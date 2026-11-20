أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، توصله إلى اتفاق مع حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لتمديد عقده حتى 30 يونيو (حزيران) 2028.

وأوضح النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كورتوا، الذي انضم إلى صفوف الفريق عام 2018، خاض 348 مباراة على مدار 9 مواسم، توّج خلالها بـ14 لقباً، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبية، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسبانية.

وأشاد ريال مدريد بالدور الحاسم الذي أداه كورتوا في إحراز هذه الألقاب، معتبراً أن مستوياته جعلت منه أفضل حارس مرمى في العالم.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كورتوا 115 مباراة بقميص منتخب بلجيكا، الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وحصد الحارس البلجيكي عدداً من الجوائز الفردية، أبرزها القفاز الذهبي في كأس العالم 2018 بروسيا، وجائزة «الأفضل» لأفضل حارس مرمى في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام ذاته، وجائزة «ياشين» عام 2022، وجائزة «زامورا» عام 2014.

كما اختير كورتوا ضمن التشكيلة العالمية المثالية لـ«فيفا» عامي 2022 و2023، ونال جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 في العاصمة الفرنسية باريس، حين توّج ريال مدريد بلقبه الرابع عشر في المسابقة القارية.