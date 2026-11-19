ألونسو يؤكد أن مشاركته في رالي دكار 2027 «أحد أكبر التحديات في مسيرتي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343083-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1-2027-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A
ألونسو يؤكد أن مشاركته في رالي دكار 2027 «أحد أكبر التحديات في مسيرتي»
فرناندو ألونسو (رويترز)
أكد سائق «فورمولا واحد» الإسباني فرناندو ألونسو أنه يستعد لخوض «أحد أكبر التحديات»، في مسيرته مع مشاركته في رالي دكار الصحراوي، العام المقبل، مع أستون مارتن، رغم إقراره بأنه يتوقع معاناة كبيرة، وذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء.
وقال بطل العالم مرتين في «فورمولا واحد» (2005 و2006) قبيل جائزة لاس فيغاس الكبرى: «أعتقد أن دكار 2027 سيكون تحدياً أكبر بكثير من نسخة 2020، حين حظيت بستة أشهر من التحضير. قدْتُ آنذاك في دول عدة مثل قطر وناميبيا والمغرب وبولندا، وكان البرنامج متكاملاً إلى حد كبير. كما شاركت، على ما أعتقد، في راليين بالسعودية. أما الآن فلن أحصل إلا على يومين من القيادة في المغرب، ثم سننطلق مباشرة».
وكانت أستون مارتن فاجأت الأوساط الرياضية، الثلاثاء، بإعلان مشاركة السائق الإسباني المخضرم البالغ 46 عاماً، في أشهر راليات الرايد، إلى جانب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، والبرازيلي لوكاس مورايس، بطل العالم للراليات الصحراوية الطويلة (رالي رايد).
وأضاف ألونسو: «الفترة التحضيرية قصيرة بعض الشيء، لكننا قررنا في النهاية، مع الفريق (برودرايف) وأستون مارتن، أن هذه ستكون تجربة مفيدة للجميع، خصوصاً بالنسبة لي. ليس سرّاً أنني أريد يوماً ما الفوز برالي دكار».
وتابع: «من المرجّح ألا يكون ذلك ممكناً هذا العام، لكنني أعتقد أن ما نقوم به استثمار للمستقبل، من أجل اكتساب المزيد من الكيلومترات والخبرة وفهم هذه الرياضة بشكل أفضل. إنه أحد أكبر التحديات التي خضتها بسبب نقص التحضير. سأحاول التعلُّم خلال الأسبوع الأول، وآمل أن أكون منافساً حقيقياً خلال الأسبوع الثاني».
وسبق لألونسو أن شارك في رالي دكار عام 2020، حيث أنهى المنافسات في المركز الثالث عشر في الترتيب العام، كما حل ثانياً في إحدى المراحل، في مؤشر على إمكاناته في هذه الفئة.
وسيكون جدول السائق الإسباني مزدحماً بشكل خاص مطلع عام 2027، بعدما مدد عقده مع فريق أستون مارتن لمواصلة المنافسة في بطولة العالم لـ«فورمولا واحد».
وفي الرالي الصحراوي الطويل، سيتعاون ألونسو مجدداً مع مواطنه مارك كوما الذي كان ملاحه في نسخة 2020، الفائز بلقب رالي دكار للدراجات النارية خمس مرات.
حصدت قطر ذهبيتيها الأوليين في «ألعاب ناغويا» بقيادة النجم متعدد المواهب ناصر العطية، بطل «رالي دكار الصحراوي» 6 مرات، وراشد العذبة.
«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
الدوري الألماني: فرصة مواتية لبايرن للانفراد بالصدارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343097-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
تبدو الفرصة مواتية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب للانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً عندما يستضيف كولن الخامس عشر، الجمعة، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف أمام غريمه بوروسيا دورتموند، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن في الدوري، وانتهت القمة بينهما في المرحلة الثامنة بالتعادل 2-2 وكان الثالث لهما مقابل 6 انتصارات.
