وجَّهت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، بإعداد موازنة إضافية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس (آذار) 2027، بالتزامن مع ازدياد مؤشرات ضعف الاستهلاك المحلي، واستمرار الضغوط التضخمية التي تعقِّد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، للصحافيين، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، إن تاكايتشي كلفت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بإعداد الموازنة الإضافية، دون الكشف عن حجمها ولا تفاصيل بنود الإنفاق المقررة، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزيرة المالية، وفق «رويترز».

وكانت صحيفة «يوميوري» اليابانية قد أفادت الشهر الماضي بأن الحكومة تدرس إعداد موازنة إضافية محدودة الحجم، تركز على تمويل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والأمطار الغزيرة.

ويأتي التحرك المالي الجديد في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية متباينة؛ إذ يستفيد القطاع الصناعي من قوة الطلب الخارجي، بينما يتعرض الاستهلاك المحلي لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.

الاستهلاك يفقد زخم التعافي

وخفَّضت الحكومة اليابانية تقييمها للإنفاق الاستهلاكي في نوفمبر (تشرين الثاني)، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف عام، مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على معنويات المستهلكين. وقالت الحكومة، في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الثلاثاء، إن تعافي الإنفاق الاستهلاكي الخاص «يبدو أنه يشهد توقفاً مؤقتاً»، مقارنة بتقييمها في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أشارت إلى ظهور مؤشرات على تحسنه.

ويمثل ذلك أول خفض لتقييم الاستهلاك منذ فبراير (شباط) 2024، ويعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر اليابانية، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف أعباء تكاليف المعيشة.

وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش على نحو غير متوقع خلال الربع الثالث من العام، نتيجة تراجع الاستهلاك، رغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد قلل الأسبوع الماضي من أهمية هذا الضعف، وعزاه إلى عوامل مؤقتة، من بينها سوء الأحوال الجوية.

وقال سيجي أداتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، في مقابلة مع «رويترز»، إن الاستهلاك يشهد ضعفاً منذ بداية العام، ويتحرك دون الاتجاه المسجل خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه الأسر إلى زيادة مدخراتها بدلاً من الإنفاق، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.

رفع الفائدة رغم ضعف الطلب

توقع أداتشي أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.5 في المائة، من مستواه الحالي البالغ 1.25 في المائة، خلال ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين. وأضاف أن البنك قد يواصل رفع الفائدة خلال عام 2027 لتصل إلى 1.75 في المائة أو 2 في المائة، بهدف استباق مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.

ورغم مساهمة الدعم الحكومي لأسعار الوقود في تخفيف الضغوط على الأسر، رجح أداتشي استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال العام المقبل، مع مواصلة الشركات تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المستهلكين. وقال: «المخاوف بشأن ارتفاع التضخم قوية، ولذلك فإن بنك اليابان لم ينتهِ بعد من رفع أسعار الفائدة».

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بعد زيادة أخرى في يونيو (حزيران)، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين.

ويتوقع غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» رفع الفائدة في ديسمبر، يعقبه تحرك مماثل بحلول نهاية مارس المقبل.

الصادرات والصناعة تدعمان التعافي

في مقابل تدهور تقييم الإنفاق الأسري، رفعت الحكومة اليابانية تقييمها للصادرات للمرة الأولى منذ يونيو، مشيرة إلى ظهور مؤشرات على تعافيها، مدعومة بتحسن الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما رفعت تقييمها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ سبتمبر، مؤكدة أنه يشهد تحسناً بوجه عام، بقيادة إنتاج الآلات الصناعية، بما في ذلك معدات تصنيع أشباه الموصلات. وأبقت السلطات على تقييمها للاستثمار الرأسمالي للشركات الذي يواصل التحسن، بينما ظلت الواردات مستقرة.

وتتسق هذه التطورات مع نتائج المسح الأولي لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال»، الذي أظهر ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي إلى 53.7 نقطة في نوفمبر، مقابل 53.3 نقطة في أكتوبر، مدعوماً بقوة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات.

لكن مؤشر قطاع الخدمات تراجع إلى 50.5 نقطة، مقابل 51.7 نقطة، بينما انخفض المؤشر المركب للقطاع الخاص إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، عند 51.5 نقطة. ويكشف هذا التباين عن الدور المتزايد للصناعة والطلب الخارجي في دعم التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه فيه الطلب المحلي تحديات مرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

تحديات أمام التنسيق المالي والنقدي

يأتي التكليف بإعداد موازنة إضافية في مرحلة تزداد فيها أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛ إذ تسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات الإنفاق، بينما يعمل البنك المركزي على احتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. وسيترقب المستثمرون حجم الموازنة الجديدة وطبيعة مخصصاتها ومصادر تمويلها، لتقييم تداعياتها المحتملة على النمو الاقتصادي وسوق السندات الحكومية؛ خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وحذر أداتشي من أن استمرار ضعف الاستهلاك قد يدفع حكومة تاكايتشي ومستشاريها الاقتصاديين الذين يميلون إلى السياسات النقدية التيسيرية، إلى مقاومة مزيد من زيادات الفائدة. وقال: «إذا ظل الاستهلاك ضعيفاً، فقد يكون من الصعب على بنك اليابان تبرير الرفع المنتظم لأسعار الفائدة، كما أن انخفاض أسعار الأسهم لن يساعده». وأشار إلى أن الأسر قد تكون أول المتضررين من ارتفاع تكاليف الاقتراض، من خلال زيادة الفائدة على القروض العقارية، معتبراً أن مدى استعداد الحكومة لتحمل هذه التداعيات سيكون عاملاً مهماً في تحديد وتيرة التشديد النقدي خلال العام المقبل.

وحتى الآن، امتنعت الحكومة عن توجيه انتقادات علنية لزيادات الفائدة الأخيرة، خشية إثارة موجة بيع جديدة للين والسندات الحكومية.

غير أن الانقسامات ظهرت داخل البنك المركزي نفسه، بعدما عارض عضوان في مجلس إدارته قرار رفع الفائدة في سبتمبر، بسبب مخاوفهما بشأن ضعف النمو والاستهلاك.

مخاطر خارجية تهدد التعافي

ورغم خفض تقييم الاستهلاك، حافظت الحكومة على رؤيتها بأن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً معتدلاً بوجه عام، متوقعة أن يدعم تحسن ظروف التوظيف والدخل استمرار هذا التعافي.

لكنها حذرت من تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، والتطورات في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقلبات الأسواق المالية. وتضع هذه المخاطر بنك اليابان أمام معادلة معقدة؛ إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجدد الضغوط التضخمية، بينما يؤدي استمرار ضعف الإنفاق الأسري إلى الحد من قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من زيادات الفائدة.

وبينما يوفر تحسن الصادرات والإنتاج الصناعي دعماً للنشاط الاقتصادي، ستتجه الأنظار إلى تفاصيل الموازنة الإضافية المرتقبة، ومدى تأثيرها على آفاق النمو والمالية العامة، بالتوازي مع ترقب قرارات بنك اليابان بشأن المرحلة المقبلة من التشديد النقدي.