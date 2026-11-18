يمكن للسائق الهولندي ماكس فيرستابن خلال أيام أن يفوز بسباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى» لثالث مرة في 4 سنوات، حيث ينافس جورج راسل على لقب «الأفضل بين الباقين» خلف البطل الجديد كيمي أنتونيلي بطل العالم لسباقات «فورمولا1» للسيارات هذا الموسم.

وبعد أن حسم «مرسيدس» لقبَي البطولة قبل نهاية الموسم بسباقات عدة، تتجه الأنظار الآن نحو أضواء مدينة لاس فيغاس، حيث لا يزال هناك بعض الأمور المعلقة، بينما ينصبّ التركيز الأكبر حالياً على الصراع من أجل احتلال المركز الثاني.

ويحتل فيرستابن، سائق «رد بول» وبطل العالم 4 مرات، هذا المركز حالياً متقدماً بفارق 17 نقطة على راسل سائق «مرسيدس»، وذلك مع اقتراب آخر 3 جولات من الموسم، حيث تنتقل السباقات في الأسابيع الـ3 المقبلة من «نيفادا» ‌إلى «قطر»، وصولاً ‌إلى السباق الختامي في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على حلبة «مرسى ​ياس» ‌في ⁠أبوظبي.

ويأتي لويس ​هاميلتون، ⁠سائق «فيراري» وبطل العالم 7 مرات في المركز الـ4 متأخراً بفارق نقطة واحدة عن راسل، ويليه زميله شارل لوكلير بفارق 12 نقطة أخرى. ويتأخر لاندو نوريس، سائق «مكلارين» وبطل العالم العام الماضي - الفائز بالسباق الأخير في البرازيل - بـ3 نقاط أخرى، ولا يفصل بين المركزين الـ2 والـ6 سوى 33 نقطة.

ويمر فيرستابن بأفضل مستوياته حالياً، حيث حقق السائق الهولندي (29 عاماً) 3 انتصارات في آخر 5 سباقات، واعتلى منصة التتويج في آخر 8 سباقات، وحصد نقاطاً أكثر من أي سائق آخر خلال تلك الفترة، ولديه سجل رائع تحت الأضواء الكاشفة على المسار ⁠الطويل بالقطاع في «لاس فيغاس»، حيث فاز عام 2023 والعام الماضي. ومع ذلك؛ يبقى أن نرى مدى أهمية ذلك في العصر الجديد للمحركات.

وقال ‌فيرستابن في رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه «​رد بول» الأقوى قبل «سباق لاس فيغاس»: «ليس لديّ ‌أي فكرة؛ لأن (فيغاس) مختلفة جداً وصعبة الفهم على الجميع. ربما ستكون الحلبة مشابهة بعض الشيء لـ(مونزا)، (شمال إيطاليا)، ‌حيث يمكن الاستفادة للغاية من تيار الهواء المتبادل بين السيارات. لكن المشكلة أن الجو بارد جداً هناك؛ مما يؤدي إلى اختلاف كبير في رد فعل كل سيارة. بعض السيارات تعمل فجأة بشكل ممتاز على حلبة كهذه. وقد رأينا ذلك في الماضي. يجب أن أقول إنها عادةً ليست أفضل حلباتنا بسبب ذلك، لكننا سنرى ما إذا كان بإمكاننا جعل ‌الإطارات تعمل بشكل جيد. هذا هو مفتاح الأداء بالنسبة إلينا».

والسائق الوحيد الآخر الذي فاز في «لاس ⁠فيغاس» منذ عودة «سباق ⁠ليلة السبت» عام 2023 هو راسل، الذي تُوج بالسباق عندما انطلق من المركز الأول عام 2024 وحل ثانياً العام الماضي بعد استبعاد سيارتَي «مكلارين».

وسيدخل فريق «مرسيدس» السباق بتحديث للتيربو لكلا السائقين، لكن الإقدام على ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبة تراجع عند الانطلاق لراسل الذي تجاوز بالفعل الحد المسموح به هذا الموسم، في حين لا يزال أنتونيلي ضمن حدود حصته المسموح بها.

وقال توتو فولف، رئيس الفريق: «نتوقع استخدام التحديث مع كيمي، أما مع جورج، فإن أولويتنا حماية مركزه عند الانطلاق حيث إن الفائدة من حيث الأداء ستكون محدودة جداً على الأرجح؛ مما لا يبرر تحمل عقوبة تراجع عند الانطلاق».

وكانت آخر مرة حصل فيها فريق «مرسيدس» على أول مركزين بالبطولة عام 2020 مع سائقَيه السابقين هاميلتون وفالتيري بوتاس، الذي يقود الآن مع «كاديلاك»، لكنه محور بعض التكهنات بشأن مستقبله في هذا المقعد، ويبدو أن الصراع سيستمر حتى ​اللحظات الأخيرة. وقال فولف: «أهدافنا واضحة: مساعدة جورج على ​احتلال أعلى مركز ممكن في بطولة السائقين، وإنهاء العام بزخم، ومواصلة استخراج مزيد من الأداء من السيارة. لا يزال هناك مزيد من العمل الذي يتعين أداؤه في هذا الصدد، وتمنحنا السباقات الـ3 الأخيرة 3 فرص إضافية للتعلم والتحسين».