أقال الأهلي، ثالث ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، مدربه المغربي الحسين عموتة فجر الثلاثاء، بعد ساعات من خسارته أمام بيراميدز المتصدر في المرحلة التاسعة.

ونشر الأهلي بياناً مقتضباً قال فيه: «وجّه النادي الشكر للكابتن الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا فيه مسؤولية الفريق».

وجاءت إقالة عموتة على وقع الخسارة القاسية التي مني بها الأهلي بهدفين دون رد أمام بيراميدز مساء الاثنين، وهي الخسارة الأولى للفريق في الدوري.

ووسّع بيراميدز بفوزه، الفارق مع الأهلي إلى 7 نقاط، و5 نقاط مع الزمالك، الثاني.

وكان عموتة (57 عاماً) قد تولّى قيادة الأهلي في مطلع يوليو (تموز) الماضي بعقد لموسمين، خلفاً للدنماركي يس ثوروب.

قاد عموتة الفريق في 14 مباراة ضمن مختلف المسابقات، حقق فيها 11 انتصاراً، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

كما بلغ مع الأهلي دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الرديفة في أكتوبر (تشرين الأول).