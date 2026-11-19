مع حسم الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي وفريقه مرسيدس لقبي بطولة العالم للسائقين والصانعين هذا الموسم، تصل بطولة العالم لـ«فورمولا1» إلى لاس فيغاس، نهاية هذا الأسبوع، فيما لا تزال المراكز المتبقية على منصة الترتيب العام موضع صراع بين خمسة سائقين يتنافسون على الوصافة.

وللعام الرابع توالياً، ستتحول المدينة الأميركية الشهيرة بالمقامرة في ولاية نيفادا إلى حلبة سباق ليلية تمتد على طول «ذا ستريب» الشهير، وتحيط بها الكازينوهات العملاقة المضيئة، وذلك من الخميس إلى السبت.

وبينما يستطيع أنتونيلي الذي أصبح أصغر بطل عالم في تاريخ "فورمولا1"، الاستمتاع بالاحتفاء بإنجازه، سيواصل زميله البريطاني في الفريق جورج راسل صراعه على النقاط مع بطلي العالم مرات عدة سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (أربع مرات) وفيراري البريطاني لويس هاميلتون (سبع مرات)، خلال الجولة الحادية والعشرين من أصل 23 هذا الموسم.

وقال مدير فريق مرسيدس توتو وولف: «كان الفوز بلقبي بطولة العالم (للسائقين والصانعين) إنجازاً مذهلاً، وقد أخذنا الوقت الكافي للاحتفال بذلك».

لكنه شدد على أن الوقت قد حان «للعودة إلى العمل»، موضحاً أن أهداف الفريق تتمثل في «مساعدة جورج على إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن ببطولة السائقين، وإنهاء العام بزخم إيجابي، ومواصلة استخراج المزيد من الأداء من السيارة».

وعاش راسل موسماً صعباً؛ إذ لم يفز السائق البريطاني سوى بثلاثة سباقات كبرى، وطغى عليه بالكامل تألُّق زميله الإيطالي الواعد البالغ 20 عاماً.

ويحتل راسل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 262 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن فيرستابن الذي يعيش نهاية موسم قوية، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على هاميلتون.

ورغم أن فيرستابن وهاميلتون اللذين يملكان بينهما 11 لقباً عالمياً، قد لا ينشغلان كثيراً بالسعي لإنهاء الموسم في المركز الثاني، فإن سائقين آخرين لا يزال بإمكانهما التقدُّم في الترتيب؛ فزميل هاميلتون في فيراري، شارل لوكلير من موناكو، يملك 249 نقطة، بينما يملك بطل العالم لعام 2025 سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس 246 نقطة، وكلاهما قادر على انتزاع مركز الوصافة، مع بقاء سباقَي قطر وأبوظبي على الروزنامة.

ويؤكد المنظمون أن هاتين الجولتين المقررتين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول) على التوالي، ستُقامان كما هو مخطَّط لهما رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وحسم مرسيدس لقب الصانعين بصورة كاسحة بعدما جمع 652 نقطة، متقدماً بفارق كبير على فيراري الثاني (510 نقاط) وريد بول الثالث (415 نقطة).

ويختتم فيرستابن، الفائز بسباق لاس فيغاس العام الماضي، وزميله الفرنسي في ريد بول إسحاق حجار الموسم بمستويات قوية، لكن فريقهما قد يخسر المركز الثالث في ترتيب الصانعين لصالح ماكلارين بقيادة نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

ويحتل الفريق البريطاني، بطل عامي 2024 و2025، المركز الرابع حالياً برصيد 398 نقطة، وتعهَّد مدير السباقات راندي سينغ بـ«بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار المعركة حتى اللحظات الأخيرة وأن تصب النتيجة في مصلحتنا».

وأضاف بشأن السعي إلى المركز الثالث: «لا يزال لدينا متسع من الوقت لمحاولة حصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

وينطلق السباق المؤلف من 50 لفة على مسافة 193 ميلاً (310 كيلومترات) السبت عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش الأحد).

ويواجه بياستري الذي يقدم موسماً متواضعاً، عقوبة التراجع عشرة مراكز على خط الانطلاق، بعد استخدامه خامس محرك احتراق داخلي هذا الموسم.

لكن ماكلارين يأمل في أن يتمكن السائق الأسترالي من تعويض ذلك على حلبة لاس فيغاس الطويلة البالغ طولها 3.9 ميل، التي تضم مستقيمين طويلين تجاوزت فيهما السيارات سرعة 220 ميلاً في الساعة، إضافة إلى 17 منعطفاً.

وفي ثالث سباق يُقام هذا العام في الولايات المتحدة بعد ميامي وأوستن، قد توفر أجواء صحراء نيفادا الليلية أبرد ظروف مناخية في الموسم بأكمله؛ ما سيشكل تحدياً أمام الفرق لرفع حرارة الإطارات إلى مستويات التشغيل المثالية.