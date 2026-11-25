يُعد عرق النسا من أكثر الحالات الصحية إيلاماً وإزعاجاً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين. وقد تظهر أعراضه فجأة أو تتطور تدريجياً مع مرور الوقت، نتيجة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على العمود الفقري والعضلات والأعصاب مع التقدم في العمر.

ما عرق النسا؟

عرق النسا ليس إصابة بحد ذاته، بل هو مجموعة من الأعراض الناجمة عن تهيج العصب الوركي أو الضغط عليه أو على جذوره العصبية. ويمتد هذا العصب من أسفل الظهر مروراً بالأرداف وصولاً إلى الساقين.

وتشمل أبرز أسباب الإصابة بعرق النسا:

1. الانزلاق الغضروفي

مع تجاوز سن الخمسين، تفقد الأقراص الغضروفية الموجودة بين فقرات العمود الفقري تدريجياً جزءاً من محتواها المائي وارتفاعها، مما يجعلها أكثر عرضة للبروز والضغط على الجذور العصبية التي تشكل العصب الوركي.

وتشمل الأعراض الشائعة الشعور بالألم عند الانحناء إلى الأمام، وتفاقمه عند السعال أو العطس، فضلاً عن الألم الحاد الذي يمتد إلى الأرداف أو إحدى الساقين.

2. اضطرابات مفاصل العمود الفقري

قد تؤدي اضطرابات حركة المفاصل في أسفل الظهر والحوض إلى زيادة الضغط على الأنسجة المحيطة بالأعصاب أو تهيجها.

وتشمل الأعراض تيبس أسفل الظهر، والشعور بالألم عند الالتفاف أو الانحناء، وامتداد الألم إلى إحدى الساقين.

3. التهاب المفاصل والتغيرات التنكسية

يمكن أن تؤدي التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، بما فيها تنكس الأقراص الغضروفية وتضيق القناة الشوكية، إلى تضييق المساحات التي تخرج عبرها الأعصاب من العمود الفقري، مما يتسبب في تهيجها.

وتشيع هذه الحالات خصوصاً بعد سن الخمسين، وقد تشمل أعراضها آلام الظهر والساقين عند المشي، وتراجع الألم عند الجلوس أو الانحناء إلى الأمام، إلى جانب تيبس أسفل الظهر.

4. الالتهابات والعوامل الأيضية

يصبح الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين أكثر عرضة لبعض المشكلات الصحية، بينها ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم، والتغيرات الهرمونية، واضطرابات مستويات السكر في الدم، وبطء تعافي الأنسجة.

وقد تسهم بعض هذه العوامل في تفاقم الألم العصبي وإطالة فترة التعافي، لكنها ليست بالضرورة أسباباً مباشرة لعرق النسا.

لماذا يتفاقم عرق النسا مع التقدم في العمر؟

تطرأ على الجسم مجموعة من التغيرات مع التقدم في العمر، من أبرزها:

-فقدان الأقراص الغضروفية محتواها المائي، مما يقلل قدرتها على امتصاص الصدمات.

-زيادة تيبس العضلات وبطء تعافيها.

-تأثير سنوات من الجلوس لفترات طويلة على وضعية الجسم وقوة العضلات الداعمة للعمود الفقري.

-زيادة مستويات الالتهاب، خصوصاً مع الإجهاد وقلة النوم.

وقد تجعل هذه التغيرات الأشخاص في منتصف العمر أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا أو تكرار نوباته.

ويعتمد علاج عرق النسا على تحديد السبب الكامن وراء الألم، وقد يشمل العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات وتحسين الحركة، إلى جانب معالجة المشكلات الصحية المصاحبة.

ويستدعي ضعف الساق المتفاقم أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء تدخلاً طبياً عاجلاً.