ولي العهد: ميزانية 2027 توازن بين دعم النمو واستدامة المالية العامة وتعزيز الحماية الاجتماعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345078-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2027-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
ولي العهد: ميزانية 2027 توازن بين دعم النمو واستدامة المالية العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي أقرت ميزانية العام 2027 (واس)
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن ميزانية السعودية لعام 2027 تجسّد التزام الحكومة بوضع مصلحة المواطن ورفعة الوطن في صدارة الأولويات، والمحافظة على مكتسبات التنمية للأجيال الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من «رؤية السعودية 2030» تستند إلى الإصلاحات والمنجزات التي تحققت خلال المرحلتين السابقتين، بهدف تعظيم أثر الرؤية في حياة الإنسان وتحويل مكتسباتها إلى قوة مستدامة للاقتصاد وفرص متجددة للأجيال القادمة.
وأوضح ولي العهد، لمناسبة إقرار الميزانية، أن التخطيط المالي للعام المقبل يقوم على الموازنة بين دعم النمو المستدام وتنفيذ الأولويات التنموية وتعزيز استدامة المالية العامة، مع الحفاظ على مرونة توجيه الموارد واستمرار تمويل البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
تنتقل تطبيقات ترميز العقارات في السعودية إلى التشغيل الفعلي في حين تتوسع البنوك عالمياً في استخدام «البلوك تشين» لإدارة الأصول المالية.
نسيم رمضان (لندن)
انتعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية يفتح فرصاً أمام الشركات السعودية… و«هيوماين» في الواجهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345086-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
انتعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية يفتح فرصاً أمام الشركات السعودية… و«هيوماين» في الواجهة
شاشة أسهم تعرض سهم «إنفيديا» (رويترز)
أعادت التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا الأميركي، بقيادة شركة «إنفيديا»، الزخم إلى أسواق الأسهم العالمية، بعد عودة جنسن هوانغ إلى قيادة الشركة، في تطور أعاد الثقة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، وفتح التساؤلات بشأن انعكاسات الموجة الاستثمارية الجديدة على الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
وقوبل الإعلان بانتعاش قوي في أسهم الشركة، مع امتداد المكاسب إلى أسواق الأسهم الأميركية، في ظل تجدد التفاؤل حيال استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الشركات والقطاعات المرتبطة بهذه المنظومة في الأسواق العالمية.
وامتدت أصداء الانتعاش إلى السوق المالية السعودية، التي سجَّل مؤشرها الرئيسي (تاسي) ارتفاعاً في مستهل تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الأسواق العالمية، ومدى انعكاس تحسُّن شهية المخاطرة على الأسهم المحلية.
وفي هذا السياق، قال محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، إن عودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا الأميركية «لا ينبغي قراءتها بوصفها مجرد انتعاش عابر في أسعار الأسهم، بل هو مؤشر واضح على تجدد الدورة الاستثمارية العالمية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية».
وأوضح الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن انتقال هذا الزخم إلى السوق السعودية «لن يؤدي بالضرورة إلى صعود آلي للمؤشر العام»، نظراً إلى ارتباط السوق بمحركات محلية تشمل أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونتائج الشركات.
وأضاف أن انعكاسات الانتعاش ستظهر عبر «3 مسارات رئيسية: تحسن شهية المخاطرة والسيولة العالمية، وتوسع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، وإعادة تسعير الشركات المحلية المرتبطة بهذه المنظومة».
«هيوماين»... وسلسلة القيمة
وعن القطاعات السعودية المرشحة للاستفادة من تجدد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، أشار الفراج إلى أن الفرص تتوزع على قطاعات مترابطة تُشكِّل سلسلة قيمة متكاملة، موضحاً أن ذلك «ينقل المملكة من مرحلة استهلاك التقنية إلى امتلاك حصة من صناعتها».
وبيَّن أن هذه الفرص تبدأ بقطاع الاتصالات والخدمات التقنية، مثل «solutions by stc»، وتمتد إلى قطاع مراكز البيانات الذي تقوده مبادرات نوعية، من بينها شركة «هيوماين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة لبناء منظومة سحابية متكاملة.
وأضاف أن الأثر يشمل كذلك قطاع الطاقة والكهرباء، بما في ذلك «أكوا باور»، و«السعودية للكهرباء»، و«أرامكو»، نظراً إلى الحاجة الماسة لطاقة مستمرة وأنظمة تبريد متطورة لتشغيل مراكز البيانات، إلى جانب الشركات الرقمية مثل «علم»، والقطاعات الصناعية المساندة التي ستستفيد من توطين صناعة المحولات والكابلات ومعدات الطاقة الاحتياطية.
العقود والتدفقات النقدية معيار الاستفادة
وفيما يتعلق باستدامة المكاسب، شدَّد الفراج على ضرورة «الفصل بين استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واستدامة ارتفاع تقييمات الأسهم»، مشيراً إلى أن القفزات الحادة في الأسواق الأميركية تعكس حساسية المستثمرين تجاه تطورات القطاع، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات استدامة العوائد.
وقال إن المعيار الحقيقي لتقييم الشركات السعودية المرتبطة بالقطاع «لن يعتمد على مجرد الإعلان عن تبني الذكاء الاصطناعي، بل على قدرتها الفعلية على تحقيق 3 شروط مالية جوهرية: تحويل العقود إلى نمو حقيقي في الأرباح، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر يتجاوز تكلفته، والأهم من ذلك هو توليد تدفقات نقدية حرة وملموسة لا تلتهمها النفقات الرأسمالية الضخمة».
