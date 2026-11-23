أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدميره إلى خلق «أرض قاحلة سامة»، بحسب خبراء.

وتحذر نتائج علمية وبيانات الأقمار الاصطناعية من تلوث واسع النطاق في غزة؛ ما يشكل تهديدات خطيرة للصحة العامة «لأجيال مقبلة». ووفقاً لتقرير، خلّف تدمير إسرائيل لغزة إرثاً بيئياً كارثياً، حيث تهدد المياه الملوثة والتربة الملوثة والهواء السام أنظمة دعم الحياة التي يعتمد عليها السكان للبقاء.

ويشير تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» ومرصد النزاعات والبيئة (Ceobs) إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي تسبب في تلوث واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع، حيث تجعل المعادن الثقيلة ومخلفات المتفجرات والأسبستوس من المباني المدمرة ومياه الصرف الصحي الهواء والتربة والمياه خطرة على الفلسطينيين لعقود مقبلة، حسبما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية، أميتاب بهار: «تشمل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة اعتداءات عسكرية على بيئتها، وهي جرائم حرب بيئية تهدد الحياة الآن ولأجيال مقبلة».

في عام 2025، وفي وقت سابق من هذا العام، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين - بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - قد حرّضوا على ارتكاب هذه الأفعال. كما يواجه نتنياهو، في سياق منفصل، ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويقدم تقرير منظمة «أوكسفام» الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن لما تصفه بـ«الأرض القاحلة السامة» التي خلّفها العدوان الإسرائيلي؛ وهو عدوان أسفر عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 175 ألفاً آخرين، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

النفايات والصرف الصحي يحيطان بالناس

وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، والتحليلات العلمية، وغيرها من البيانات المتاحة من مصادر مفتوحة، يخلص التقرير إلى أن التلوث في قطاع غزة «واسع النطاق، وشديد، وذو تبعات خطيرة»؛ ما يشكل تهديداً جسيماً للصحة العامة وفرص بقاء المدنيين على قيد الحياة.

أطفال فلسطينيون نازحون يشاركون بسباق «إرادة وحياة» في جباليا شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في هذا الصدد، قال بهار: «إنه لأمر مروَّع أن نبدأ في إدراك حجم التلوث السام الذي يواجهه السكان؛ فهم لا يملكون وسيلة للهروب أو حماية أنفسهم بشكل كافٍ من هذه المخاطر. ففي منطقة صغيرة ومضطهدة ومكتظة بالسكان مثل غزة، يصبح التعرض المستمر للتلوث أمراً حتمياً؛ حيث يجد الناس أنفسهم محاطين بالنفايات ومياه الصرف الصحي؛ ما يؤدي إلى انتشار الآفات وتزايد مخاطر الإصابة بالأمراض».

وتتدفق مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر وتتسرب إلى باطن الأرض، في حين أدى تدمير أنظمة الصرف الصحي في غزة إلى ترك السكان دون حماية تذكر من التلوث المحيط بهم.

عواقب وخيمة على الأطفال والنساء

وأضاف أن «العواقب الصحية المرتبطة بذلك ستكون وخيمة، وسيكون الأطفال والنساء الحوامل من بين أولئك الذين يواجهون أعلى المخاطر».

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد ولدت أكثر من 61 مليون طن من الحطام في جميع أنحاء القطاع؛ ما حوَّل المنازل والأحياء والبنية التحتية المدمرة في غزة خزاناً ضخماً من المواد التي يحتمل أن تكون خطرة.

وقالت كاتبة التقرير، لما عبد الصمد، المتخصصة العالمية في مجال المياه والصرف الصحي في منظمة «أوكسفام»، إن معالجة الأضرار البيئية في غزة ستكون «صعبة؛ للغاية لأن التلوث منتشر عبر الأنقاض الحضرية والأراضي الزراعية وشبكات المياه والتربة، في حين تستمر الذخائر غير المنفجرة في تقييد الوصول الآمن إلى معظم المناطق».

وتابعت: «يُبرز التحليل حاجةً ملحةً إلى أن تسمح إسرائيل بإجراء تقييم بيئي ميداني مفصل؛ وذلك لتوضيح المخاطر المحدقة بالصحة العامة وتحديد خياراتٍ لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من الأضرار. ومن المرجح أن تتطلب عملية الاستعادة جهوداً واسعة النطاق تشمل إزالة الملوثات، والمراقبة، والمعالجة المتخصصة للمناطق المتضررة من مخلّفات المتفجرات، والملوثات العضوية، والمعادن الثقيلة».

وأشار بهار إلى أنه مع تزايد الاهتمام الدولي بإعادة إعمار غزة، ينبغي ألا يُنظر إلى التعافي البيئي بوصفه مسألة ثانوية أو لاحقة، بل بصفته جهداً حيوياً يجب أن يسير بالتوازي مع عملية الإعمار. وقال: «إن إعادة إعمار غزة دون فهم ومعالجة حجم التلوث البيئي في الوقت ذاته، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد على الصحة العامة، ستطال الأجيال المقبلة».