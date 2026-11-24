أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الثلاثاء، ميزانية عام 2027 بإنفاق يبلغ 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، وإيرادات مقدرة بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع عجز متوقع عند 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، والتي تستهدف مواصلة تمويل الأولويات التنموية، ومشروعات التحول الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.

ووجّه ولي العهد الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، وتسخير الموارد والإمكانات الوطنية كافة لما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطن.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2026، مستنداً إلى أسس راسخة، وسياسات مالية مرنة، ونهج استباقي في التخطيط طويل المدى، واستثمارات نوعية أسهمت في تعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية؛ مما مكّن المملكة، من مواصلة التنمية والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وتتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بنسبة 10.9 في المائة خلال عام 2027، بعد انكماش مقدر بنحو 3.6 في المائة خلال العام الحالي، في تحول يعكس توقعات تعافي النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.

وتُظهر أرقام الميزانية أن الإنفاق المقدر لعام 2027 يقل بنحو 43 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، أو ما يعادل 3 في المائة عن تقديرات الإنفاق لعام 2026، في حين تزيد الإيرادات المتوقعة بنحو 1 في المائة. ويأتي ذلك في إطار استمرار الحكومة في توجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية، ومشروعات «رؤية 2030»، مع العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل.

الإيرادات غير النفطية

وتواصل الإيرادات غير النفطية تعزيز حضورها في المالية العامة، إذ ارتفعت من نحو 166 مليار ريال (44.3 مليار دولار) في عام 2015 إلى 505 مليارات ريال (134.7 مليار دولار) في عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات الحكومية، وتنامي مساهمة الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، تشير التقديرات الأولية لوزارة المالية إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2026، رغم تأثر الاقتصاد بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. وكانت هذه الأنشطة قد سجلت نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3 في المائة، مدعومة بقوة الطلب المحلي، وتدفقات الاستثمار الخاص.

وبالنسبة إلى عام 2027، تتوقع شركة «جدوى للاستثمار» تحسناً في الإيرادات غير النفطية، بالتزامن مع الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي. وتشير تقديراتها إلى إمكانية وصول إجمالي الإيرادات غير النفطية -بما يشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية- إلى نحو 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات نفطية مفترضة عند 672 مليار ريال (179.2 مليار دولار).

تمويل العجز وإدارة الدين

وفيما يتعلق بتمويل الاحتياجات المالية، تعتمد الحكومة على مزيج من أدوات الدين المحلية والدولية، بما يشمل إصدارات الصكوك، والسندات، والقروض، إلى جانب أدوات التمويل الحكومية البديلة. وتشمل هذه الأدوات تمويل المشروعات، والبنية التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، بما يتيح تنويع مصادر التمويل، وتوزيع آجال الاستحقاق.

وقدّرت وزارة المالية في بيان ارتفاع الدين الحكومي إلى 34.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ31.8 في المائة في 2025. ومن المتوقع أن يسهم تقلص العجز في إبطاء وتيرة نمو الدين، ليظل دون 40 في المائة بقليل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

وقال وزير المالية محمد الجدعان -في وقت سابق- إن الحكومة تعتزم تمويل عجز ميزانية 2027 من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، عبر إصدارات السندات، والصكوك، والقروض، بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل. وأضاف أن الوزارة ستعلن خطة الاقتراض للعام المقبل قبل نهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة قد رفعت تقديراتها للاقتراض خلال عام 2026 إلى نحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار) -بزيادة تقارب 56 في المائة على أساس سنوي- لتغطية عجز الميزانية.

وفي تقييمها للميزانية، أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إلى أن توجه السعودية نحو ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية يدعم التعافي المالي في 2027، ويحافظ على حيز مالي، رغم أن الاضطرابات التجارية والإنفاق الإضافي حدّا من وتيرة التحسن المالي المتوقعة سابقاً.