حين يصبح المسرح نافذة للحرية... سجناء رومانيا يروون حكاياتهم على الخشبةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343629-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9
حين يصبح المسرح نافذة للحرية... سجناء رومانيا يروون حكاياتهم على الخشبة
بعيداً عن جدران السجون وقضبان الزنازين، وجد 59 سجيناً في رومانيا فرصة للوقوف تحت الأضواء، لا بوصفهم نزلاء مؤسسات عقابية، بل ممثلين يعتلون خشبة المسرح أمام الجمهور. تجربة فنية منحتهم مساحة للتعبير عن أنفسهم، وأتاحت للمشاهدين التعرف على جوانب إنسانية قد تحجبها الأحكام المسبقة.
واستضاف مسرح «نوتارا» في العاصمة بوخارست الدورة الخامسة عشرة من مهرجان «دانا تشينوشا – التحرر من القيود عبر الثقافة»، بمشاركة سجناء من سبعة سجون في أنحاء البلاد. ويهدف المهرجان، الذي انطلق عام 2009، إلى مساعدة المشاركين على الاندماج في المجتمع مجدداً، وتغيير النظرة النمطية إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وشملت العروض أعمالاً تناولت موضوعات نفسية وإنسانية، من بينها معالجة مسرحية لعمل «في انتظار غودو» للكاتب الآيرلندي صمويل بيكيت، إلى جانب عرضين بعنواني «محبوس في داخلي» و«متعة عدم فعل أي شيء».
وقالت مخرجة أحد العروض، باتريشيا بريساكاريو، إن العمل مع السجناء كان صعباً في البداية، لكنه تحول إلى تجربة مؤثرة ساعدتها على اكتشاف جوانب حساسة وإنسانية في شخصياتهم.
ولا تقتصر أهمية المبادرة على الجانب الفني؛ إذ ترى إدارة السجون أن الأنشطة الثقافية والتعليمية تساعد النزلاء على الاستعداد لحياتهم بعد الإفراج عنهم. ورغم أن المشاركة لا تعني تخفيف العقوبة، فإن بعض المشاركين يحصلون على نقاط إضافية قد تفيدهم في إجراءات الإفراج المشروط.
وبالنسبة إلى السجين بافيل ألكسندرو كريستيان، البالغ 32 عاماً، فإن الوقوف على المسرح تجربة متجددة، بعدما شارك في المهرجان قبل ثلاث سنوات، وعاد هذه المرة لتقديم دور في مسرحية «محبوس في داخلي».
وتقول إحدى المشرفات على البرنامج إن تصفيق الجمهور يمنح السجناء فرصة لرؤية جوانب إيجابية في أنفسهم ربما غابت عنهم خلف القضبان.
وهكذا تتحول خشبة المسرح إلى أكثر من مساحة للتمثيل، إنها نافذة لاستعادة الثقة بالنفس، ورسالة بأن أخطاء الإنسان لا تختصر شخصيته، وأن الفن قد يكون إحدى بوابات العودة إلى المجتمع.
حين يصبح المسرح نافذة للحرية... سجناء رومانيا يروون حكاياتهم على الخشبةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343629-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9
حين يصبح المسرح نافذة للحرية... سجناء رومانيا يروون حكاياتهم على الخشبة
بعيداً عن جدران السجون وقضبان الزنازين، وجد 59 سجيناً في رومانيا فرصة للوقوف تحت الأضواء، لا بوصفهم نزلاء مؤسسات عقابية، بل ممثلين يعتلون خشبة المسرح أمام الجمهور. تجربة فنية منحتهم مساحة للتعبير عن أنفسهم، وأتاحت للمشاهدين التعرف على جوانب إنسانية قد تحجبها الأحكام المسبقة.
واستضاف مسرح «نوتارا» في العاصمة بوخارست الدورة الخامسة عشرة من مهرجان «دانا تشينوشا – التحرر من القيود عبر الثقافة»، بمشاركة سجناء من سبعة سجون في أنحاء البلاد. ويهدف المهرجان، الذي انطلق عام 2009، إلى مساعدة المشاركين على الاندماج في المجتمع مجدداً، وتغيير النظرة النمطية إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وشملت العروض أعمالاً تناولت موضوعات نفسية وإنسانية، من بينها معالجة مسرحية لعمل «في انتظار غودو» للكاتب الآيرلندي صمويل بيكيت، إلى جانب عرضين بعنواني «محبوس في داخلي» و«متعة عدم فعل أي شيء».
