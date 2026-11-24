أعادت التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا الأميركي، بقيادة شركة «إنفيديا»، الزخم إلى أسواق الأسهم العالمية، بعد عودة جنسن هوانغ إلى قيادة الشركة، في تطور أعاد الثقة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، وفتح التساؤلات بشأن انعكاسات الموجة الاستثمارية الجديدة على الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.

وقوبل الإعلان بانتعاش قوي في أسهم الشركة، مع امتداد المكاسب إلى أسواق الأسهم الأميركية، في ظل تجدد التفاؤل حيال استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الشركات والقطاعات المرتبطة بهذه المنظومة في الأسواق العالمية.

وامتدت أصداء الانتعاش إلى السوق المالية السعودية، التي سجَّل مؤشرها الرئيسي (تاسي) ارتفاعاً في مستهل تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الأسواق العالمية، ومدى انعكاس تحسُّن شهية المخاطرة على الأسهم المحلية.

وفي هذا السياق، قال محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، إن عودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا الأميركية «لا ينبغي قراءتها بوصفها مجرد انتعاش عابر في أسعار الأسهم، بل هو مؤشر واضح على تجدد الدورة الاستثمارية العالمية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية».

وأوضح الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن انتقال هذا الزخم إلى السوق السعودية «لن يؤدي بالضرورة إلى صعود آلي للمؤشر العام»، نظراً إلى ارتباط السوق بمحركات محلية تشمل أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونتائج الشركات.

وأضاف أن انعكاسات الانتعاش ستظهر عبر «3 مسارات رئيسية: تحسن شهية المخاطرة والسيولة العالمية، وتوسع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، وإعادة تسعير الشركات المحلية المرتبطة بهذه المنظومة».

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ ( رويترز)

«هيوماين»... وسلسلة القيمة

وعن القطاعات السعودية المرشحة للاستفادة من تجدد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، أشار الفراج إلى أن الفرص تتوزع على قطاعات مترابطة تُشكِّل سلسلة قيمة متكاملة، موضحاً أن ذلك «ينقل المملكة من مرحلة استهلاك التقنية إلى امتلاك حصة من صناعتها».

وبيَّن أن هذه الفرص تبدأ بقطاع الاتصالات والخدمات التقنية، مثل «solutions by stc»، وتمتد إلى قطاع مراكز البيانات الذي تقوده مبادرات نوعية، من بينها شركة «هيوماين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة لبناء منظومة سحابية متكاملة.

وأضاف أن الأثر يشمل كذلك قطاع الطاقة والكهرباء، بما في ذلك «أكوا باور»، و«السعودية للكهرباء»، و«أرامكو»، نظراً إلى الحاجة الماسة لطاقة مستمرة وأنظمة تبريد متطورة لتشغيل مراكز البيانات، إلى جانب الشركات الرقمية مثل «علم»، والقطاعات الصناعية المساندة التي ستستفيد من توطين صناعة المحولات والكابلات ومعدات الطاقة الاحتياطية.

مركز بيانات تابع لـ«إنفيديا» (رويتزر)

العقود والتدفقات النقدية معيار الاستفادة

وفيما يتعلق باستدامة المكاسب، شدَّد الفراج على ضرورة «الفصل بين استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واستدامة ارتفاع تقييمات الأسهم»، مشيراً إلى أن القفزات الحادة في الأسواق الأميركية تعكس حساسية المستثمرين تجاه تطورات القطاع، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات استدامة العوائد.

وقال إن المعيار الحقيقي لتقييم الشركات السعودية المرتبطة بالقطاع «لن يعتمد على مجرد الإعلان عن تبني الذكاء الاصطناعي، بل على قدرتها الفعلية على تحقيق 3 شروط مالية جوهرية: تحويل العقود إلى نمو حقيقي في الأرباح، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر يتجاوز تكلفته، والأهم من ذلك هو توليد تدفقات نقدية حرة وملموسة لا تلتهمها النفقات الرأسمالية الضخمة».

وفي المحصلة، يرى الفراج أن المملكة أمام فرصة استراتيجية لتوطين سلاسل الإمداد وتحويل الدورة الاستثمارية العالمية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن «الرهان الرابح لن يكون على الشركات التي تكتفي بالتسويق لخططها في الذكاء الاصطناعي، بل على تلك التي تمتلك البنية التحتية والأصول القادرة على ترجمة هذه الثورة إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة».