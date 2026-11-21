أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، السبت، أن الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء في الاتحاد القاري تدعم بالإجماع ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور أحد منافسيه في الانتخابات، رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو.

ويتنافس إنفانتينو مع ديالو والرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يتعين على المرشح الفائز الحصول على أغلبية أصوات الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا».

وحافظ الاتحاد الأفريقي على دعمه لإنفانتينو، الذي يسعى للفوز بولاية رابعة وأخيرة، رغم الجدل الذي أثارته خطته «فيفا فورورد إنتربرايز» في يوليو (تموز) الماضي، التي اقترحت بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التخلي عنها بعد فترة قصيرة.

وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية إضافية بالنسبة إلى القارة الأفريقية، خصوصاً أن المغرب يستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

مشهد عام للجمعية العمومية العادية الـ48 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال إلقاء رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو كلمته (أ.ف.ب)

وقال موتسيبي، مخاطباً رئيس «فيفا»: «جياني، تحظى بدعمنا نيابة عن الدول الأفريقية الـ54، لتكون مرشحنا».

وأضاف: «لدي تقرير من جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 في أفريقيا يؤكد أننا ندعم جياني بالإجماع».

ويأتي هذا التأييد في وقت يواجه فيه إنفانتينو دعوات متكررة للاستقالة، بعدما فقد دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فيما وجّه اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) انتقادات حادة إلى المسؤول السويسري البالغ 56 عاماً.

ورغم هذه الانتقادات، بقي موتسيبي من أبرز الداعمين لإنفانتينو، الذي أكد بدوره التزامه بمواصلة دعم كرة القدم الأفريقية وتعزيز التعاون مع اتحاداتها الوطنية.

وقال إنفانتينو أمام الجمعية العمومية: «ستجدون دائماً فيّ وفي (فيفا) شريكاً موثوقاً»، معلناً تخصيص 25 مليون دولار لكل اتحاد عضو في «كاف»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، لتمويل مشاريع تطوير كرة القدم.

في المقابل، أكدت لورا ماكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن فيليب ديالو لا ينبغي النظر إليه باعتباره مرشحاً أوروبياً فقط، مشيرة إلى قدرته على استقطاب دعم اتحادات من خارج القارة.

ويبلغ ديالو 63 عاماً، وهو محامٍ فرنسي، وكان والده المولود في السنغال قد مثّل فرنسا في منافسات الملاكمة خلال دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960.

وقالت ماكاليستر: «إنه يتحدث الفرنسية، وهي ميزة مهمة في كثير من دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

وشددت ماكاليستر، التي أصبحت عام 2023 أول امرأة تُنتخب نائبة لرئيس الاتحاد الأوروبي، على أن الاتحادات الوطنية لا تصوّت بالضرورة وفق موقف موحد داخل كل اتحاد قاري، ما يترك المجال مفتوحاً أمام المرشحين لاستقطاب الأصوات.

وأضافت: «هناك هامش يمكن لفيليب استغلاله لإقناع بعض الاتحادات داخل كل قارة بدعم أجندة إصلاحية».

وتابعت: «هناك الكثير من الانزعاج من سلوك جياني إنفانتينو، ورغبة في تحدي تركّز السلطة بين يديه».

وختمت: «ينطبق ذلك في كل مكان في عالم كرة القدم. الأمر لا يتعلق بأوروبا، فالقواعد نفسها تنطبق على الجميع».