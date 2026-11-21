صادقت الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد الإسباني، السبت، على تعيين أسطورة التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال عضواً في مجلس إدارة النادي الملكي، في خطوة تعزز ارتباطه بالمؤسسة التي لطالما أعلن انتماءه إليها.

ويرتبط نادال، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعلاقة وثيقة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كما يحمل العضوية الفخرية للنادي منذ عام 2011.

وأعرب النجم الإسباني السابق عن اعتزازه بالانضمام إلى مجلس الإدارة، قائلاً: «أود أن أشكر الرئيس. عندما منحتموني العضوية الفخرية، كان ذلك أمراً مميزاً جداً، واليوم أخطو خطوة إضافية إلى الأمام».

وأضاف: «إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لي. ريال مدريد يُورث من الآباء إلى الأبناء، فهو شيء يوحّد الناس. والآن، فإن حصولي على هذه الفرصة يمثل فرصة هائلة».

من جانبه، رحّب بيريز بانضمام نادال، معتبراً أن وجوده سيشكل إضافة مهمة لمستقبل النادي، وقال: «وصوله أكثر من مجرد انضمام شخصية استثنائية، فهو يعني أن أحد أعظم الأساطير يرغب في مشاركة مستقبلنا».

وتابع: «أنا مقتنع بأن وجوده سيساعدنا على مواصلة بناء ريال مدريد الذي نريده للأجيال القادمة».

ويُعد نادال (40 عاماً) أحد أبرز اللاعبين في تاريخ التنس، بعدما أحرز خلال مسيرته 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بينها رقم قياسي بلغ 14 لقباً في منافسات الفردي ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وكان نادال قد أعرب عام 2023 عن رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد يوماً ما، لكنه أقرّ حينها بأنه لا يعلم ما إذا كان يمتلك المؤهلات اللازمة لشغل هذا المنصب.

وقبل انتخابات النادي هذا العام، حرص النجم الإسباني السابق على النأي بنفسه عن التقارير التي تحدثت عن احتمال ترشحه للرئاسة، في حين احتفظ بيريز بمنصبه بعد فوزه على منافسه إنريكي ريكيلمي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي.