تبدو الفرصة مواتية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب للانفراد بالصدارة (أ.ف.ب)

تبدو الفرصة مواتية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب للانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً عندما يستضيف كولن الخامس عشر، الجمعة، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف أمام غريمه بوروسيا دورتموند، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن في الدوري، وانتهت القمة بينهما في المرحلة الثامنة بالتعادل 2-2 وكان الثالث لهما مقابل 6 انتصارات.

ويخوض بوروسيا دورتموند اختباراً سهلاً نسبياً، السبت، عندما يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير.

فينسنت كومباني (د.ب.أ)

ويأمل النادي البافاري الذي سيستعيد خدمات مدربه البلجيكي فينسنت كومباني العائد إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بالتهاب السحايا، في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث أمام فريق يمر بفترة صعبة وقد تدفعه هزيمة جديدة إلى التراجع نحو المراكز الثلاثة الأخيرة.

ورغم غياب كومباني، قدم بايرن ميونيخ مستويات مميزة، إذ يعد الوحيد بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي خسارة في جميع المسابقات هذا الموسم (11 فوزاً و5 تعادلات).

ويسجل العملاق البافاري معدلاً مذهلاً في هز الشباك على أرضه في الدوري يبلغ خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

كما سجل النادي البافاري 20 هدفاً في آخر 6 مباريات استضاف فيها كولن بالدوري (5 انتصارات وتعادل واحد).

وستكون مباراة الغد بروفة قبل سفره إلى فرنسا لمواجهة ليل الفرنسي في الجولة الخامسة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يمني كولن الذي لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ولم يسجل خلالها سوى هدفين فقط (تعادلان وهزيمتان)، النفس بالاستفادة من فترة التوقف الدولي لتصحيح المسار، لكن نتائجه خارج ملعبه لا تبعث على التفاؤل، إذ يعادل النادي رقمه القياسي السلبي بعدم الفوز في 17 مباراة متتالية خارج أرضه في البوندسليغا (7 تعادلات و10 هزائم).

وقد تستمر هذه السلسلة المخيبة، علماً بأن كولن جمع نقاطاً أقل من أي فريق آخر خلال آخر 34 جولة في الدوري (24 نقطة)، وكان قد خسر 1-5 في آخر زيارة له إلى ملعب بايرن.

ويعول كولن على هدّافه في الدوري اللبناني الأصل سعيد الملا (5 أهداف) وشقيقه مالك الذي أسهم في آخر هدفين لكولن رغم مشاركته لمدة إجمالية لم تتجاوز 33 دقيقة خلال المباراتين الأخيرتين (هدف وتمريرة حاسمة). وجاءت تمريرته الحاسمة الأخيرة لمصلحة شقيقه سعيد.

يطمح بوروسيا دورتموند إلى مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ في سباق اللقب (أ.ف.ب)

يطمح بوروسيا دورتموند إلى مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ في سباق اللقب الذي لا يزال في مراحله المبكرة، عندما يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير.

وللمرة الرابعة فقط في تاريخه، ينجح دورتموند في تجنب الخسارة خلال أول 9 مراحل من الدوري، لكن الفريق خسر مباراته العاشرة في آخر موسم حقق فيه هذا الإنجاز وذلك في موسم 2023-2024.

وبما أن آخر هزيمة له في الدوري جاءت أمام مونشنغلادباخ بالذات، فإنه سيعتمد على أفضل خط دفاع في البطولة بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، من أجل تحقيق الفوز ورفع المعنويات قبل رحلته إلى لندن لمواجهة آرسنال الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الخامسة من المسابقة القارية العريقة.

ومع ذلك، خسر دورتموند آخر مباراة خارج أرضه أمام فريق كان يتذيل الترتيب عندما سقط أمام بوخوم 0-2 في فبراير (شباط) 2025، وكانت تلك أول مباراة خارج الديار له مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وعلى غرار كولن، يأمل بوروسيا مونشنغلادباخ في الاستفادة من فترة التوقف الدولي لتحسين أسوأ بداية موسم في تاريخه (فوز واحد وتعادل واحد و7 هزائم).

ومن بين 18 فريقاً في الدوري حصدت أربع نقاط أو أقل في هذه المرحلة منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط للفوز، هبط 12 فريقاً في نهاية المطاف، ما يبرز حجم المهمة الصعبة التي تنتظر النادي.

ومع تزايد واقعية هذا الخطر أسبوعاً بعد آخر، يتمثل الهدف المباشر لمونشنغلادباخ في تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري هذا الموسم في محاولته الخامسة (تعادل واحد و3 هزائم).

ولم يسبق لمونشنغلادباخ أن سجل حصيلة ضعيفة مماثلة بعد أول أربع مباريات بيتية في «البوندسليغا» سوى مرة واحدة، وذلك في موسم 2023-2024.

ويسعى فرايبورغ الثالث إلى الإبقاء على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن المتصدرين عندما يحل ضيفاً على إلفرسبرغ الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء، السبت، في اختبار لا يخلو من صعوبة.

ويقدم إلفرسبرغ أفضل بداية موسم لفريق صاعد في الدوري من حيث عدد النقاط بعد 9 مراحل منذ لايبزيغ (21 نقطة) في موسم 2016-2017.

وخسر إلفرسبرغ أمام بوروسيا دورتموند 1-2 قبل فترة التوقف الدولي، لكن حصيلته البالغة 13 نقطة في الدوري (4 انتصارات وتعادل واحد و4 هزائم) تبقى ممتازة بالنسبة لفريق رشحه كثيرون للهبوط مباشرة.

أما فرايبورغ، فيُعد من أبرز مفاجآت المنافسة على اللقب في بداية الموسم بعدما عادل أفضل رصيد من النقاط في هذه المرحلة من أي موسم في «البوندسليغا» برصيد 19 نقطة.

بدوره، يأمل لايبزيغ الرابع (18 نقطة) في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع توالياً عندما يحل ضيفاً على أونيون برلين السادس عشر، وذلك قبل استضافته لنس الفرنسي، الأربعاء، في دوري الأبطال.

وفي باقي المباريات، يلعب باير ليفركوزن مع بادربورن، وأينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وشالكه مع شتوتغارت السبت، وأوغسبورغ مع ماينتس، وفيردر بريمن مع هامبورغ الأحد.