وقالت مخرجة أحد العروض، باتريشيا بريساكاريو، إن العمل مع السجناء كان صعباً في البداية، لكنه تحول إلى تجربة مؤثرة ساعدتها على اكتشاف جوانب حساسة وإنسانية في شخصياتهم.
ولا تقتصر أهمية المبادرة على الجانب الفني؛ إذ ترى إدارة السجون أن الأنشطة الثقافية والتعليمية تساعد النزلاء على الاستعداد لحياتهم بعد الإفراج عنهم. ورغم أن المشاركة لا تعني تخفيف العقوبة، فإن بعض المشاركين يحصلون على نقاط إضافية قد تفيدهم في إجراءات الإفراج المشروط.
وبالنسبة إلى السجين بافيل ألكسندرو كريستيان، البالغ 32 عاماً، فإن الوقوف على المسرح تجربة متجددة، بعدما شارك في المهرجان قبل ثلاث سنوات، وعاد هذه المرة لتقديم دور في مسرحية «محبوس في داخلي».
وتقول إحدى المشرفات على البرنامج إن تصفيق الجمهور يمنح السجناء فرصة لرؤية جوانب إيجابية في أنفسهم ربما غابت عنهم خلف القضبان.
وهكذا تتحول خشبة المسرح إلى أكثر من مساحة للتمثيل، إنها نافذة لاستعادة الثقة بالنفس، ورسالة بأن أخطاء الإنسان لا تختصر شخصيته، وأن الفن قد يكون إحدى بوابات العودة إلى المجتمع.
مجسمات ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات في ولاية أميركيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343612-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
مجسمات ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات في ولاية أميركية
تتفحص بايبر لوبلانك زوجاً من الديوك المصنوعة من الصفيح وذلك بعد وضعهما في مزرعة هيلتون وين في أوغونكيت بولاية مين (أ.ب)
تحولت مجموعة من الديوك المعدنية الضخمة إلى قضية قضائية غير مألوفة في ولاية مين الأميركية، بعدما قررت السلطات المحلية منع عرضها، باعتبارها إعلانات غير مباشرة لمطعم، فيما يؤكد مالكاها أنها مصدر سعادة لابنتهما الصغيرة المصابة بالتوحد. وفقاً لوكالة « أسوشييتد برس».
ورفع ديفيد وسارة لوبلان دعوى أمام محكمة فيدرالية ضد بلدة أوغونكويت، متهمين سلطاتها بانتهاك حقهما الدستوري في حرية التعبير، بسبب تطبيق القواعد المحلية المنظمة للافتات والإعلانات.
وتدور القضية حول تماثيل معدنية على شكل ديوك، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 1.8 متر، أراد الزوجان وضعها أمام منزلهما المجاور لمطعمهما «أومليت فاكتوري». لكن البلدية اعتبرتها وسيلة إعلانية، وفرضت عليهما غرامات متكررة.
وقال ديفيد لوبلان إن التماثيل لا ترمز إلى أي نشاط تجاري، بل إلى حب الأسرة لابنتها بايبر. وبعد خلافات مع السلطات، مُنح الزوجان استثناءً يسمح بالاحتفاظ بتمثالين، بشرط تثبيتهما على حاجز، لكنهما رفضا هذا الشرط، قبل أن يضطرا في النهاية إلى إزالة جميع التماثيل.
ويرى محامو الأسرة أن البلدية تطبق قواعدها بصورة غير متساوية، مشيرين إلى سماحها لمؤسسات تجارية أخرى بعرض مجسمات وزخارف كبيرة، من بينها عوامات على شكل كركند ومعدات زراعية قديمة، من دون فرض غرامات مماثلة.
ويتولى الدفاع عن الزوجين معهد العدالة، وهو مؤسسة قانونية أميركية غير ربحية، سبق أن خاضت نزاعاً مشابهاً بشأن لوحة جدارية لمخبز في ولاية نيوهامبشير.
