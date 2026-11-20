بعيداً عن جدران السجون وقضبان الزنازين، وجد 59 سجيناً في رومانيا فرصة للوقوف تحت الأضواء، لا بوصفهم نزلاء مؤسسات عقابية، بل ممثلين يعتلون خشبة المسرح أمام الجمهور. تجربة فنية منحتهم مساحة للتعبير عن أنفسهم، وأتاحت للمشاهدين التعرف على جوانب إنسانية قد تحجبها الأحكام المسبقة.

يجلس سجين من إصلاحية بوتوشاني خلف الكواليس قبيل البروفة النهائية لمسرحية «الساحة بقواعد جديدة» -وهي اقتباس من رواية «مزرعة الحيوان» للكاتب جورج أورويل- في مسرح نوتارا بالعاصمة الرومانية بوخارست (أ.ب)

واستضاف مسرح «نوتارا» في العاصمة بوخارست الدورة الخامسة عشرة من مهرجان «دانا تشينوشا – التحرر من القيود عبر الثقافة»، بمشاركة سجناء من سبعة سجون في أنحاء البلاد. ويهدف المهرجان، الذي انطلق عام 2009، إلى مساعدة المشاركين على الاندماج في المجتمع مجدداً، وتغيير النظرة النمطية إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

نزلاء سجن أراد يؤدون مسرحية «سلاسل الجحيم» لكالينا نوبل في مسرح نوتارا في بوخارست (أ.ب)

وشملت العروض أعمالاً تناولت موضوعات نفسية وإنسانية، من بينها معالجة مسرحية لعمل «في انتظار غودو» للكاتب الآيرلندي صمويل بيكيت، إلى جانب عرضين بعنواني «محبوس في داخلي» و«متعة عدم فعل أي شيء».

وقالت مخرجة أحد العروض، باتريشيا بريساكاريو، إن العمل مع السجناء كان صعباً في البداية، لكنه تحول إلى تجربة مؤثرة ساعدتها على اكتشاف جوانب حساسة وإنسانية في شخصياتهم.

صور نزلاء سجن أراد تزين جدار المسرح أثناء مسرحية «سلاسل الجحيم» لكالينا نوبل في مسرح نوتارا في بوخارست (أ.ب)

ولا تقتصر أهمية المبادرة على الجانب الفني؛ إذ ترى إدارة السجون أن الأنشطة الثقافية والتعليمية تساعد النزلاء على الاستعداد لحياتهم بعد الإفراج عنهم. ورغم أن المشاركة لا تعني تخفيف العقوبة، فإن بعض المشاركين يحصلون على نقاط إضافية قد تفيدهم في إجراءات الإفراج المشروط.

وبالنسبة إلى السجين بافيل ألكسندرو كريستيان، البالغ 32 عاماً، فإن الوقوف على المسرح تجربة متجددة، بعدما شارك في المهرجان قبل ثلاث سنوات، وعاد هذه المرة لتقديم دور في مسرحية «محبوس في داخلي».

وتقول إحدى المشرفات على البرنامج إن تصفيق الجمهور يمنح السجناء فرصة لرؤية جوانب إيجابية في أنفسهم ربما غابت عنهم خلف القضبان.

وهكذا تتحول خشبة المسرح إلى أكثر من مساحة للتمثيل، إنها نافذة لاستعادة الثقة بالنفس، ورسالة بأن أخطاء الإنسان لا تختصر شخصيته، وأن الفن قد يكون إحدى بوابات العودة إلى المجتمع.