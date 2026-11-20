قدم رئيسا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي (يويفا) شكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتراضاً على القيود المشددة المفروضة على الاطلاع على الأدلة والوثائق المتعلقة بمشروع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي كان يستهدف بيع حصص في الحقوق التجارية لكأس العالم، ضمن خطة بلغت قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تفشل.

وكشفت صحيفة «التليغراف» البريطانية،، أن ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي، وألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، كانا ضمن تسعة أعضاء في مجلس «فيفا» وقعوا خطاباً موجهاً إلى الأمين العام ماتياس غرافستروم، بعدما عرض عليهم الاطلاع على «وثائق رئيسية» تتعلق بالمشروع، شريطة السفر إلى زيوريخ لمراجعتها.

واعتبر الأعضاء الأوروبيون أن العرض لا يلبي مطالبهم بالحصول على «جميع الوثائق ذات الصلة» بالمشروع الذي كان يحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز» (FFE).

وكان غرافستروم قد قدم عرضه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل انتهاء المهلة المحددة لرد «فيفا» على سلسلة من الأسئلة المكتوبة التي وجهها «يويفا» بشأن القضية، بعدما سبق للاتحاد الأوروبي اللجوء إلى القضاء الأميركي سعياً للحصول على المعلومات نفسها.

وجاء التصعيد بعد يوم واحد من كشف الصحيفة أن إنفانتينو أجرى محادثات سرية استمرت عشرة أشهر مع عائلة كوشنر المليارديرة، قبل الإعلان عن مشروع بيع الحقوق التجارية.

وبحسب سجلات حصلت عليها الصحيفة، امتدت المناقشات إلى منتصف سبتمبر 2025 في زيوريخ، قبل أن يعقد إنفانتينو اجتماعاً في نوفمبر من العام نفسه داخل المكتب الأميركي لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأجرى رئيس «فيفا» لاحقاً محادثات إضافية مع جوشوا كوشنر، شقيق جاريد، الذي أُعلن لاحقاً مستثمراً رئيسياً في المشروع، إلى جانب ما لا يقل عن عشرة اجتماعات أخرى مع أفراد العائلة أو المقربين منها خلال الأشهر التالية.

وأكد أشخاص شاركوا في المشروع الفاشل للصحيفة، الأربعاء، أن جاريد كوشنر، المتزوج من إيفانكا ترمب، لم يكن مشاركاً فيه.

وأظهرت سجلات الاجتماعات اتصالات مكثفة بين إنفانتينو ومقربين منه وجوشوا كوشنر ومصرف «جيه بي مورغان»، قبل أشهر من إطلاع عدد من كبار مسؤولي «فيفا» على المشروع. كما عُقدت اجتماعات عدة في مكتب جاريد كوشنر، دون أن يتضح ما إذا كان حاضراً شخصياً.