ويخوض بوروسيا دورتموند اختباراً سهلاً نسبياً، السبت، عندما يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير.
ويأمل النادي البافاري الذي سيستعيد خدمات مدربه البلجيكي فينسنت كومباني العائد إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بالتهاب السحايا، في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث أمام فريق يمر بفترة صعبة وقد تدفعه هزيمة جديدة إلى التراجع نحو المراكز الثلاثة الأخيرة.
ورغم غياب كومباني، قدم بايرن ميونيخ مستويات مميزة، إذ يعد الوحيد بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي خسارة في جميع المسابقات هذا الموسم (11 فوزاً و5 تعادلات).
ويسجل العملاق البافاري معدلاً مذهلاً في هز الشباك على أرضه في الدوري يبلغ خمسة أهداف في المباراة الواحدة.
كما سجل النادي البافاري 20 هدفاً في آخر 6 مباريات استضاف فيها كولن بالدوري (5 انتصارات وتعادل واحد).
وستكون مباراة الغد بروفة قبل سفره إلى فرنسا لمواجهة ليل الفرنسي في الجولة الخامسة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يمني كولن الذي لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ولم يسجل خلالها سوى هدفين فقط (تعادلان وهزيمتان)، النفس بالاستفادة من فترة التوقف الدولي لتصحيح المسار، لكن نتائجه خارج ملعبه لا تبعث على التفاؤل، إذ يعادل النادي رقمه القياسي السلبي بعدم الفوز في 17 مباراة متتالية خارج أرضه في البوندسليغا (7 تعادلات و10 هزائم).
وقد تستمر هذه السلسلة المخيبة، علماً بأن كولن جمع نقاطاً أقل من أي فريق آخر خلال آخر 34 جولة في الدوري (24 نقطة)، وكان قد خسر 1-5 في آخر زيارة له إلى ملعب بايرن.
ويعول كولن على هدّافه في الدوري اللبناني الأصل سعيد الملا (5 أهداف) وشقيقه مالك الذي أسهم في آخر هدفين لكولن رغم مشاركته لمدة إجمالية لم تتجاوز 33 دقيقة خلال المباراتين الأخيرتين (هدف وتمريرة حاسمة). وجاءت تمريرته الحاسمة الأخيرة لمصلحة شقيقه سعيد.
يطمح بوروسيا دورتموند إلى مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ في سباق اللقب الذي لا يزال في مراحله المبكرة، عندما يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير.
وللمرة الرابعة فقط في تاريخه، ينجح دورتموند في تجنب الخسارة خلال أول 9 مراحل من الدوري، لكن الفريق خسر مباراته العاشرة في آخر موسم حقق فيه هذا الإنجاز وذلك في موسم 2023-2024.
وبما أن آخر هزيمة له في الدوري جاءت أمام مونشنغلادباخ بالذات، فإنه سيعتمد على أفضل خط دفاع في البطولة بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، من أجل تحقيق الفوز ورفع المعنويات قبل رحلته إلى لندن لمواجهة آرسنال الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الخامسة من المسابقة القارية العريقة.
ومع ذلك، خسر دورتموند آخر مباراة خارج أرضه أمام فريق كان يتذيل الترتيب عندما سقط أمام بوخوم 0-2 في فبراير (شباط) 2025، وكانت تلك أول مباراة خارج الديار له مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.
وعلى غرار كولن، يأمل بوروسيا مونشنغلادباخ في الاستفادة من فترة التوقف الدولي لتحسين أسوأ بداية موسم في تاريخه (فوز واحد وتعادل واحد و7 هزائم).
ومن بين 18 فريقاً في الدوري حصدت أربع نقاط أو أقل في هذه المرحلة منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط للفوز، هبط 12 فريقاً في نهاية المطاف، ما يبرز حجم المهمة الصعبة التي تنتظر النادي.