لكن التماثيل اكتسبت حياة جديدة خارج أسوار المنزل، إذ تبنى بعض السكان الديوك الأصلية، وبدأ مؤيدون للأسرة في أماكن مختلفة بشراء تماثيل مماثلة وعرضها تضامناً معها.
وتقول سارة لوبلان إن وجه ابنتها يضيء كلما شاهدت ديكاً جديداً في حديقة أحد الجيران، معربة عن أملها في أن تتفهم السلطات المحلية ما تمثله هذه المجسمات لطفلتها.
وهكذا، لم يعد الخلاف مجرد نزاع حول زينة معدنية أو قواعد إعلانية، بل أصبح قضية تطرح تساؤلاً عن التوازن بين حق السلطات في تنظيم المظاهر التجارية وحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشيء يمنح طفلة سعادة خاصة.
أغنية واحدة بآلاف الوجوه... هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343573-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%D8%9F
أغنية واحدة بآلاف الوجوه... هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟
هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟ (بيكسلز)
ماذا لو استطعت أن تأخذ أغنية قديمة لأم كلثوم، وتحولها بضغطة زر إلى نسخة بإيقاع خليجي أو موسيقى إلكترونية، أو تسمع أغنية جديدة بصوت يشبه عبد الحليم حافظ، من دون أن يكون المطرب قد غنّاها يوماً؟ ما كان يبدو حتى وقت قريب ضرباً من الخيال أصبح اليوم جزءاً من التحولات التي يشهدها عالم الموسيقى.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد الملحن أو تحسّن جودة التسجيل، بل أصبح قادراً على تأليف الكلمات، وتوليد الألحان، وصناعة أصوات افتراضية، وإنتاج أغنيات كاملة. والأكثر إثارة أن المستمع نفسه بدأ يتحول من متلقٍ للأغنية إلى مشارك في إعادة صناعتها.
وفي العالم العربي، حيث تحتل الأغنية مكانة خاصة في الذاكرة والثقافة الشعبية، تفتح هذه التطورات باباً واسعاً أمام تجارب جديدة، لكنها تثير أيضاً أسئلة عن مستقبل المطرب والملحن وحقوق أصحاب الأعمال الموسيقية.
أغنية كاملة من دون استوديو
تبدأ التجربة بكتابة وصف قصير لما يريده المستخدم. أغنية مصرية بإيقاع شعبي، أو لحن خليجي رومانسي، أو مقطوعة تمزج العود بالآلات الإلكترونية. ويمكنه إضافة كلماته الخاصة أو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابتها. بعدها تتولى منصات مثل «Suno» و «Udio» توليد اللحن والغناء والتوزيع في دقائق.
والنتيجة قد تكون أغنية متكاملة بصوت رجالي أو نسائي، مع إمكان تغيير الإيقاع واللهجة وطريقة الأداء، وتجربة أكثر من نسخة قبل اختيار الأفضل.
هذا التطور يختصر مراحل كانت تتطلب ملحناً ومغنياً وعازفين وموزعاً واستوديو تسجيل. ويمنح الشباب والهواة فرصة إنتاج أعمالهم من دون ميزانيات كبيرة أو خبرة موسيقية متخصصة.
لكن دخول الآلة إلى هذا المجال لا يعني أن الجمهور سيستقبل كل ما تنتجه، فمع سهولة الإنتاج، أصبحت المنصات تواجه تدفقاً هائلاً من الأغنيات المتشابهة، وأصبح التحدي هو الوصول إلى المستمع وسط هذا الزحام.
«سبوتيفاي» تدخل اللعبة
التحول الأكثر أهمية لا يقتصر على إنتاج أغنيات جديدة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الأغنيات الموجودة بالفعل.
ففي تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بعنوان «سبوتيفاي تستهدف إطلاق خدمة لإعادة مزج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل»، كشفت الصحيفة عن توجه المنصة نحو تقديم خدمة تتيح للمستخدمين إعادة مزج الأعمال الموسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» في 26 مايو (أيار) 2026، تناولت الصحيفة دفاع إدارة «سبوتيفاي» عن هذه الخطوة، بعد اتفاق مع شركة «يونيفرسال ميوزيك غروب» يسمح للمشتركين في الخدمة المدفوعة بإنتاج نسخ وأعمال موسيقية معدلة بالذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أغنيات فنانين مشاركين.
