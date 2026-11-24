لم تعد أزمة الأهلي السعودي مع مدربه، مارينو بوسيتش، مرتبطة بتراجع النتائج فحسب، بل امتدت إلى فقدان الهوية الفنية التي ميزت الفريق على مدار 3 مواسم تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، وسط مطالبات جماهيرية متزايدة بضرورة التدخل الإداري العاجل لإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان.

وجاءت الخسارة أمام الشمال القطري، بعدما كان الأهلي متقدماً بهدفين دون مقابل، لتضاعف حالة الغضب الجماهيري، خصوصاً أن الفريق سجل 3 تعثرات في 5 مباريات فقط بـ«دوري أبطال آسيا للنخبة»، في مؤشر يعكس حجم التراجع مقارنة بحضوره القاري خلال الموسمين الماضيين، اللذين توّجهما بتحقيق اللقب.

ورغم تصاعد المطالبات بإقالة بوسيتش، فإن السؤال الأكثر أهمية يتجاوز قرار رحيله، إلى هوية المدرب الذي سيخلفه، خشية تكرار الأخطاء التي صاحبت المرحلة الانتقالية عقب مغادرة يايسله مطلع الصيف.

فالأهلي، الذي أمضى 3 مواسم في بناء منظومة فنية قائمة على الضغط العالي والتحولات السريعة واللعب العمودي، يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين اعتادوا هذه الفلسفة وأتقنوا تنفيذها، ما يجعل المحافظة على المكتسبات الفنية السابقة أحد أبرز المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار المدرب القادم.

ولم تكن المعضلة في تجربة بوسيتش مرتبطة بالنتائج السلبية وحدها، بل بتغيير منظومة فنية أثبتت نجاحها، دون أن ينجح المدرب في تقديم بديل يمنح الفريق الاستقرار والفاعلية ذاتها.

ومن هذا المنطلق، فإن التعاقد مع مدرب يمتلك اسماً كبيراً أو سجلاً تدريبياً مميزاً لا يضمن بالضرورة نجاح المرحلة المقبلة، ما لم تكن فلسفته منسجمة مع خصائص اللاعبين والإمكانات الفنية المتاحة.

وتبدو استعادة الأهلي لهويته الفنية مطلباً لا يقل أهمية عن تغيير الجهاز الفني، إذ إن الدخول في مشروع تكتيكي مختلف خلال الموسم قد يفرض على الفريق فترة جديدة من التأقلم، ويزيد من تعقيد مهمته في المنافسة على البطولات.

وتبرز أهمية البحث عن مدرب قادر على البناء على المكتسبات السابقة وتطويرها، بدلاً من هدمها والبدء من نقطة الصفر، خصوصاً في ظل وجود استحقاقات محلية وقارية لا تحتمل مزيداً من التعثرات.

وفي خضم حالة الاحتقان الجماهيري، تستعيد جماهير الأهلي مضامين البيان السابق لإدارة النادي، الذي تضمَّن التزاماً بتعزيز التواصل مع الجماهير، وإتاحة مزيد من فرص الحوار المباشر، وتكثيف مشاركة المستجدات عبر القنوات الرسمية للنادي.

وأكدت الإدارة حينها: «ندرك أن الثقة تُكتَسب من خلال الأفعال والنتائج لا الأقوال، ومسؤوليتنا هي اتخاذ القرارات السليمة والوفاء بالتزاماتنا وإثبات التقدم من خلال الإنجاز في مختلف قطاعات النادي».

كما شدَّدت على أن مصلحة الأهلي ستبقى في صميم كل قرار تتخذه، وهي الالتزامات التي باتت الجماهير تنتظر ترجمتها إلى خطوات ملموسة في ظلِّ التراجع الفني والنتائجي الراهن.

وبين المطالبات بإقالة بوسيتش وضرورة التريث في اختيار خليفته، تقف إدارة الأهلي أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تصحيح المسار، واتخاذ قرارات تستند إلى رؤية فنية واضحة، بعيداً عن الحلول المؤقتة وردود الأفعال.

فالأهلي لا يحتاج إلى تغيير اسم المدرب فحسب، بل إلى قرار يعيد للفريق شخصيته التنافسية ويحافظ على مكتسباته، ويحول دون تكرار أخطاء الصيف.

ويبقى السؤال الذي تطرحه الجماهير: هل تتحرك الإدارة لاستعادة هوية الفريق وإنقاذ موسمه، أم أن الأهلي سيدفع مجدداً ثمن التأخر في اتخاذ القرار.