ومع تزايد واقعية هذا الخطر أسبوعاً بعد آخر، يتمثل الهدف المباشر لمونشنغلادباخ في تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري هذا الموسم في محاولته الخامسة (تعادل واحد و3 هزائم).
ولم يسبق لمونشنغلادباخ أن سجل حصيلة ضعيفة مماثلة بعد أول أربع مباريات بيتية في «البوندسليغا» سوى مرة واحدة، وذلك في موسم 2023-2024.
ويسعى فرايبورغ الثالث إلى الإبقاء على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن المتصدرين عندما يحل ضيفاً على إلفرسبرغ الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء، السبت، في اختبار لا يخلو من صعوبة.
ويقدم إلفرسبرغ أفضل بداية موسم لفريق صاعد في الدوري من حيث عدد النقاط بعد 9 مراحل منذ لايبزيغ (21 نقطة) في موسم 2016-2017.
وخسر إلفرسبرغ أمام بوروسيا دورتموند 1-2 قبل فترة التوقف الدولي، لكن حصيلته البالغة 13 نقطة في الدوري (4 انتصارات وتعادل واحد و4 هزائم) تبقى ممتازة بالنسبة لفريق رشحه كثيرون للهبوط مباشرة.
أما فرايبورغ، فيُعد من أبرز مفاجآت المنافسة على اللقب في بداية الموسم بعدما عادل أفضل رصيد من النقاط في هذه المرحلة من أي موسم في «البوندسليغا» برصيد 19 نقطة.
بدوره، يأمل لايبزيغ الرابع (18 نقطة) في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع توالياً عندما يحل ضيفاً على أونيون برلين السادس عشر، وذلك قبل استضافته لنس الفرنسي، الأربعاء، في دوري الأبطال.
وفي باقي المباريات، يلعب باير ليفركوزن مع بادربورن، وأينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وشالكه مع شتوتغارت السبت، وأوغسبورغ مع ماينتس، وفيردر بريمن مع هامبورغ الأحد.
«إن بي إيه»: ريمونتادا جديدة لسيكسرز تُحبط ماجيك... وهيت يواصل تألقه وجاز يفاجئ ليكرز
ليبرون جيمس (أ.ب)
حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ريمونتادا جديدة بعد تأخره بفارق مزدوج الأرقام وأحبط مضيفه أورلاندو ماجيك بالفوز 121 - 116، معززاً صدارته المنطقة الشرقية، في حين أوقف يوتا جاز المتعثرُ سلسلةَ انتصارات مضيفه لوس أنجليس ليكرز عند 9 عندما تغلب عليه 109 - 97 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
في المباراة الأولى، تصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 26 نقطة، فيما سجل في جي إيدجكومب 13 نقطة حاسمة في الربع الأخير ضمن إجمالي 24 نقطة، فحسَّن فيلادلفيا سجله إلى 13 فوزاً مقابل 3 هزائم. وأضاف «الملك» ليبرون جيمس 22 نقطة، بعدما عاد سيكسرز من تأخر بلغ 17 نقطة في الربع الأول منتزعاً الفوز ومحققاً انتصاره الرابع توالياً.
وهذه سادس مرة هذا الموسم ينجح فيها سيكسرز بالفوز بعد أن كان متأخراً بفارق 10 نقاط أو أكثر.
واعترف مدرب فيلادلفيا، نيك نورس، بأنه خشي الأسوأ بعد مشاهدة أورلاندو المتألق يسجل 40 نقطة في الربع الأول. وقال: «كانوا يتحركون بسرعة هائلة، وكنا بعيدين تماماً عن مستوانا. كانوا يفرضون سيطرتهم علينا بشكل كبير. كان علينا أن نحاول تغيير بعض الأمور وإيقاع المباراة. أحياناً ينجح ذلك وأحياناً لا ينجح».
