واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، مخلفةً مزيداً من الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 1670 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقتل ظهر السبت، 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية وقعت بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكانوا على متن مركبة «باص صغير» ينقل طعام من إعداد تكيات، لصالح مخيمات النزوح في المناطق الجنوبية من مدينة غزة.
ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي، لمصادر عسكرية، أن الهجوم استهدف نشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن أحدهم من المسؤولين عن «وحدة الهندسة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح للحركة.
وقتل أيضاً ظهر السبت، فلسطيني آخر وأصيب 3 بجروح في إطلاق نار من آليات ومسيّرات تجاه مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة. بينما أصيب 6 آخرون بينهم حالة خطيرة بإطلاق نار تجاه مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.
وأصيب طفل وسيدة بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، شيع فلسطينيون جثامين 4 شبان قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة، وهم يتجمعون بجانب خيمة للنازحين غرب المخيم. وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تلك العناصر تتبع لحركة «حماس»، وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2025.
وقال مصدر ميداني لـ «الشرق الأوسط»، إن الضحايا جميعهم ينتمون لسرية عسكرية واحدة تتبع «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس».
وقتل، الجمعة، فلسطينيان آخران أحدهما صاحب محل صرافة في غارتين منفصلتين بقطاع غزة.
وتصعد إسرائيل من استهدافها للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ونفذت طوال ساعات ليل الجمعة – السبت، عمليات نسف كبيرة وضخمة سمع دوي انفجاراتها في مناطق متفرقة من القطاع. فيما توغلت آليات عسكرية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.
وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة «حماس»، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدةً أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ أزمات الإيواء في العالم، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية.
وكشفت الوزارة عن أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت من جراء العدوان، منها 335 ألف وحدة هدمت كلياً، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، ما يعني تدمير نحو 80 في المائة من مباني القطاع، مشيرةً إلى أن طواقمها، رغم تدمير آلياتها، تمكنت بالعمل اليدوي من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لمنع وقوع كوارث انهيار جديدة تهدد حياة المواطنين.
ولفتت الوزارة إلى أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، منها 270 ألف أسرة، أي ما يزيد على مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك بعد تدمير 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع. محذرةً من أن 7500 أسرة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، من بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، فيما تحتاج نحو 200 ألف خيمة مهترئة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.