أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين أساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، وتدخل بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني في الشؤون اللبنانية، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة، مشدداً على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

ووجه عون رسالةً إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، وقال فيها: «لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة، فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وأهلنا لم يعودوا جميعاً إلى بيوتهم، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها».

عقبتا الاحتلال والتدخّل الإيراني

وقال عون إن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً: «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية».

وكرر عون أن الأزمتين «مترابطتان ومتلازمتان، إذ تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن. وخصوصاً الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلاً بعد جيل».

وقال: «لأننا مدركون لهذا الواقع، بلا تغليف ولا تزييف، ولأننا نعرف مدى خطورته على شعبنا وأرضنا، وبالتالي على كل الوطن، حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً. لا احتلال إطلاقاً نهائياً وأبداً. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج»، مشدداً على أن «هذا هو جوهر مشروعنا الوطني. وهو موقف يعرضنا لحملات من جهتين متناقضتين».

حملات إسرائيلية

وأوضح عون: «نتعرض لحملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علناً ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان. أوقفوا اعتداءاتكم. وأعيدوا أسرانا. عليكم أن تدركوا أن أهل الجنوب، هم أبناء هذه الأرض ويجب أن يعودوا إليها»، مؤكداً أن «الاحتلال لا يصنع أمناً، والدمار لا يصنع سلاماً».

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب، قائلاً: «انسحبوا الآن، ونحن الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها. هذه هي الطريق الوحيدة الأكيدة لإحلال الأمن والاستقرار على حدودنا الجنوبية المعترف بها دولياً، وتطوير حالة سلمية هناك، كمدخل إلزامي لأي خطوة لاحقة، نحو منطقة تنعم بسلام عادل ودائم».

حملة إيرانية

وفي المقابل، قال عون: «نتعرض لحملة مماثلة من الجهة المقابلة، من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضاً بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة».

وتابع: «لقد أدى (السلاح) واجبه في حقبة سابقة. وكانت له تضحيات وإنجازات. ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة. وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة. حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».

وطمأن عون البيئة الجنوبية بأن «الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني. والدولة، بدستورها وقوانينها، وحدها تضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين ولكل الجماعات اللبنانية». وأكد أنه «لا اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر ولا كيدية»، وأن «الدولة العادلة القادرة تتعهد بحماية الجميع».

وتوجه إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، بالقول: «نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول. لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى. ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده»، مشدداً على «أننا نرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين».

الانقسام المحلي

وتوجه عون «لمن يراهن على انقسام اللبنانيين» في الداخل والخارج، بالقول: «لا تخطئوا في حساباتكم»، وإذ أشار إلى التفاف محلي ودعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره، قال: «لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية، ولا ارتهاناً بارتهان. نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه».

خيار الدبلوماسية وضمانة الجيش

وإذ أشار إلى أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تؤسس لسلام دائم وعادل، قال عون: «الحرب قد تفرض أمراً واقعاً. لكنها لا تصنع مستقبلاً»، مشيراً إلى أنه دافع عن خيار الدبلوماسية. وأوضح: «الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة. فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضاً بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها».

واستطرد: «لكن الدبلوماسية لا تعني انتظاراً بلا نهاية، ولا قبولاً بالأمر الواقع. إنها مسار لاستعادة الحقوق كاملة، مدعوم بوحدة الموقف اللبناني، وبقدرة الدولة، وبعلاقاتنا العربية والدولية. ولن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام».

تلامذة يرتدون بزات عسكرية يلوحون بأعلام لبنانية احتفالاً بعيد الاستقلال في مدرسة بجنوب لبنان (أ.ب)

وأكد أن الجيش اللبناني هو من يحمي اللبنانيين، لافتاً إلى أن «هذا الجيش الذي لم يتخل عن واجبه رغم كل الأزمات، والذي يحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه. والجيش ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع».

وقال «إن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. فالجيش هو الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم».