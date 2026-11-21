واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه فولهام (1-1)، السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً، في مواجهة شهدت جدلاً تحكيمياً، إثر إلغاء هدف لمهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.

وتلقى فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ضربة مبكرة بعدما افتتح المهاجم البرازيلي رودريغو مونيز التسجيل لفولهام في الدقيقة 16، مستفيداً من هجمة مرتدة باغتت دفاع أصحاب الأرض.

وحاول سيتي العودة سريعاً إلى المباراة، ونجح هالاند في هز الشباك عند الدقيقة 26، بعدما ركل الكرة من يد حارس فولهام الألماني بيرند لينو على خط المرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف في قرار أثار جدلاً واسعاً.

وجاء الاعتراض على القرار في ظل عدم إحكام لينو السيطرة على الكرة بكلتا يديه لحظة تدخل المهاجم النرويجي، ما منح أصحاب الأرض أسباباً للاحتجاج على إلغاء هدف التعادل.

حارس مرمى مانشستر سيتي الإيطالي جانلويجي دوناروما يتلقى بطاقة صفراء من الحكم توماس برامال خلال مواجهة فولهام (رويترز)

وعانى سيتي من غياب الانسجام خلال الشوط الأول، قبل أن يستعيد شيئاً من إيقاعه الهجومي بعد الاستراحة، ويكثّف محاولاته لإدراك التعادل.

ونجح لاعب الوسط الدولي إليوت أندرسون في إنقاذ فريقه من تلقي الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، بعدما أطلق تسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك فولهام في الدقيقة 58، مسجلاً هدفه الأول في المسابقة منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من نوتنغهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم عودته إلى أجواء المباراة، عجز مانشستر سيتي عن تسجيل هدف الفوز، ليكتفي بنقطة واحدة وسط خيبة أمل جماهيره، التي أطلقت صافرات الاستهجان مع صافرة النهاية.

وبقي سيتي في المركز الثالث، فيما بات بإمكان آرسنال، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، توسيع الفارق معه إلى ثماني نقاط، في حال فوزه على مضيفه نيوكاسل في وقت لاحق، السبت.

وتعكس النتيجة تراجعاً لافتاً في أداء سيتي الذي استهل الموسم بقوة محققاً سبعة انتصارات متتالية في الدوري، قبل أن يفشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

كما أنهى التعادل سلسلة من التفوق المتواصل لمانشستر سيتي على فولهام، إذ عجز عن الفوز عليه للمرة الأولى منذ 15 عاماً، بعد 21 مواجهة متتالية.

وتأتي هذه النتائج في وقت لا يزال فيه النادي ينتظر البت في الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إدانته بمخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي، وسط تراجع في الأداء وغياب الاستقرار عن الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.