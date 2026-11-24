تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، بعدما فقدت سريعاً زخم المكاسب القياسية التي حققتها عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، وسط تجدد تركيز المستثمرين على المخاطر السياسية والحوكمة المرتبطة بعودته.

وانخفض السهم، الذي سجل مكاسب حادة بلغت 31.5 في المائة يوم الاثنين، مضيفاً أكثر من 952 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، بنسبة 5.2 في المائة إلى 156.40 دولار. وامتد التراجع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، في حين دفعت قفزة اليوم السابق «إنفيديا» مجدداً إلى المرتبة الثانية بين كبرى الشركات قيمةً في العالم، خلف «أبل»، رغم أن سهمها لا يزال منخفضاً بنحو 31 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وجاءت عودة هوانغ، الذي استقال على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتطوي فترة مضطربة أثارت تقلبات في الأسواق وأربكت منظومة الذكاء الاصطناعي المعتمدة على تقنيات الشركة وتمويلها.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مجموعة «ساكسو»، إن «المخاطر المباشرة التي تواجه أعمال (إنفيديا) ربما تراجعت، لكن المخاطر السياسية والقانونية قد تكون أكثر استمراراً». وأضافت أن الظروف المحيطة بعودة هوانغ تثير تساؤلات محرجة بشأن استقلالية مجلس الإدارة، والتدخل السياسي في حوكمة الشركات، وسيادة القانون.

وتأتي عودة هوانغ في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً في واشنطن بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، مع تشديد السلطات الأميركية قواعد الترخيص لبعض الشحنات، وكذلك على مراكز البيانات الخارجية التي تقدم خدماتها لشركات صينية. وفي الوقت نفسه، يستعد مشرعون أميركيون لاستجواب هوانغ، الذي دعا إلى توسيع نطاق وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وشكَّل مجلس إدارة الشركة لجنة للتحقيق في احتمال استهداف هوانغ من جانب أجهزة استخبارات أجنبية، إلى جانب لجنة أخرى تُعنى بالأمن القومي وضوابط التصدير.

غير أن التراجع عن الاستقالة أعاد طرح تساؤلات بشأن استقلالية مجلس إدارة «إنفيديا» ودور البيت الأبيض في حوكمة الشركات. ورغم إعلان ترمب دعمه العلني لعودة هوانغ، لم تكشف الشركة أو مجلس إدارتها عن تفاصيل أي مناقشات مع الرئيس الأميركي في هذا الشأن.

وأبدى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اعتراضاً شديداً على عودة هوانغ، ودعوا الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون «أمن الرقائق»، الذي يهدف إلى منع تحويل الرقائق المتقدمة المصدّرة بصورة قانونية إلى الصين، حيث تخضع مبيعاتها لقيود.

في المقابل، رحّبت «وول ستريت» بعودة هوانغ يوم الاثنين، إذ سجلت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها شركات تصنيع الرقائق ومشغلو مراكز البيانات، مكاسب حادة، فيما أضافت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 2.8 تريليون دولار.