وظل فيلادلفيا متأخراً حتى منتصف الربع الأخير، قبل أن يتقدم قبل أكثر بقليل من 5 دقائق على النهاية بفضل رمية ثلاثية من جاباري ووكر. وأضاف نورس: «أدينا الليلة عملاً رائعاً من حيث التنفيذ الهجومي في الدقائق الحاسمة. تدرّبنا هذا الصباح على بعض الأمور التي لم نستخدمها من قبل، ونفذناها جميعها بشكل جيد جداً وبهدوء ورباطة جأش».
ويتصدر سيكسرز المنطقة الشرقية بفارق مباراة ونصف عن بوسطن سلتيكس صاحب المركز الثاني، الذي مُني بهزيمته الثانية توالياً بسقوطه خارج أرضه أمام دنفر ناغتس 101 - 105. ويتقدم ديترويت بيستونز مجموعة المطاردين بسجل 10 انتصارات مقابل 4 هزائم، بعدما تجاوز بسهولة نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 122 - 109.
وفي المباراة الثانية، أوقف يوتا جاز المتعثرُ سلسلةَ انتصارات مضيفه لوس أنجليس ليكرز التي بلغت 9 مباريات، محققاً فوزه الثالث فقط هذا الموسم بعدما تغلب عليه في عقر داره 109 - 97. وسجل كيونتي جورج 30 نقطة، وأضاف آيس بايلي 19 نقطة، فيما بدا الإرهاق واضحاً على تشكيلة ليكرز التي كانت لا تزال تتعافى من فوزها الصعب على شارلوت هورنتس الثلاثاء بعد وقت إضافي. وسجل النجم المتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش 29 نقطة لليكرز، لكنه فشل في استعادة دقة تسديداته من خارج القوس، مكتفياً بإصابة رميتين فقط من أصل 12 محاولة ثلاثية. واقتصر رصيد كوينتن غرايمز، بطل الفوز على هورنتس بتسجيله 47 نقطة الثلاثاء، على 20 نقطة، فرفع يوتا سجله إلى 3 انتصارات مقابل 13 هزيمة مع بقائه في المركز ما قبل الأخير بالمنطقة الغربية.
وواصل ميامي هيت تقدمه في الترتيب محققاً فوزه الـ6 توالياً بتغلبه على ضيفه ميلووكي باكس 137 - 130. وأنهى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو المباراة برصيد 27 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة في مواجهة فريقه السابق، فيما أضاف بام أديبايو 26 نقطة. وسجل دافيون ميتشل 6 رميات ثلاثية في عرض مميز أنهاه بـ24 نقطة. ورفع ميامي، الذي أصبح سجله 9 انتصارات مقابل 6 هزائم، رصيده بعد سيطرة من البداية إلى النهاية، حيث وصل الفارق لمصلحته إلى 30 نقطة في الربع الأخير. وتلقى باكس هزيمته الـ11 توالياً وبقي في المركز الأخير.
واستمرت الانطلاقة المتذبذبة هذا الموسم لأوكلاهوما سيتي ثاندر؛ بطل 2025، بخسارته على أرضه أمام أتلانتا هوكس 112 - 117. وسجل النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر؛ الفائزُ بجائزة «أفضل لاعب في الدوري» مرتين، 34 نقطة، ليكون الأعلى في المباراة، لكن عودة الثنائي السابق لثاندر؛ آرون ويغينز، ولوغينتز دورت، إلى مواجهة فريقهما السابق أثمرت 14 و16 نقطة على التوالي، فقادا أتلانتا إلى الفوز.
وفي كليفلاند، رفع ممفيس غريزليز سجله إلى 11 فوزاً مقابل 4 هزائم بعدما تغلب على كافالييرز 124 - 121 في مباراة تغيّرت فيها الأفضلية بين الفريقين 22 مرة. وقاد كام سبنسر ممفيس بتسجيله 26 نقطة، فيما لم تكن 34 نقطة لدونوفان ميتشل كافية لتجنب خسارة كليفلاند.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، تلقي 3 طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) 2027 في الرباط، مقدَّمةً من الفرنسي فيليب ديالو، والرئيس الحالي جاني إنفانتينو، الذي يتعرَّض لضغوط شديدة؛ بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، والياباني كوزو تاشيما.
