كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تقدم خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السابق، بالتحالف مع «صندوق خليجي»، بطلب للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة النادي الأهلي، في إطار مساعيه للعودة إلى المشهد الأهلاوي من بوابة الاستثمار والملكية.

وأكدت المصادر أن جميع المتطلبات المالية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ متوفرة، وأن العيسى ينتظر حالياً موافقة الجهة المخولة بالبت في الطلب الذي تقدم به منذ قرابة شهر، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ.

وأشارت المصادر إلى أن الملف لا يزال مرهوناً بقرار الجهات المعنية، إذ لم تصل عملية الاستحواذ إلى مراحلها النهائية حتى الآن.

ويترقب الشارع الأهلاوي ما ستسفر عنه التطورات المقبلة بشأن ملف ملكية شركة النادي، في ظل أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على مستقبل النادي على الصعيدين الإداري والاستثماري.

وأشارت المصادر إلى أن الأهلي سيكون آخر نادٍ يتم الاستحواذ عليه من الأربعة الكبار بعد النصر والاتحاد وقبلهم الهلال.