تماثيل ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات... نزاع يصل إلى المحاكمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343612-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
تماثيل ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات... نزاع يصل إلى المحاكم
تتفحص بايبر لوبلانك زوجاً من الديوك المصنوعة من الصفيح وذلك بعد وضعهما في مزرعة هيلتون وين في أوغونكيت بولاية مين (أ.ب)
تحولت مجموعة من الديوك المعدنية الضخمة إلى قضية قضائية غير مألوفة في ولاية مين الأميركية، بعدما قررت السلطات المحلية منع عرضها، باعتبارها إعلانات غير مباشرة لمطعم، فيما يؤكد مالكاها أنها مصدر سعادة لابنتهما الصغيرة المصابة بالتوحد. وفقاً لوكالة « أسوشييتد برس».
ورفع ديفيد وسارة لوبلان دعوى أمام محكمة فيدرالية ضد بلدة أوغونكويت، متهمين سلطاتها بانتهاك حقهما الدستوري في حرية التعبير، بسبب تطبيق القواعد المحلية المنظمة للافتات والإعلانات.
وتدور القضية حول تماثيل معدنية على شكل ديوك، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 1.8 متر، أراد الزوجان وضعها أمام منزلهما المجاور لمطعمهما «أومليت فاكتوري». لكن البلدية اعتبرتها وسيلة إعلانية، وفرضت عليهما غرامات متكررة.
وقال ديفيد لوبلان إن التماثيل لا ترمز إلى أي نشاط تجاري، بل إلى حب الأسرة لابنتها بايبر. وبعد خلافات مع السلطات، مُنح الزوجان استثناءً يسمح بالاحتفاظ بتمثالين، بشرط تثبيتهما على حاجز، لكنهما رفضا هذا الشرط، قبل أن يضطرا في النهاية إلى إزالة جميع التماثيل.
ويرى محامو الأسرة أن البلدية تطبق قواعدها بصورة غير متساوية، مشيرين إلى سماحها لمؤسسات تجارية أخرى بعرض مجسمات وزخارف كبيرة، من بينها عوامات على شكل كركند ومعدات زراعية قديمة، من دون فرض غرامات مماثلة.
ويتولى الدفاع عن الزوجين معهد العدالة، وهو مؤسسة قانونية أميركية غير ربحية، سبق أن خاضت نزاعاً مشابهاً بشأن لوحة جدارية لمخبز في ولاية نيوهامبشير.
لكن التماثيل اكتسبت حياة جديدة خارج أسوار المنزل، إذ تبنى بعض السكان الديوك الأصلية، وبدأ مؤيدون للأسرة في أماكن مختلفة بشراء تماثيل مماثلة وعرضها تضامناً معها.
وتقول سارة لوبلان إن وجه ابنتها يضيء كلما شاهدت ديكاً جديداً في حديقة أحد الجيران، معربة عن أملها في أن تتفهم السلطات المحلية ما تمثله هذه المجسمات لطفلتها.
وهكذا، لم يعد الخلاف مجرد نزاع حول زينة معدنية أو قواعد إعلانية، بل أصبح قضية تطرح تساؤلاً عن التوازن بين حق السلطات في تنظيم المظاهر التجارية وحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشيء يمنح طفلة سعادة خاصة.
تماثيل ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات... نزاع يصل إلى المحاكمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343612-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
تماثيل ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات... نزاع يصل إلى المحاكم
تتفحص بايبر لوبلانك زوجاً من الديوك المصنوعة من الصفيح وذلك بعد وضعهما في مزرعة هيلتون وين في أوغونكيت بولاية مين (أ.ب)
تحولت مجموعة من الديوك المعدنية الضخمة إلى قضية قضائية غير مألوفة في ولاية مين الأميركية، بعدما قررت السلطات المحلية منع عرضها، باعتبارها إعلانات غير مباشرة لمطعم، فيما يؤكد مالكاها أنها مصدر سعادة لابنتهما الصغيرة المصابة بالتوحد. وفقاً لوكالة « أسوشييتد برس».
ورفع ديفيد وسارة لوبلان دعوى أمام محكمة فيدرالية ضد بلدة أوغونكويت، متهمين سلطاتها بانتهاك حقهما الدستوري في حرية التعبير، بسبب تطبيق القواعد المحلية المنظمة للافتات والإعلانات.
وتدور القضية حول تماثيل معدنية على شكل ديوك، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 1.8 متر، أراد الزوجان وضعها أمام منزلهما المجاور لمطعمهما «أومليت فاكتوري». لكن البلدية اعتبرتها وسيلة إعلانية، وفرضت عليهما غرامات متكررة.
وقال ديفيد لوبلان إن التماثيل لا ترمز إلى أي نشاط تجاري، بل إلى حب الأسرة لابنتها بايبر. وبعد خلافات مع السلطات، مُنح الزوجان استثناءً يسمح بالاحتفاظ بتمثالين، بشرط تثبيتهما على حاجز، لكنهما رفضا هذا الشرط، قبل أن يضطرا في النهاية إلى إزالة جميع التماثيل.