وأحيلت طلبات الترشح إلى اللجنة الانتخابية لدراستها والبتّ في قبول المرشّحين. ووفقاً لنظام «فيفا» الأساسي والجدول الزمني للانتخابات، ستُخطَر الاتحادات الوطنية الأعضاء بأسماء المرشّحين المقترَحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير (شباط) 2027. ويضم «فيفا» 211 اتحاداً عضواً، لكل منها صوت واحد في الانتخابات الرئاسية. ويحتاج المرشح إلى الأغلبية للفوز.
ويواجه إنفانتينو (56 عاماً) ضغوطاً شديدة للمرة الأولى بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير للفوز بإعادة انتخابه.
ومنذ الكشف في يوليو (تموز) عن الخطة، قاد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بقيادة رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حملة المعارضة له.
وسرعان ما تراجع إنفانتينو عن هذا المقترح في مواجهة موجة واسعة من الانتقادات، إلا أن «يويفا» لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمة في فلوريدا سعياً إلى جمع أدلة تمهيداً لتقديم شكوى محتملة بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد رئيس «فيفا» الحالي في سويسرا.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 اتحاداً عضواً، الشهر الماضي، دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو بعدما كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعارضه. انتُخب إنفانتينو للمرة الأولى عام 2016 خلفاً للسويسري المستقيل جوزيف بلاتر إثر فضيحة فساد مدوية في أروقة الاتحاد الدولي، وأُعيد انتخابه في 2019، ثم عام 2023 بالتزكية.
في المقابل، يحظى ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، بدعم الاتحاد الأوروبي الذي قال إن أعضاءه «تعهَّدوا بالإجماع بتقديم دعمهم الكامل» لديالو، وذلك قبل الموعد النهائي لإعلان الترشحات الأربعاء.
ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمة سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) 2023.
قال ديالو (63 عاماً) الثلاثاء: «لم يعد ممكناً استمرار نمط من الحوكمة الفردية تُتَّخذ فيه أكبر القرارات المتعلقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة، من دون أي شفافية ومن دون استشارة أي طرف، ومن دون المرور عبر اللجنة التنفيذية».
وكان ديالو مدَّ يده إلى تاشيما، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في باريس، متحدثاً عن إمكانية توحيد القوى مع الرئيس الفخري للاتحاد الياباني الذي كان عضواً في مجلس «فيفا».
ردَّ تاشيما، الأربعاء، لصحيفة «ليكيب» الفرنسية بأنه يرغب في «إجراء نقاش» مع ديالو «وإذا طُرحت خلال هذا التبادل مسألة ترشح مشترك أو تقارب، فإنني أنوي فعلاً أن أصغي إليه بذهن منفتح».
ودون إغلاق الباب أمام النقاش، ومع إعلانه أنه «متوافق تماماً» مع رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أثار خصوصاً الحاجة إلى «حوكمة جماعية» على رأس «فيفا»، انتقد تاشيما العملية المتأخرة لاختيار مرشح من الاتحاد الأوروبي للعبة.
وقال: «في البداية، لم يكن يبدو أن أحداً يريد الترشح من جانب (يويفا). إذا كان موقفهم حقاً معارضة إنفانتينو، فأتساءل ما كان سيحدث لو لم أقرِّر أنا نفسي الترشح»، في إشارة إلى رفض الفرنسي أرسين فينغر الترشح.
وكان المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي والمسؤول الحالي عن تطوير كرة القدم عالمياً في «فيفا»، يعد في مرحلة ما مرشحاً محتملاً يمكن أن ينال دعم أوروبا، لكنه لم يترشح.
وشغل تاشيما منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من 2016 إلى 2024، وعمل في الوقت نفسه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.