قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة وآخرون بالشرطة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم شرطيان، الثلاثاء، في قطاع غزة.

وقال المسعفون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على نقطة للشرطة في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» إن اثنين من القتلى من أفراد الشرطة. وأضاف المسعفون أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

مشيعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

وفي وقت لاحق من الثلاثاء، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أخرى أبعد باتجاه الشمال، بالقرب من مفترق نتساريم، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

وفي تعليق على الغارتين، قال الجيش الإسرائيلي لـ«رويترز» إنه استهدف مسلحين في المنطقتين، دون الخوض في التفاصيل.

وأدى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بدعم من الولايات المتحدة إلى وقف القتال على نطاق واسع في غزة التي دمرتها الحرب، لكنه لم يضع حداً للغارات الإسرائيلية أو يضمن نزع سلاح حركة «حماس».

فلسطينيون يصلّون صلاة الجنازة في خان يونس (رويترز)

وكثفت إسرائيل، التي تتهم «حماس» بمحاولة تنظيم صفوفها وإعادة تسليح نفسها، هجماتها على غزة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتنفي «حماس» الاتهامات الإسرائيلية، وتقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتتهم إسرائيل بمحاولة تقويضه.

وقُتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني وخمسة جنود إسرائيليين منذ ذلك الحين، وفقاً للبيانات الفلسطينية والإسرائيلية على الترتيب.

وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على نحو ثلثي غزة، بعد أن كانت تسيطر على أكثر من نصف القطاع عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تسيطر «حماس» على شريط ضيق من الأراضي على ساحل غزة.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لأكثر من عامين، إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة جوع وفي نزوح جميع سكان القطاع داخلياً، كما أدت إلى تقييمات من قِبل باحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لمدى اعتبارها إبادة جماعية.

وقالت إسرائيل إن إجراءاتها كانت دفاعاً عن النفس بعد أن قتل مسلحون بقيادة «حماس» 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023.