الفكرة أن يتمكن المستمع من إعادة تشكيل أغنية يحبها، مع ضمان موافقة الفنانين وأصحاب الحقوق وحصولهم على مقابل مادي. وقال أليكس نورستروم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«سبوتيفاي»، إن الهدف هو تقديم بديل من الاستخدام غير المنظم لأعمال الفنانين، الذي قد يحرمهم من حقوقهم وعوائدهم.
ونقل التقرير عن نورستروم تصوره بأن تتحول أغنية واحدة إلى 10 آلاف نسخة. وهو تصور يكشف حجم التغيير المحتمل في علاقة الجمهور بالموسيقى: فبدلاً من الاستماع إلى عمل واحد بصيغته الأصلية، قد يصبح لكل مستمع نسخته الخاصة منه.
لكن الفكرة لا تخلو من المخاطر، فبحسب «الغارديان»، حذّر الملحن والناشط في مجال حماية حقوق الفنانين إد نيوتن ريكس من أن انتشار هذه النسخ قد يخلق منافسة أكبر للفنانين الحقيقيين، ويغرق المنصات بأعمال مشتقة على حساب الأغنيات الأصلية.
هل يجد الذكاء الاصطناعي مستمعين عرباً؟
هناك بالفعل جمهور يتفاعل مع الموسيقى المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصاً عبر منصات الفيديو القصير. وقد ينجذب المستمع إلى أغنية بسبب صوت غير مألوف، أو كلمات طريفة، أو أداء يحاكي لوناً موسيقياً يحبه.
لكن نجاح الأغنية العربية يحتاج إلى أكثر من صوت جميل، فاللهجة المصرية أو الخليجية، مثلاً، ليست مجرد نطق للكلمات، بل لها إيقاعها وتعبيراتها وطريقة أدائها، كما أن الطرب العربي يعتمد على المقامات والزخارف والانتقالات الموسيقية التي يصعب اختزالها في تقليد صوت مطرب معروف.
وهنا تظهر فرصة مهمة أمام الموسيقيين العرب: استخدام الذكاء الاصطناعي لتجربة مزج الموسيقى الشرقية بالأنماط العالمية، وإعادة تقديم بعض الألوان التراثية بأساليب معاصرة، وتطوير أدوات تعليم الموسيقى والتأليف.
هل ينتهي زمن المطرب الحقيقي؟
بالنسبة إلى الجيل الجديد، قد لا يكون وجود مغنٍ حقيقي شرطاً للاستمتاع بأغنية. فالشخصيات الافتراضية أصبحت مألوفة في العالم الرقمي، وقد يتحول بعضها إلى أسماء فنية لها جمهور وصورة وأعمال خاصة.
لكن يوجد فرق بين إنتاج صوت جميل وصناعة فنان له شخصية وتجربة وحضور. فالأغنيات التي ارتبطت بأم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ لم تعش بسبب جودة التسجيل وحدها، بل لأنها ارتبطت بأزمنة ومشاعر وذكريات.
والأرجح أن التغيير لن يكون اختفاء المطرب، بل تغير طبيعة عمله وعلاقته بجمهوره. فقد يصبح الفنان مشاركاً في إنتاج نسخ متعددة من أغنياته، أو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أعماله، مع احتفاظه بحق التحكم في صوته وموسيقاه.
ويبقى التحدي الأكبر أمام صناعة الموسيقى العربية هو ألا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة لاستنساخ الأصوات والأغنيات بلا ضوابط، بل إلى أداة تمنح المبدعين فرصاً جديدة.
فإذا كان بإمكان الآلة أن تغني، وأن تلحن، وأن تعيد توزيع أغنياتنا المفضلة، فهل سيكتفي المستمع بصوت يشبه مطربه المفضل، أم سيظل يبحث عن الإنسان الذي يقف وراء الأغنية ويحكي من خلالها تجربته؟
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