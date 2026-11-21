غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت أنه ينوي تقديم حكومته حتى لو كانت حكومة أقلية، خرج الحليف الرئيسي في ائتلافه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ليخلط الأوراق، ويرد عليه قائلاً إن السبيل الوحيد للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع «الحريديم» (المتشددين دينياً) في أول رفض علني داخل كتلة التغيير لخطة آيزنكوت.

وقال ليبرمان، السبت، إن حكومة أقلية ستكون «فخاً»، وتعني استمرار حكم نتنياهو.

وأضاف على صفحته على «إكس» منتقداً آيزنكوت: «في السياسة، لا بد من التحلي بالصبر الطويل والأعصاب القوية. لا يجوز الدخول في الهستيريا كل يوم من جديد، وبالتأكيد لا يجوز اتخاذ قرارات مصيرية تحت الضغط ورغبة في تحقيق نصر لحظي».

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

وحذر ليبرمان من أن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية ستنهار سريعاً، وستعيد نتنياهو إلى الحكم، وهذه المرة مع 70 مقعداً على الأقل، لأربع سنوات أخرى.

ממשלת מיעוט - מלכודת והמשך שלטונו של נתניהובפוליטיקה צריך עצבים חזקים, סבלנות ואורך רוח. אסור להיכנס להיסטריה בכל יום מחדש, ובוודאי שאסור לקבל החלטות גורליות מתוך לחץ ורצון להשיג ניצחון רגעי.שוב ושוב פונים אליי אזרחים רבים, אנשים טובים עם כוונות טובות, שמבקשים להקים ממשלה... — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 21, 2026

وقال ليبرمان: «مع الواقع الأمني المتفجر الذي نعيش فيه، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يصمد ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية أكثر من بضعة أشهر قليلة. من يحتاج إلى دليل إضافي، مدعو للاستماع إلى كلام رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الذي أوضح في آخر مقابلة له على (القناة 13)، أنه يعارض الهجمات في غزة ويدعم إقامة دولة فلسطينية. يمكن إضافة أن أعضاء الكنيست العرب في حفل افتتاح الكنيست غادروا الجلسة العامة أثناء النشيد الوطني باستثناء عضو كنيست واحد بقي في القاعة».

وأضاف: «لقد جربنا هذا السيناريو من قبل (حكومة تعتمد على العرب) من يريد حقاً وضع نهاية لعصر نتنياهو يجب أن يفهم أن الطريق للقيام بذلك يمر فقط من خلال تفكيك كتلته. يمكن استبدال نتنياهو فقط من داخل اليمين، وليس من اليسار. لذلك الطريق الوحيد لتفكيك كتلة نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع (شاس) و(يهودوت هتوراه). نعم، سيكون لذلك ثمن سياسي وآيديولوجي. وأنا أول من يدفع هذا الثمن، وسأواصل دفعه، لكنني مستعد لدفعه لتحقيق الهدف الحقيقي المهم: استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات. الهدف ليس استبدال نتنياهو لبضعة أشهر. الهدف هو إنهاء حكمه وضمان عدم عودته أبداً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمرشح للكنيست نفتالي بنيت خلال حملته الانتخابية بالقدس في 27 أكتوير 2026 (إ.ب.أ)

وكان ليبرمان يرد على آيزنكوت الذي أعلن في وقت متأخر الجمعة أنه سيقدم حكومته في كل الأحوال في موعدها، حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال آيزنكوت: «أعتزم مواصلة السعي لتحقيق انفراجة في كل المحاور المطروحة أمامنا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان. لكن على جميع الأحزاب أن تدرك أنني لا أنوي إضاعة الوقت. عليهم أن يدركوا أنني سأقدم، في الوقت المناسب، حكومة جديدة وجيدة برئاستي لعرضها على الكنيست للموافقة عليها».

