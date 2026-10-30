البرتغال والمغرب يستضيفان رالي دكار 2027

تُقام نسخة عام 2027 من رالي دكار استثنائياً في البرتغال والمغرب خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما أعلن المنظمون الجمعة.

وأوضحت شركة «أماوري سبورت» المنظمة للحدث، في بيان، أنه تقرر نقل منافسات عام 2027 بصورة استثنائية إلى أوروبا وأفريقيا، على أن يعود الرالي إلى الأراضي السعودية عام 2028 احتفالاً بنسخته الخمسين.

وأضاف المنظمون أن النسخة الـ49 من الرالي ستشكّل المحطة الافتتاحية لموسم 2027 من بطولتي العالم للراليات الصحراوية، التابعتين للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (إف إي إم).

وتابع البيان: «ستتضمن المنافسات مرحلة استعراضية تمهيدية تليها 12 مرحلة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 يناير، على مسار ينطلق من مدينتي لولي وفارو في البرتغال وصولاً إلى مراكش في المغرب».

خريطة جغرافية لرالي داكار (رالي داكار)

للمرة الأولى منذ عام 2007، يعود رالي داكار الصحراوي إلى القارة الأفريقية بعدما كانت النسخة الأولى من السباق الذي عُرف باسم «باريس-دكار»، قد أُطلقت عام 1978 بمبادرة من الفرنسي تييري سابين وهو مسؤول إعلامي شغوف بالمغامرات والدراجات النارية، توفي عام 1986 في حادث تحطم مروحية، إلى جانب عدد من الأشخاص، بينهم المغني دانيال بالافوان.

وحسب الجهة المنظمة، ستحتضن منطقة الغارف في البرتغال المرحلة التمهيدية والمرحلة الخاصة الأولى، فيما سيكون المغرب مسرحاً لـ11 مرحلة، إضافة إلى يوم راحة في مدينة أغادير ضمن مسار يهدف إلى استكشاف البلاد من شمالها وصولاً إلى أقصى جنوبها.

وأوضح البيان أن السباق سيمرّ عبر ستة مخيمات مختلفة على امتداد مسار يبلغ إجماليه 7824 كيلومتراً، منها 4341 كيلومتراً من المراحل الخاصة المخصصة للتنافس.

ووصف مدير السباق دافيد كاستيرا، في البيان، نسخة عام 2027 بأنها ستكون منافسات «من دون أي تنازلات»، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر المشاركين.

وكان رالي دكار قد أُلغي عام 2008 بسبب المخاوف من وقوع هجمات إرهابية والتهديدات الجهادية، قبل أن يغادر القارة الأفريقية وينتقل إلى أميركا الجنوبية بين عامي 2009 و2019، ثم استضافته السعودية في سبع نسخ متتالية، اعتباراً من عام 2020 وحتى يناير الماضي.