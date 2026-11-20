ماذا لو استطعت أن تأخذ أغنية قديمة لأم كلثوم، وتحولها بضغطة زر إلى نسخة بإيقاع خليجي أو موسيقى إلكترونية، أو تسمع أغنية جديدة بصوت يشبه عبد الحليم حافظ، من دون أن يكون المطرب قد غنّاها يوماً؟ ما كان يبدو حتى وقت قريب ضرباً من الخيال أصبح اليوم جزءاً من التحولات التي يشهدها عالم الموسيقى.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد الملحن أو تحسّن جودة التسجيل، بل أصبح قادراً على تأليف الكلمات، وتوليد الألحان، وصناعة أصوات افتراضية، وإنتاج أغنيات كاملة. والأكثر إثارة أن المستمع نفسه بدأ يتحول من متلقٍ للأغنية إلى مشارك في إعادة صناعتها.

وفي العالم العربي، حيث تحتل الأغنية مكانة خاصة في الذاكرة والثقافة الشعبية، تفتح هذه التطورات باباً واسعاً أمام تجارب جديدة، لكنها تثير أيضاً أسئلة عن مستقبل المطرب والملحن وحقوق أصحاب الأعمال الموسيقية.

أغنية كاملة من دون استوديو

تبدأ التجربة بكتابة وصف قصير لما يريده المستخدم. أغنية مصرية بإيقاع شعبي، أو لحن خليجي رومانسي، أو مقطوعة تمزج العود بالآلات الإلكترونية. ويمكنه إضافة كلماته الخاصة أو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابتها. بعدها تتولى منصات مثل «Suno» و «Udio» توليد اللحن والغناء والتوزيع في دقائق.

والنتيجة قد تكون أغنية متكاملة بصوت رجالي أو نسائي، مع إمكان تغيير الإيقاع واللهجة وطريقة الأداء، وتجربة أكثر من نسخة قبل اختيار الأفضل.

هذا التطور يختصر مراحل كانت تتطلب ملحناً ومغنياً وعازفين وموزعاً واستوديو تسجيل. ويمنح الشباب والهواة فرصة إنتاج أعمالهم من دون ميزانيات كبيرة أو خبرة موسيقية متخصصة.

لكن دخول الآلة إلى هذا المجال لا يعني أن الجمهور سيستقبل كل ما تنتجه، فمع سهولة الإنتاج، أصبحت المنصات تواجه تدفقاً هائلاً من الأغنيات المتشابهة، وأصبح التحدي هو الوصول إلى المستمع وسط هذا الزحام.

أغنيات تُصنع في دقائق وأصوات تحاكي المطربين (بيكسلز)

«سبوتيفاي» تدخل اللعبة

التحول الأكثر أهمية لا يقتصر على إنتاج أغنيات جديدة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الأغنيات الموجودة بالفعل.

ففي تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بعنوان «سبوتيفاي تستهدف إطلاق خدمة لإعادة مزج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل»، كشفت الصحيفة عن توجه المنصة نحو تقديم خدمة تتيح للمستخدمين إعادة مزج الأعمال الموسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» في 26 مايو (أيار) 2026، تناولت الصحيفة دفاع إدارة «سبوتيفاي» عن هذه الخطوة، بعد اتفاق مع شركة «يونيفرسال ميوزيك غروب» يسمح للمشتركين في الخدمة المدفوعة بإنتاج نسخ وأعمال موسيقية معدلة بالذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أغنيات فنانين مشاركين.

الفكرة أن يتمكن المستمع من إعادة تشكيل أغنية يحبها، مع ضمان موافقة الفنانين وأصحاب الحقوق وحصولهم على مقابل مادي. وقال أليكس نورستروم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«سبوتيفاي»، إن الهدف هو تقديم بديل من الاستخدام غير المنظم لأعمال الفنانين، الذي قد يحرمهم من حقوقهم وعوائدهم.

ونقل التقرير عن نورستروم تصوره بأن تتحول أغنية واحدة إلى 10 آلاف نسخة. وهو تصور يكشف حجم التغيير المحتمل في علاقة الجمهور بالموسيقى: فبدلاً من الاستماع إلى عمل واحد بصيغته الأصلية، قد يصبح لكل مستمع نسخته الخاصة منه.

لكن الفكرة لا تخلو من المخاطر، فبحسب «الغارديان»، حذّر الملحن والناشط في مجال حماية حقوق الفنانين إد نيوتن ريكس من أن انتشار هذه النسخ قد يخلق منافسة أكبر للفنانين الحقيقيين، ويغرق المنصات بأعمال مشتقة على حساب الأغنيات الأصلية.

هل يجد الذكاء الاصطناعي مستمعين عرباً؟

هناك بالفعل جمهور يتفاعل مع الموسيقى المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصاً عبر منصات الفيديو القصير. وقد ينجذب المستمع إلى أغنية بسبب صوت غير مألوف، أو كلمات طريفة، أو أداء يحاكي لوناً موسيقياً يحبه.

لكن نجاح الأغنية العربية يحتاج إلى أكثر من صوت جميل، فاللهجة المصرية أو الخليجية، مثلاً، ليست مجرد نطق للكلمات، بل لها إيقاعها وتعبيراتها وطريقة أدائها، كما أن الطرب العربي يعتمد على المقامات والزخارف والانتقالات الموسيقية التي يصعب اختزالها في تقليد صوت مطرب معروف.

وهنا تظهر فرصة مهمة أمام الموسيقيين العرب: استخدام الذكاء الاصطناعي لتجربة مزج الموسيقى الشرقية بالأنماط العالمية، وإعادة تقديم بعض الألوان التراثية بأساليب معاصرة، وتطوير أدوات تعليم الموسيقى والتأليف.

هل ينتهي زمن المطرب الحقيقي؟

بالنسبة إلى الجيل الجديد، قد لا يكون وجود مغنٍ حقيقي شرطاً للاستمتاع بأغنية. فالشخصيات الافتراضية أصبحت مألوفة في العالم الرقمي، وقد يتحول بعضها إلى أسماء فنية لها جمهور وصورة وأعمال خاصة.

لكن يوجد فرق بين إنتاج صوت جميل وصناعة فنان له شخصية وتجربة وحضور. فالأغنيات التي ارتبطت بأم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ لم تعش بسبب جودة التسجيل وحدها، بل لأنها ارتبطت بأزمنة ومشاعر وذكريات.

والأرجح أن التغيير لن يكون اختفاء المطرب، بل تغير طبيعة عمله وعلاقته بجمهوره. فقد يصبح الفنان مشاركاً في إنتاج نسخ متعددة من أغنياته، أو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أعماله، مع احتفاظه بحق التحكم في صوته وموسيقاه.

ويبقى التحدي الأكبر أمام صناعة الموسيقى العربية هو ألا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة لاستنساخ الأصوات والأغنيات بلا ضوابط، بل إلى أداة تمنح المبدعين فرصاً جديدة.

فإذا كان بإمكان الآلة أن تغني، وأن تلحن، وأن تعيد توزيع أغنياتنا المفضلة، فهل سيكتفي المستمع بصوت يشبه مطربه المفضل، أم سيظل يبحث عن الإنسان الذي يقف وراء الأغنية ويحكي من خلالها تجربته؟