تُعدّ الإصابة بالصداع النصفي والتدخين من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالسكتة الدماغية. وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين كلٍّ من الصداع النصفي والتدخين وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة لدى النساء اللاتي سبق لهن الإنجاب، فيما سُجّلت أعلى مستويات الخطر لدى النساء اللاتي اجتمع لديهن العاملان معاً.

كيف رصدت الدراسة العلاقة بين الصداع النصفى والتدخين والسكتة الدماغية؟

واعتمدت الدراسة، القائمة على السكان، على بيانات السجلات الصحية الوطنية في الدنمارك خلال الفترة من 1996 إلى 2022، وشملت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و60 عاماً وأنجبن خلال تلك الفترة، وفقاً للسجل الطبي للولادات في الدنمارك. وصُنِّفت المشاركات إلى 4 مجموعات، حسب وجود الصداع النصفي، أو التدخين، أو اجتماع العاملين معاً، أو عدم وجود أيٍّ منهما.

ووجد الباحثون أن النساء المدخنات المصابات بالصداع النصفي واجهن خطراً أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، الناجمة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، بمقدار 3.6 مرة، مقارنة بالنساء اللاتي لا يدخنّ ولا يعانين الصداع النصفي.

كما ارتبط اجتماع العاملين بارتفاع خطر السكتة النزفية، الناتجة عن نزيف في الدماغ، بمقدار 2.6 مرة، حسب ما ذكرته مجلة «Neurology» التي نشرت الدراسة، وهي المجلة الطبية التابعة للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب.

وتمت متابعة المشاركات حتى حدوث سكتة دماغية، أو الوفاة، أو الهجرة خارج البلاد، أو بلوغ سن 61 عاماً، وتمثلت النتائج المدروسة في السكتة الدماغية الإقفارية، والسكتة الدماغية النزفية، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وجرى تقدير المخاطر المطلقة، ونسب المخاطر المُعدَّلة (Adjusted Hazard Ratios)، والمخاطر الزائدة النسبية الناتجة عن التفاعل (Relative Excess Risk due to Interaction).

النتائج التي وجدتها الدراسة

وراجع الباحثون، في إطار هذه الدراسة، سجلات الصحة والولادة في الدنمارك، لتحديد نحو 1.7 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و60 عاماً، سبق لهن الإنجاب خلال فترة الدراسة الممتدة على مدار 27 عاماً. واعتمدوا على السجلات الصحية لرصد حالات الإصابة بالصداع النصفي، في حين استند تحديد حالة التدخين إلى المعلومات التي أفصحت عنها المشاركات بأنفسهن.

وقُسِّمت المشاركات إلى 4 مجموعات: 82.8 في المائة لم يعانين الصداع النصفي ولم يسبق لهن التدخين، و3.9 في المائة عانين الصداع النصفي دون التدخين، و12.8 في المائة كنّ مدخنات أو سبق لهن التدخين دون الإصابة بالصداع النصفي، في حين اجتمع العاملان معاً لدى 0.5 في المائة من المشاركات.

كما قيّم الباحثون المخاطر على مدى 20 عاماً، مع التركيز على 3 مؤشرات، هي: السكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث نتيجة انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، والسكتة الدماغية النزفية، الناجمة عن حدوث نزيف داخل الدماغ، بالإضافة إلى خطر الوفاة.

وكانت النتائج كالتالي:

وبالنسبة للسكتة الدماغية الإقفارية، بلغ خطر الإصابة بها 0.8 في المائة لدى المجموعة التي لم تعانِ الصداع النصفي ولم يسبق لها التدخين، مقابل 1.3 في المائة لدى المصابات بالصداع النصفي دون التدخين، و1.5 في المائة لدى المدخنات أو من سبق لهن التدخين دون الإصابة بالصداع النصفي، في حين ارتفع الخطر إلى 2.8 في المائة لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

أما فيما يخص السكتة الدماغية النزفية، فقد بلغ خطر الإصابة بها 0.3 في المائة لدى المجموعة التي لم يتوفر لديها أيٌّ من العاملين، وارتفع إلى 0.5 في المائة لدى المصابات بالصداع النصفي، و0.6 في المائة لدى المدخنات أو من سبق لهن التدخين، وصولاً إلى 0.9 في المائة لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

وفيما يتعلق بخطر الوفاة، بلغ الخطر 1.0 في المائة لدى المجموعة التي لم يتوفر لديها أي من العاملين، و1.2 في المائة لدى مجموعة المصابين بالصداع النصفي، و2.3 في المائة لدى مجموعة المدخنين، و3.4 في المائة لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

مقارنات بين الحالات المشاركة

بعد ضبط النتائج إحصائياً بما يأخذ في الاعتبار العمر، وعدد مرات الولادة، والعوامل الصحية التي قد تؤثر في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، قارن الباحثون المجموعات الأربع بالمجموعة المرجعية التي لم تعانِ الصداع النصفي ولم يسبق لها التدخين، وتوصلوا إلى النتائج التالية:

فأما السكتة الدماغية الإقفارية المبكرة فارتفع خطر الإصابة بها بنسبة 85 في المائة لدى المصابات بالصداع النصفي، وتجاوز الضعف لدى المدخنات أو من سبق لهن التدخين، في حين بلغ 3.6 أضعاف لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

وبالنسبة للسكتة الدماغية النزفية المبكرة، زاد خطر الإصابة بها بنسبة 46 في المائة لدى المصابات بالصداع النصفي، وتضاعف لدى المدخنات أو من سبق لهن التدخين، فيما بلغ 2.6 ضعف لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

أما الوفاة فارتفع خطر الوفاة بنسبة 8 في المائة لدى المصابات بالصداع النصفي، ونحو 2.5 ضعف لدى المدخنات أو من سبق لهن التدخين، فيما تجاوز 3 أضعاف لدى المجموعة التي اجتمع لديها العاملان معاً.

كما درس الباحثون ما إذا كان اجتماع الصداع النصفي والتدخين يؤدي إلى زيادة في المخاطر تتجاوز التأثير المتوقع لكل منهما على حدة. وأظهرت النتائج أن الجمع بين العاملين يرتبط بارتفاع في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية والوفاة يفوق ما يمكن تفسيره بتأثير كل عامل منفرداً، في حين لم يظهر هذا التأثير المشترك بالوضوح نفسه فيما يتعلق بالسكتة الدماغية النزفية.

ويقول الباحثون: «تُظهر دراستنا أن الجمع بين الصداع النصفي والتدخين يرتبط بخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، وبخطر أعلى للوفاة خلال فترة الدراسة». وأضافوا: «تدعم هذه النتائج ضرورة أخذ الصداع النصفي في الاعتبار عند تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تعزز التوجيهات الحالية للصحة العامة بشأن تجنب التدخين أو الإقلاع عنه».

ومن أوجه القصور في هذه الدراسة أن كلاً من الصداع النصفي والتدخين قد يكونان أقل من الواقع في بيانات السجلات؛ كما أن المعلومات المتعلقة بالتدخين والتي جُمعت أثناء الحمل قد لا تعكس عادات التدخين على المدى الطويل. ويشير الباحثون إلى الحاجة لإجراء دراسات مستقبلية تشمل الرجال، وكذلك النساء اللاتي لم يسبق لهن الإنجاب.