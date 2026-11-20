أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، أنه ليس في عجلة من أمره لتجديد عقده مع الفريق الإيطالي، مشيراً إلى أنه لم يفكر بعد في تمديد مسيرته في البطولة إلى أكثر من 20 عاماً.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن هاميلتون، الذي بدأ مسيرته في «فورمولا 1» عام 2007، يستعد لخوض سباقه الـ401 في جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعدما أعرب عن رغبته في مواصلة المنافسة حتى العقد المقبل، ليشهد عودة البطولة إلى القارة الأفريقية والمشاركة في السباق الأول المرتقب في رواندا.

ويدخل هاميلتون، الذي سيكون في منتصف الأربعينات من عمره بحلول ذلك الوقت، السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم ساعياً إلى إنهائه في المركز الثاني خلف الإيطالي كيمي أنتونيلي، بطل العالم، فيما يحتل الهولندي ماكس فيرستابن المركز الثاني حالياً بفارق 18 نقطة أمام السائق البريطاني.

وينتهي عقد هاميلتون (41 عاماً) مع فيراري بنهاية العام المقبل، لكنه استبعد بدء مفاوضات التجديد خلال العطلة الشتوية، قائلاً: «لا، لم أفكر حتى في هذا الأمر».

وأضاف: «أنا في منتصف مدة عقدي. عادة ما تبدأ المفاوضات في وقت ما خلال العام الأخير منه. لا أعلم متى سنبدأ تلك المفاوضات، لكن لا حاجة إلى التطرق إلى هذا الأمر أو التفكير فيه حالياً».

وكانت المنافسة على إنهاء الموسم في المركز الثاني تبدو بعيدة المنال بالنسبة إلى هاميلتون قبل عام، حين احتل المركز الأخير في التجارب التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى، في واحدة من أصعب محطات موسمه الأول المتعثر مع فيراري.

غير أن بطل العالم سبع مرات نجح في استعادة مستواه هذا الموسم، محققاً انتصاره الأول مع الفريق الإيطالي في برشلونة خلال يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن ينتزع مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى مع فيراري في جائزة المكسيك الكبرى الشهر الماضي.