبة النشطة ترك السرطان دون متابعة؛ بل تتضمن قياسات دورية لـPSA، وتقييماً سريرياً، وتصويراً بالرنين المغناطيسي، وخزعات متكررة بحسب البروتوكول المعتمد.
أما الحالات التي تستدعي العلاج، فخياراتها تشمل الجراحة، بما فيها الجراحة الروبوتية، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، وأحياناً الجمع بين أكثر من وسيلة علاجية. ويلفت الدكتور الترتير إلى أن التطور العلاجي لم يعد يقتصر على تحسين السيطرة على السرطان، بل أصبح يشمل أيضاً المحافظة على جودة الحياة، خصوصاً ما يتعلق بالتحكم في البول، والوظيفة الجنسية. وهكذا يصبح القرار العلاجي موازنة دقيقة بين فعالية العلاج وآثاره المحتملة، مع مراعاة أولويات المريض، واحتياجاته.
• سرطان الخصية: رسالة إلى الشباب. بخلاف سرطان البروستاتا، يبرز سرطان الخصية لدى الرجال الأصغر سناً، فهو يصيب بصورة خاصة الشباب، ولا سيما في الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً، وقد يظهر على هيئة كتلة غير مؤلمة، أو تغير في حجم إحدى الخصيتين، أو ملمسها، وأحياناً شعور بالثقل، أو عدم الارتياح.
وتشير إرشادات الجمعية الأوروبية للمسالك البولية لعام 2026 إلى عدم توافر أدلة كافية تدعم برامج الفحص السكاني الشامل لسرطان الخصية، لكنها تؤكد أهمية توعية الشباب بالتغيرات التي ينبغي الانتباه إليها. كما توصي بتشجيع الفحص الذاتي، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومنها من لديهم تاريخ من الخصية المعلقة، أو تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الخصية.
وعند الاشتباه بوجود تغير غير طبيعي، يُعد التصوير بالموجات فوق الصوتية إحدى الخطوات الأساسية في التقييم الطبي. ولا تعني كل كتلة وجود سرطان، لكنها تستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير.
وتكتسب هذه التوعية أهميتها من أن سرطان الخصية من الأورام التي تحقق معدلات مرتفعة من الشفاء بالعلاجات المناسبة، خصوصاً عند اكتشافه في مراحل مبكرة.
صحة الرجل
• الصحة النفسية. لا تقتصر رسالة «موفمبر» على الأمراض السرطانية، بل تمنح الصحة النفسية والوقاية من الانتحار موقعاً أساسياً ضمن أولوياتها. وتؤكد مؤسسة «موفمبر» أهمية بناء علاقات اجتماعية داعمة، وتشجيع الرجال على التواصل مع أصدقائهم، وأفراد أسرهم، والتحدث عن الضغوط النفسية بدلاً من مواجهتها في عزلة.
وفي هذا السياق تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التواصل الاجتماعي الجيد يمثل عنصراً مهماً للصحة، والرفاه، وأن العزلة والوحدة قد ترتبطان بنتائج صحية ونفسية سلبية. ومن هنا تتجاوز المشاركة في «موفمبر» حدود الأنشطة الرمزية؛ إذ يمكن أن تكون مناسبة لبدء حوار مع صديق يمر بظروف صعبة، أو تشجيع أحد أفراد الأسرة على طلب المساعدة المتخصصة.
ويؤكد الدكتور طارق الترتير أن الاهتمام بالصحة النفسية، وإدارة الضغوط، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية الصحية؛ كلها تمثل ركائز مهمة لصحة الرجل، وجودة حياته. والرسالة الأساسية أن الدعم الاجتماعي مهم، لكنه لا يحل محل التقييم والعلاج المتخصصين عندما تظهر أعراض نفسية تستدعي ذلك.
• خطوات عملية. يمكن للرجل أن يبدأ بمراجعة تاريخه الصحي، والعائلي، ومناقشة عوامل الخطورة، والفحوصات المناسبة مع طبيبه. كما يستطيع الانتباه إلى التغيرات الجسدية غير المعتادة، والالتزام بالنشاط البدني، وتحسين التغذية، والنوم، والابتعاد عن التدخين، والمحافظة على التواصل الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الأسرة تستطيع أداء دور إيجابي في تشجيع الرجل على الاهتمام بصحته، من خلال الحوار الهادئ، والدعم، وبعيداً عن التخويف، أو الضغط.
مع انتهاء شهر نوفمبر تختفي الشوارب التي رافقت حملته، لكن القيمة الحقيقية لـ«موفمبر» تبقى فيما يتركه من تغيير مستمر في السلوك الصحي، لا في عدد المشاركين، أو الفعاليات وحدها.
وفي رسالته بمناسبة «موفمبر»، يدعو الدكتور طارق الترتير كل رجل إلى معرفة تاريخه الصحي، والعائلي، والاهتمام بصحته الجسدية، والنفسية، وعدم تأجيل استشارة الطبيب عندما توجد تساؤلات، أو عوامل خطورة تستدعي التقييم.
وهكذا يصبح «Growmitment» بداية لقرارات صحية واعية تمتد إلى ما بعد انتهاء الحملة. فنجاح التوعية لا يتحقق عندما يعرف الرجل المزيد عن الأمراض فحسب، بل عندما تتحول تلك المعرفة إلى خطوات تحمي صحته، ومستقبله.