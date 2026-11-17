قال جي جي غابرييل الموهبة الصاعدة في صفوف مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيرحل عن النادي، وسط توقعات بانضمام اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً إلى ريال مدريد.

وأعلن غابرييل الخبر في مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستغرام»، الثلاثاء.

وقال غابرييل في مقطع الفيديو: «عزيزي مانشستر يونايتد، وصلت في عام 2020 كصبي في العاشرة من عمره يحمل أحلاماً كبيرة. ومع بداية فصلي القادم، سيبقى مانشستر يونايتد دائماً جزءاً من قصتي. شكراً لكم على كل شيء».

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع يونايتد هذا الشهر للتعاقد مع غابرييل، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية. واللاعب مسجل في أكاديمية يونايتد، لكن ريال يعتزم ضمه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويسمح استثناء وارد ضمن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن الانتقالات الدولية للاعبين تحت 18 عاماً، للأندية الأوروبية بتوقيع عقود احترافية معهم إذا كانوا يحملون جواز سفر أوروبياً، وهو ما ينطبق على غابرييل عن طريق والديه.

وكان اللاعب الشاب قد طلب الرحيل عن يونايتد في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يتدرب مع النادي في أولد ترافورد منذ ذلك الحين.