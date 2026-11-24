استمرت الضربات الجوية المكثفة في استهداف مواقع الجماعة الحوثية وقدراتها العسكرية في جبهات تعز ولحج، الثلاثاء، وصولاً إلى إب وصنعاء وعمران، في وقت تشهد فيه خطوط التماس هدوءاً حذراً على الأرض، وسط استمرار محاولات التسلل الحوثية وتصدي القوات الحكومية لها.

وفي حين تحافظ القوات الحكومية اليمنية على مواقعها في محيط مدينة تعز المحاصرة، وتواصل التصدي للتحركات الحوثية، تعمل الوحدات العسكرية في جبهات لحج على إعادة ترتيب صفوفها، بالتزامن مع توجه الجماعة إلى تعزيز تحصيناتها على الساحل، تحسباً لهجمات معاكسة محتملة.

وأعلن محور تعز العسكري، الثلاثاء، أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع قيادة وسيطرة وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين غرب المدينة، في إطار العمليات الجوية المتواصلة ضد مواقع الجماعة وتحصيناتها.

وقال المركز الإعلامي للمحور إن الضربات استهدفت مركز قيادة وسيطرة أسفل تبة الضنين في منطقة غراب، إلى جانب أطقم عسكرية وعناصر ومنظومة مراقبة وتجمعات للحوثيين في محيط جبل هان ومنطقة الهنجر بالضباب.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وأضاف أن غارات أخرى استهدفت، فجر الثلاثاء، مواقع تمركز وتجمعات للجماعة في الضباب، فضلاً عن تجمع لعناصرها في منطقة النوازل بمديرية جبل حبشي، غرب تعز.

وتأتي هذه الضربات امتداداً لسلسلة استهدافات جوية شهدتها جبهات المحافظة خلال اليومين الماضيين، إذ أعلن المحور أن الطيران الحربي نفذ، الاثنين، غارات على مواقع الحوثيين في الأفحام والوراق ووادي كور والأشعاب بمنطقة الأقروض في مديرية المسراخ.

كما أصابت ضربات أخرى مواقع للجماعة في مفرق جبل حبشي وطالوق، واستهدفت مخزن أسلحة وطقمين عسكريين في منطقة الضباب، إضافة إلى مواقع في الصراري بمديرية صبر الموادم، ومخزن أسلحة وعربة عسكرية في تبة السلال والجعشة شرق المدينة.

وامتدت الاستهدافات إلى تعزيزات حوثية في جولة القصر شرق تعز ومفرق جبل حبشي بالغرب، في مؤشر على اتساع نطاق الضغط الجوي على تحركات الجماعة وخطوط إمدادها في محيط المدينة.

647 استهدافاً

على مستوى العمليات العسكرية الأوسع، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 647 استهدافاً خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، أصابت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم وتحركاتهم في عدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 16 غارة جوية، و545 ضربة بمدفعية الميدان، و36 عملية بالطيران المسيّر، و50 ضربة بالراجمات.

وأوضح أن الاستهدافات أسفرت، وفق البيان العسكري، عن تحييد 122 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير أو إعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية.

حوثيون في منطقة باب المندب بعد السيطرة عليها وإعادة تموضع القوات الحكومية نحو لحج (رويترز)

وفي المقابل، أفاد النزيلي بأن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية واصلتا التصدي لهجمات الحوثيين ومحاولات التسلل في جبهات تعز وريفها، وأحبطتا محاولات اختراق، وأسقطتا طائرة مسيّرة انتحارية، بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي تجمعات وآليات للجماعة في أكثر من جبهة.

وأشار إلى أن القوات الحكومية في مأرب تصدت بدورها لمحاولات تسلل حوثية وأجبرت العناصر المهاجمة على الفرار، كما استهدفت تجمعات وتحصينات للجماعة وأسقطت طائرة مسيّرة تابعة لها.

وفي جبهات الضالع ولحج وشبوة وحجة، قال المتحدث العسكري إن القوات الحكومية تواصل التعامل مع تحركات الحوثيين ومصادر نيرانهم، وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية.

امتداد التهديد الإيراني

تزامنت هذه التطورات مع تحرك سياسي باتجاه الاتحاد الأوروبي، إذ بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتهديدات التي تواجه أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وقال مجلي إن الجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، تعرّضت لانتكاسة بفعل التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين، خصوصاً في تعز وما نتج عنه من تفاقم المعاناة الإنسانية وموجات النزوح في أجزاء من تعز ولحج.

معرض لصور قتلى الجماعة الحوثية على أحد الجدران في صنعاء (إ.ب.أ)

واتهم الجماعة بمواصلة تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وتجنيد الأطفال، وتهديد الملاحة الدولية، عادّاً أن هذه الأنشطة تأتي في سياق مساعي إيران لتوسيع نفوذها على الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب.

وحذر مجلي من استمرار نقل الخبرات والتقنيات ومعدات التصنيع العسكري الإيرانية إلى الحوثيين، وإنشاء منشآت عسكرية داخل الجبال والكهوف، مشيراً إلى أن انتقال الجماعة من تهريب الأسلحة إلى تصنيعها محلياً يعزز المخاطر الأمنية والعسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى دعم القوات المسلحة في بلاده وتمكينها من مواجهة الحوثيين ونزع سلاحهم، وملاحقة شبكات التمويل والتسليح، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيراً إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب أقرا قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.