وأضاف آيزنكوت: «هذا ليس تهديداً لأغراض المفاوضات، بل هو قرار اتخذته انطلاقاً من إدراكي للمسؤولية والدور المنوطين بي في هذه الظروف الطارئة. إذا لم تُكلل الجهود الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومة موسعة بالنجاح، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأعمل على توسيع صلاحياتها قبل أو بعد تنصيبها. وسيكون على جميع أعضاء الكنيست الالتزام بضمائرهم واتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة، أو ما إذا كانوا مستعدين لجرّ دولة إسرائيل ومواطنيها إلى انتخابات إضافية بينما لا يزال نتنياهو رئيساً للوزراء في تصريف الأعمال».

آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا يوم 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وكلام آيزنكوت يعني أنه كان ذاهباً إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين في الكنيست، مراهناً على أن ليبرمان وقادة الأحزاب في ائتلافه مضطرون لدعم موقفه، لأنهم لن يسمحوا في النهاية ببقاء نتنياهو، أو إعادة الانتخابات، لكن موقف ليبرمان خلط كل الأوراق.

ويقود آيزنكوت تحالفاً من 4 أحزاب يهودية، هي «يشار» برئاسته، و«معاً» برئاسة نفتالي بينت، و«الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، وحصلت معاً على 48 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19، وكتلة نتنياهو على 53. فيما أغلبية الكنيست هي 61 مقعداً.

وفيما يصر ليبرمان على التحالف مع «الحريديم»، يصر بينت على حكومة وحدة مع الليكود، ويسعى غولان إلى حكومة مع العرب، أي أن آيزنكوت يقود تحالفاً لا يتفق على اتجاه، وقد ظهر ذلك إلى العلن مع بيان ليبرمان السبت.

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي مؤشر إلى التحديات الحقيقية التي تواجه آيزنكوت، كتب شارون شرابي، عضو الكنيست الجديد عن حزب «إسرائيل بيتنا»: «أتمسك بوعدي وسأواصل الوفاء به: لن أكون جزءاً من ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، سواء من داخله أو من خارجه. هناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها، وقيم لا يمكن المساومة عليها».

وعلى الرغم من أن بينيت يلتزم الصمت، لكنه أبلغ آيزنكوت، حسب «القناة 13»، بأنه لن يدعم مثل هذه الحكومة «في هذه المرحلة»، مفضلاً تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وأكدت «معاريف» أن بينت يعمل ويروج لحكومة وحدة وطنية تضم «الليكود» وتقوم على التناوب.

وتبدو حكومة الوحدة مسألة بعيدة المنال، بعدما أصر نتنياهو على أن يتولى هو وحده منصب رئيس الحكومة في أي حكومة وحدة محتملة مع آيزنكوت، وقدم مطالب مرفوضة. كما تبدو المفاوضات مع الحريديم معقدة للغاية، وحكومة أقلية ليست أقل تعقيداً.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تحليل الوضع الراهن يشير إلى أن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة لا يزال طويلاً. وقرأت أن المسارات أمام آيزنكوت ثلاثة، وهي مسار حكومة الوحدة الوطنية، وتظهر شروط كل من «يشار» و «الليكود» أن المفاوضات غير قابلة حتى للانطلاق، ومسار الحريديم وهو مسار صعب لا تتقدم فيه المفاوضات، وإذا نجح الأمر مع «يهدوت هتوراه»، فلا يوجد ما يضمن انضمام حزب «شاس» إلى حكومة كهذه، ومن دون أصوات «شاس»، لن تتوافر أغلبية الـ61 مقعداً التي يعوّل عليها ليبرمان، ومسار «حكومة الطوارئ» (أقلية)، وتتمثل العقبة الواضحة أمام تشكيل حكومة كهذه في ليبرمان وأعضاء حزبه. فقد أعلن ليبرمان بالفعل أنه سيصوّت ضد مثل هذه الحكومة، ولن يكتفي بالامتناع عن التصويت.