وفي المحصلة، يرى الفراج أن المملكة أمام فرصة استراتيجية لتوطين سلاسل الإمداد وتحويل الدورة الاستثمارية العالمية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن «الرهان الرابح لن يكون على الشركات التي تكتفي بالتسويق لخططها في الذكاء الاصطناعي، بل على تلك التي تمتلك البنية التحتية والأصول القادرة على ترجمة هذه الثورة إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة».
الجدعان: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات رغم التحديات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345083-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
الجدعان: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات رغم التحديات العالمية
وزير المالية يتحدث في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء لميزانية لعام 2027 (الشرق الأوسط)
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية، مستنداً إلى التحولات الهيكلية التي شهدها خلال السنوات الماضية، والسياسات المالية المرنة التي أسهمت في تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي بعد إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، إن «رؤية 2030» انطلقت بهدف واضح يتمثل في إعادة هيكلة آلية عمل المالية العامة، والتعامل مع وضع اقتصادي كان يتطلب تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وأضاف أن أثر هذا التحول ظهر بوضوح خلال السنوات الماضية، مستشهداً بتجربة جائحة كورونا في عام 2020، وقدرة الاقتصاد والحكومة السعودية على التصدي لتداعياتها، مشيراً إلى أن المملكة واصلت التعامل مع صدمات اقتصادية متتالية، شملت موجة التضخم العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الحكومة، بالتفاعل مع القطاع الخاص والمواطنين، استطاعت التعامل مع تلك التحديات، في ظل السياسات المالية التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشار الجدعان إلى أن الناتج المحلي للأنشطة النفطية في عام 2026 تراجع بنسبة 2.1 في المائة، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج النفطي، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بلغ 2.5 في المائة، لترتفع مساهمتها إلى 57.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد، يمثلان جزءاً أساسياً من التحول الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية 2030، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الأزمات والتقلبات.
وقال إن ميزانية العام 2027 تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 10.9 في المائة خلال عام 2027.
الأسهم البريطانية تتراجع بضغط من قطاع التعدين... ولندن تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بعائد قياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345081-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
الأسهم البريطانية تتراجع بضغط من قطاع التعدين... ولندن تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بعائد قياسي
بيانات الأسواق المالية معروضة على مكعّب يحمل شعار مجموعة بورصة لندن في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)
تراجعت الأسهم البريطانية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار حذر المستثمرين رغم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، فيما تعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بفعل انخفاض أسعار المعادن النفيسة والصناعية.
وانخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة إلى 10463.83 نقطة بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».
وقالت كبيرة المحللين لدى «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن، إن الأسواق الأوروبية أظهرت حالة من التردد صباح الثلاثاء، مع صعوبة مواصلة مكاسب يوم الاثنين، في حين فقدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية زخمها بعدما أنهت «وول ستريت» الجلسة السابقة دون مستوياتها المرتفعة المسجلة خلال التداولات.
وكانت أسهم الشركات البريطانية المتوسطة قد سجلت، يوم الاثنين، أكبر قفزة لها منذ أبريل (نيسان)، مع عودة قوية إلى شهية المخاطرة عالمياً، عقب إعادة شركة «إنفيديا» تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لها.
وفي تعاملات الثلاثاء، تخلّت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة عن مكاسب الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 3.8 في المائة، بعدما انخفضت أسعار الذهب وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). كما تراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الصناعية بنسبة 4 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار النحاس، وهبطت أسهم شركات «أنغلو أميركان» و«أنتوفاغاستا» و«غلينكور» بنسب تراوحت بين 3.8 و5.5 في المائة.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأميركي يوم الأربعاء، الذي يمثّل آخر قراءة رئيسية لمؤشرات الأسعار قبل اجتماع «الفيدرالي» المقبل بشأن أسعار الفائدة. وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن الأسواق تسعّر بالكامل زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية خلال ديسمبر (كانون الأول)، فيما يقدّر المتعاملون احتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في اجتماعه خلال الشهر نفسه بنحو 83 في المائة.
وفي المقابل، خالف قطاع الإنشاءات ومواد البناء الاتجاه العام، مرتفعاً بنسبة 3.7 في المائة، مع تصدر شركة «بالفور بيتي» المكاسب، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في مشروعات البنية التحتية توقعاتها لأرباح العام. وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم «كومباس» بنسبة 3 في المائة، بعدما أعلنت أكبر شركة لخدمات التموين في العالم إيرادات سنوية تجاوزت توقعات المحللين، في حين هبط سهم «إيه أو وورلد» بنسبة 9.2 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع ضمن مؤشر «فوتسي 250»، بعدما حذرت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة من ضعف الطلب خلال النصف الثاني من سنتها المالية 2027.
وفي سياق متصل، باعت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد حقيقي يُسجَّل على الإطلاق في إصدار مجمّع للسندات الحكومية، في مؤشر على ارتفاع تكلفة الاقتراض العام في البلاد.
وقال مكتب إدارة الدين البريطاني إنه باع سندات مرتبطة بمؤشر التضخم بقيمة 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.89 مليار دولار)، عبر إصدار مجمّع، وهي سندات يبلغ معدل فائدتها 1.875 في المائة وتُستحق في عام 2049.
وبلغ العائد الحقيقي على السندات، الذي يمثّل العائد السنوي بعد احتساب أثر التضخم، 2.5235 في المائة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في إصدار مجمّع من هذا النوع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005.
وباحتساب إصدارات السندات عبر المزادات أيضاً، لم يُسجَّل عائد أعلى سوى في إصدار واحد لسندات مرتبطة بالتضخم عام 2001.
وقال أحد البنوك المشاركة في إدارة الإصدار إن حجم طلبات الاكتتاب تجاوز 46 مليار جنيه إسترليني.
وتولت بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» و«مورغان ستانلي» و«نومورا» مهام الإدارة الرئيسية للإصدار.