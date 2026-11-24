كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عن استقطاب الجماعة الحوثية وتجنيد أكثر من 235 مراهقاً خلال الأسبوعين الماضيين، عبر سماسرة ومشرفين تابعين لها، من أحياء متفرقة في مديريات بني الحارث ومعين والسبعين وصنعاء القديمة، قبل إخضاع معظمهم لتدريبات عسكرية سريعة، ونقلهم إلى جبهات القتال في تعز ولحج والجوف ومحافظات أخرى.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات نقل عدد من المجندين إلى الجبهات جرت دون علم أسرهم، في مؤشر على اتساع شبكات التجنيد التي تديرها الجماعة عبر الوسطاء والمشرفين المحليين، بهدف رفد صفوف مقاتليها بمزيد من الأطفال والشباب، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية على أكثر من جبهة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة تستغل تدهور الأوضاع المعيشية وحاجة الأسر لتوسيع حملات الاستقطاب، مستعينة بالدورات التعبوية والضغوط التي يمارسها مشرفوها في الأحياء والمجتمعات المحلية، لدفع المراهقين إلى معسكرات التدريب، قبل إرسالهم إلى خطوط المواجهات.

صبي يمني يعبر الشارع قرب آلية عسكرية (إ.ب.أ)

وتأتي هذه الحملات في سياق مساعٍ حوثية لتعويض الخسائر البشرية في جبهات القتال، من خلال توسيع دائرة التجنيد لتشمل الفئات العمرية الصغيرة، بما يحرم مزيداً من الأطفال من التعليم والحياة الطبيعية، ويعرضهم لمخاطر القتل والإصابة والإعاقة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الممارسات على الأطفال الذين يجري استقطابهم؛ بل تمتد إلى أسرهم التي تجد نفسها أمام مصير مجهول لأبنائها، بين من يُنقلون إلى الجبهات دون علم ذويهم، ومن يعودون بإصابات دائمة، وآخرين يفقدون حياتهم في مواجهات لا تتناسب مع أعمارهم.

أثمان عائلية باهظة

بينما تواصل الجماعة الحوثية حملات التعبئة والاستقطاب، تدفع عائلات يمنية أثماناً قاسية جراء الزج بأبنائها في جبهات القتال، حيث تحولت مغادرة الأطفال والمراهقين منازلهم إلى معسكرات الجماعة، إلى بداية مآسٍ انتهى بعضها بمقتل الأبناء، فيما تعيش أسر أخرى تحت وطأة الخوف والترقب خشية تلقي أخبار مماثلة.

وتروي «أم خالد»، التي تقيم في شمال صنعاء، مأساة فقدان ابنها البالغ 18 عاماً، بعد استقطابه إلى صفوف الجماعة الحوثية وإخضاعه للتعبئة، قبل أن يغادر المنزل وينقطع التواصل معه، لتتلقى الأسرة لاحقاً نبأ مقتله في إحدى جبهات القتال.

وقالت الأم في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن ابنها لم يكن قد أكمل دراسته، وإن الأسرة لم تكن تتوقع أن تنتهي عملية استقطابه بفقدانه، مضيفة: «لم نكن نريده أن يغادر المنزل؛ كان لا يزال صغيراً، وكل ما كنا نتمناه أن يكمل دراسته ويعيش كبقية الأطفال، لكننا فقدناه ولم يعد لدينا سوى ذكرياته».

الحوثيون يستدرجون الأطفال للتجنيد بصفتهم الفئة الأكثر تأثراً عند غسل الأدمغة (إكس)

وأكدت أنها لا تزال تعيش تحت وطأة الصدمة جراء فقدان ابنها، فيما يلازم الخوف بقية أفراد العائلة خشية أن يتكرر المصير مع أبنائها الآخرين.

ولا تتوقف مآسي التجنيد عند فقدان الأبناء؛ إذ تواجه عائلات أخرى كارثة مضاعفة مع عودة أطفالها من الجبهات مصابين بإعاقات دائمة، جراء إصابات بالغة تحرمهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وتجبرهم على التخلي عن الدراسة والأنشطة اليومية.

ويتحدث والد مراهق عاد قبل أسابيع مصاباً بإعاقة من إحدى جبهات محافظة تعز، عن التحول القاسي الذي طرأ على حياة أسرته، بعدما ذهب ابنه إلى ما قيل إنها فترة تدريب، قبل أن يعود مصاباً وبحاجة إلى رعاية مستمرة.

وقال الأب، الذي يقيم مع عائلته في ضواحي صنعاء: «لم يعد ابني كما كان قبل ذهابه؛ أصبح بحاجة إلى رعاية مستمرة، ولم يعد قادراً على ممارسة حياته بصورة طبيعية. كنا ننتظر عودته ليكمل تعليمه، فإذا بنا نواجه رحلة طويلة من العلاج والمعاناة».

وأضاف أن الأسرة باتت تتحمل أعباء العلاج والرعاية، إلى جانب المعاناة النفسية التي يعيشها الصبي جراء إصابته وتغير حياته، مؤكداً أن أكثر ما يؤلمه أن ابنه حُرم من مستقبله بسبب الزج به في معارك لا علاقة له بها.

تداعيات نفسية واجتماعية

تتجاوز تداعيات تجنيد القاصرين والمراهقين من قبل الحوثيين حدود الضحايا المباشرين، لتطال استقرار الأسر والمجتمعات المحلية، حيث يؤدي فقدان الأبناء أو عودتهم بإصابات خطيرة إلى تفاقم الصدمات النفسية، وزيادة مخاوف الآباء والأمهات على بقية أطفالهم، وتعميق الأعباء المعيشية التي تواجهها العائلات المتضررة.

الحوثيون يدفعون العائلات للفخر بأبنائها بوصفهم مقاتلين أو ضحايا (غيتي)

ويحذر مختصون من أن إخضاع القاصرين للتعبئة العسكرية والتجارب القتالية، يعرضهم لاضطرابات نفسية طويلة الأمد؛ بينها القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة والسلوك العدواني وصعوبات التركيز والتعلم، وهي آثار قد تلازمهم لسنوات، خصوصاً في ظل غياب برامج متخصصة للدعم النفسي وإعادة التأهيل.

ويرى مراقبون أن تجنيد الأطفال يمثل وجهاً من أوجه الاستنزاف البشري الذي تشهده اليمن؛ إذ يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية والحياة الآمنة، ويدفع بهم إلى مواجهات مسلحة لا تتناسب مع أعمارهم، بينما تتحمل أسرهم وحدها تبعات القتل والإصابة والإعاقة، في ظل تراجع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.