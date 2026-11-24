أثار مشهد سقوط ديزيريه دويه أرضاً ممسكاً بركبته ومتلوياً من شدة الألم، القلق في أوساط باريس سان جيرمان، لكنه أحيا في المقابل آمال الطامحين إلى حرمان النادي الفرنسي من التتويج بلقب «دوري أبطال أوروبا لكرة القدم» لثالث مرة توالياً هذا الموسم.

تُوّج سان جيرمان بطلاً لأوروبا في العامين الماضيين، وقد بدأ مساعيه للاحتفاظ باللقب هذا الموسم بصورة رائعة؛ إذ حقق 4 انتصارات متتالية وضعته في صدارة الترتيب بين 36 فريقاً مع بلوغ مرحلة دور المجموعة الموحّدة منتصف الطريق.

لكن الفريق خسر الآن خدمات دويه المتألق، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للإصابة نفسها؛ مما يلقي بظلال من الشك على حظوظ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي في المضي حتى النهاية مجدداً.

وحُمِل دويه (21 عاماً) على نقالة وهو يجهش بالبكاء بعدما التوت ركبته بشكل ظهر واضحاً تألمه منه خلال فوز فريقه على نيس 3 - 2 في الدوري المحلي السبت، قبل أن يؤكد النادي لاحقاً إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى؛ مما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.

ومن المرجح أن يكون موسم دويه قد انتهى، في حين بدأ كفاراتسخيليا مرحلة إعادة التأهيل بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أيضاً خلال الفوز على برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وكان الجناح الجورجي السريع أفضل لاعب في الأدوار الإقصائية من «دوري الأبطال» الموسم الماضي، كما حل سادساً في ترتيب «الكرة الذهبية» لهذا العام.

أما دويه فكان رجل المباراة عندما اكتسح سان جيرمان إنتر ميلان الإيطالي 5 - 0 في نهائي «دوري أبطال أوروبا 2025»، كما كان أبرز لاعبي الفريق في الأسابيع الأخيرة.

قال إنريكي: «سيعود أقوى بمرتين. لست قلقاً»، لكنه يدرك أن إصابة اثنين من أفضل لاعبيه الهجوميين تمثل ضربة قوية لآمال النادي في تحقيق مزيد من المجد الأوروبي.

وفي الوقت الذي يأمل فيه سان جيرمان تحقيق اللقب لثالث مرة توالياً، يرى منافسوه الفرصة للمنافسة.

يتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، و6 عن ليون في المركز الـ4.

أما ضمن «دوري الأبطال»، فمسألة تأهله تبدو شبه محسومة، لكن المنافسة في الأدوار الإقصائية ستكون محفوفة بالمخاطر، مع سعي أندية عدة إلى العودة لمنصة التتويج الأوروبية.

وكتب كفاراتسخيليا إلى دويه عبر خاصية «ستوري» على «إنستغرام» بعد وقت قصير من الإعلان عن التشخيص القاسي الذي بات يجمع بين النجمين: «ابقَ قوياً يا أخي. سنتجاوز هذه المحنة، وسنعود قريباً معاً إلى أرض الملعب؛ نضحك ونفعل ما نحبه أكثر من أي شيء آخر. نحن جميعاً إلى جانبك».

لكن ما الذي سيفعله الفريق الآن في حين يستعد لاستضافة روما الإيطالي الأربعاء، ومع اقتراب فترة الانتقالات في يناير (كانون الثاني)؟

قال المدرب الإسباني: «نحن دائماً منفتحون على الاحتمالات في سوق الانتقالات، لكن ليس فقط لأن لدينا لاعبين مصابين».

وتابع: «لدينا لاعبون قادرون على تعويض الغيابات، وسنتجاوز هذا الأمر بصفتنا فريقاً. إنها ليست مشكلة».

وفجأة أصبحت الضغوط هائلة على عثمان ديمبيليه؛ المعروف بتعرضه المتكرر للإصابات، من أجل المحافظة على جاهزيته البدنية.

وقد يُعذر إنريكي إذا ما شعر الآن بالندم على السماح لبرادلي باركولا، صاحب 34 هدفاً في الموسمين الأخيرين، بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي.

كما غادر 3 مهاجمين آخرين العاصمة الفرنسية الصيف الماضي؛ هم: البرتغالي غونزالو راموش إلى ميلان الإيطالي، وخريج الأكاديمية السنغالي إبراهيم مباي إلى آستون فيلا الإنجليزي، والكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحصل سان جيرمان على نحو 290 مليون يورو (316 مليون دولار) مقابل رحيل هؤلاء المهاجمين، لكنه أعاد استثمار أقل من نصف هذا المبلغ، وأنفق الجزء الأكبر منه على التعاقد مع بدلاء لباركولا وغيرهم.

من بين هذه التعاقدات، ضم سان جيرمان شابين واعدين؛ هما البلجيكي ميكا غودتس (21 عاماً) من آياكس الهولندي مقابل 45 مليون يورو (61.6 مليون دولار)، وماغنيس أكليوش (24 عاماً) من موناكو مقابل 50 مليون يورو (55 مليون دولار). وقد ترك اللاعبان بصمتيهما، وإن كان أكليوش أكبر تأثيراً حتى الآن. لكن غوتدس بدوره سجل هدفاً وقدّم تمريرة حاسمة في الفوز على ليون 2 - 0. وقال بعد المباراة: «أحاول العمل بجد واغتنام الفرص التي تتاح لي. زملائي يساعدونني كثيراً داخل الملعب وخارجه. كنت سعيداً جداً بتسجيل الهدف».

وقد يحصل عدد من اللاعبين الشبان على فرص أكبر لإثبات أنفسهم. ويتصدر سيني مايولو (20 عاماً) هذه المجموعة بعدما لفت الأنظار بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدفين في آخر 5 مباريات. كما ينتظر خريج أكاديمية آخر، هو كانتان نديانتو (19 عاماً)، فرصته، إضافة إلى الإسباني درو فرنانديز (18 عاماً) الذي انتقل من برشلونة إلى باريس مطلع العام.