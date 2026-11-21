أكد الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي يسير وفق البرنامج التأهيلي المحدد له، تمهيداً لعودته إلى الملاعب خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويبتعد الدولي الفرنسي عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي، إثر تعرضه لتمزق في وتر أكيليس بقدمه اليمنى، خلال مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب «أنفيلد»، وهي الإصابة التي حرمته أيضاً من المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأوضح إيراولا أن الجهاز الفني لا يزال يستهدف يناير موعداً لعودة المهاجم الفرنسي، مع إمكانية تقديم موعد مشاركته في حال سارت مراحل التعافي بصورة أفضل من المتوقع.

وقال المدرب الإسباني: «إذا سارت الأمور على أفضل وجه ممكن، فقد نتمكن من تقديم موعد عودته، وهو ما سيكون أمراً رائعاً للجميع. لكن في الوقت الراهن، يظل تركيزنا منصباً على يناير، فهذه هي الخطة الموضوعة».

وأشار إيراولا إلى أن الهدف يتمثل في تجهيز إيكيتيكي للمشاركة في المباراتين الأخيرتين لليفربول، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان الإيطالي في 19 يناير، ولانس الفرنسي في 27 من الشهر ذاته.