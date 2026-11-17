سيشارك فيرناندو ألونسو، الفائز بـ«بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات» مرتين، في «رالي دكار» المقررة إقامته في يناير (كانون الثاني) المقبل، على متن سيارة «آستون مارتن - دريدنوت» التي تتولى تشغيلها شركة «برودرايف»؛ الشريكة في المجال الهندسي.

وسيشارك الإسباني (45 عاماً)، الفائزُ في 32 سباق جائزة كبرى في «فورمولا1» وسباق «لومان24 للتحمل» مرتين، في «رالي دكار» لثاني مرة بعد مشاركته مع فريق «تويوتا» عام 2020 حيث احتل المركز الـ13.

وسيكون الفرنسي سيباستيان لوب، الفائزُ بـ«بطولة العالم للراليات» 9 مرات، والبرازيلي لوكاس مورايس، حامل لقب «بطولة العالم للراليات الصحراوية»، زميلَيه في الفريق الذي سيشارك بـ3 سيارات.

وستقام النسخة الـ49 من «رالي دكار» في المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 يناير المقبل، مع إقامة المرحلتين التمهيدية والأولى في البرتغال، بعد نقل الرالي من السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ موسم «فورمولا1» المكون من 24 جولة في البحرين خلال مارس (آذار) المقبل بعد إجراء اختبارات ما قبل الموسم في أواخر فبراير (شباط).

ويشارك ألونسو، الذي سيعاونه مواطنه مارك كوما الفائز 5 مرات بـ«رالي دكار للدراجات النارية»، في سباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى» مطلع الأسبوع المقبل. وقال إنه حول تركيزه إلى «دكار» بعدما قرر الاستمرار في «فورمولا1» مع فريق «آستون مارتن».

وأوضح في بيان: «في النهاية، أصبح القرار بسيطاً. أردت أن أقبل التحدي بالكامل وأن أشارك في كل من (فورمولا1) و(رالي دكار) في العام نفسه».

وأضاف: «في عام 2020، كانت المشاركة في (رالي دكار) من أكبر التجارب صعوبة ومتعة في مسيرتي. وأكنّ احتراماً كبيراً لهذا السباق وللمختصين الذين أتقنوا خوضه».

وتابع: «تبقى (فورمولا1) أولويتي، لكنني سائق سباقات، ومثل هذه التحديات هي سبب حبي المنافسة، وأتطلع إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه».

وقال ألونسو الشهر الماضي للصحافيين في سباق «جائزة سنغافورة الكبرى» إنه يشعر بأن سباق التحمل الصحراوي قد لا يكون ممكناً من الناحية البدنية إلى جانب التزاماته في «فورمولا1».

وسيسعى لوب (52 عاماً) أيضاً إلى تحقيق فوزه الأول في «رالي دكار» بعد 10 محاولات سابقة حقق خلالها 28 فوزاً في مراحل السباق حتى الآن.

وقال الفرنسي: «الفوز بـ(رالي دكار) مهم جداً بالنسبة إليّ. اقتربت من الفوز مرات عدة، ولديّ الحافز الكافي لمواصلة العمل حتى أحقق هذا الهدف».

و«دريدنوت» سيارة دفع رباعي تكتيكية افتراضية ظهرت حصراً في لعبة «كول أوف ديوتي مودرن وورفير4 - نداء الواجب: الحرب الحديثة4»، وستحولها الآن شركةُ «برودرايف»؛ الشريكُ الهندسي لـ«آستون مارتن» في «سباقات جي تي للتحمل»، إلى سيارة حقيقية.

وسيكون «رالي دكار» أول مشاركة لفريق «آستون مارتن» في بطولة العالم للراليات الصحراوية.