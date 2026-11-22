ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة - مشاريع القاع نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4، و61 كيلوغراماً من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٦، نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة – مشاريع القاع حوالي ٢٦٤ كلغ من المواد المتفجرة (حوالي ٢٠٣ كلغ من مادة C4 و ٦١ كلغ من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري، وأوقفت المواطنين (ا.ف.) و(ز.ر.) و(ز.ر.)... pic.twitter.com/GaOn4sqC1t — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 22, 2026

وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.

التحقيقات الأولية

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.

وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة بعلبك - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.

وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.

وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

مطابقة لمتفجرات ضهر البيدر

وتعيد عملية الضبط إلى الواجهة قضية متفجرات ضهر البيدر، التي تعود إلى أكثر من شهر. وفي معرض المقارنة بين الشحنتين، قال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان «حزب الله» اعترف صراحة بأن شحنة ضهر البيدر تعود إليه، وطالب باستعادتها وتحرير شخصين كانا ينقلانها عبر سيارة «فان»، بينما بقيت إفادة الموقوفين الثلاثة بالشحنة الجديدة محصورة بنوع المواد المضبوطة ومسار نقلها، وبما قاله الموقوفون عن دورهم في إيصالها إلى بعلبك - الهرمل.

وتترك إفادات الموقوفين مرحلة التسليم مفتوحة أمام التحقيق. فبحسب الرواية التي نقلها المصدر، كان دور الثلاثة ينتهي بإيداع الحمولة في المستودع، لتبدأ بعدها مرحلة يتولّاها الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموها. ويتركّز السؤال الآن على هوية هؤلاء، وما إذا كان المستودع هو المكان الذي كان يُراد تخزين المتفجرات فيه، أم إنه محطة على طريق نقلها إلى وجهة أخرى.

الاستخبارات السورية

وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.

وذكر الجهاز عبر قناته على «تلغرام» أن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيق «لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية».

وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى لبنان قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي الطويل بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين دمشق وبيروت.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ عملية بالتعاون مع الاستخبارات العامة في محافظة طرطوس، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، وضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي (RPG)» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.