ويرى محامو الأسرة أن البلدية تطبق قواعدها بصورة غير متساوية، مشيرين إلى سماحها لمؤسسات تجارية أخرى بعرض مجسمات وزخارف كبيرة، من بينها عوامات على شكل كركند ومعدات زراعية قديمة، من دون فرض غرامات مماثلة.
ويتولى الدفاع عن الزوجين معهد العدالة، وهو مؤسسة قانونية أميركية غير ربحية، سبق أن خاضت نزاعاً مشابهاً بشأن لوحة جدارية لمخبز في ولاية نيوهامبشير.
لكن التماثيل اكتسبت حياة جديدة خارج أسوار المنزل، إذ تبنى بعض السكان الديوك الأصلية، وبدأ مؤيدون للأسرة في أماكن مختلفة بشراء تماثيل مماثلة وعرضها تضامناً معها.
وتقول سارة لوبلان إن وجه ابنتها يضيء كلما شاهدت ديكاً جديداً في حديقة أحد الجيران، معربة عن أملها في أن تتفهم السلطات المحلية ما تمثله هذه المجسمات لطفلتها.
وهكذا، لم يعد الخلاف مجرد نزاع حول زينة معدنية أو قواعد إعلانية، بل أصبح قضية تطرح تساؤلاً عن التوازن بين حق السلطات في تنظيم المظاهر التجارية وحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشيء يمنح طفلة سعادة خاصة.
أغنية واحدة بآلاف الوجوه... هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343573-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%D8%9F
أغنية واحدة بآلاف الوجوه... هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟
هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الموسيقى؟ (بيكسلز)
ماذا لو استطعت أن تأخذ أغنية قديمة لأم كلثوم، وتحولها بضغطة زر إلى نسخة بإيقاع خليجي أو موسيقى إلكترونية، أو تسمع أغنية جديدة بصوت يشبه عبد الحليم حافظ، من دون أن يكون المطرب قد غنّاها يوماً؟ ما كان يبدو حتى وقت قريب ضرباً من الخيال أصبح اليوم جزءاً من التحولات التي يشهدها عالم الموسيقى.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد الملحن أو تحسّن جودة التسجيل، بل أصبح قادراً على تأليف الكلمات، وتوليد الألحان، وصناعة أصوات افتراضية، وإنتاج أغنيات كاملة. والأكثر إثارة أن المستمع نفسه بدأ يتحول من متلقٍ للأغنية إلى مشارك في إعادة صناعتها.
وفي العالم العربي، حيث تحتل الأغنية مكانة خاصة في الذاكرة والثقافة الشعبية، تفتح هذه التطورات باباً واسعاً أمام تجارب جديدة، لكنها تثير أيضاً أسئلة عن مستقبل المطرب والملحن وحقوق أصحاب الأعمال الموسيقية.
أغنية كاملة من دون استوديو
تبدأ التجربة بكتابة وصف قصير لما يريده المستخدم. أغنية مصرية بإيقاع شعبي، أو لحن خليجي رومانسي، أو مقطوعة تمزج العود بالآلات الإلكترونية. ويمكنه إضافة كلماته الخاصة أو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابتها. بعدها تتولى منصات مثل «Suno» و «Udio» توليد اللحن والغناء والتوزيع في دقائق.
والنتيجة قد تكون أغنية متكاملة بصوت رجالي أو نسائي، مع إمكان تغيير الإيقاع واللهجة وطريقة الأداء، وتجربة أكثر من نسخة قبل اختيار الأفضل.
هذا التطور يختصر مراحل كانت تتطلب ملحناً ومغنياً وعازفين وموزعاً واستوديو تسجيل. ويمنح الشباب والهواة فرصة إنتاج أعمالهم من دون ميزانيات كبيرة أو خبرة موسيقية متخصصة.
لكن دخول الآلة إلى هذا المجال لا يعني أن الجمهور سيستقبل كل ما تنتجه، فمع سهولة الإنتاج، أصبحت المنصات تواجه تدفقاً هائلاً من الأغنيات المتشابهة، وأصبح التحدي هو الوصول إلى المستمع وسط هذا الزحام.
«سبوتيفاي» تدخل اللعبة
التحول الأكثر أهمية لا يقتصر على إنتاج أغنيات جديدة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الأغنيات الموجودة بالفعل.
ففي تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بعنوان «سبوتيفاي تستهدف إطلاق خدمة لإعادة مزج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل»، كشفت الصحيفة عن توجه المنصة نحو تقديم خدمة تتيح للمستخدمين إعادة مزج الأعمال الموسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» في 26 مايو (أيار) 2026، تناولت الصحيفة دفاع إدارة «سبوتيفاي» عن هذه الخطوة، بعد اتفاق مع شركة «يونيفرسال ميوزيك غروب» يسمح للمشتركين في الخدمة المدفوعة بإنتاج نسخ وأعمال موسيقية معدلة بالذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أغنيات فنانين مشاركين.
الفكرة أن يتمكن المستمع من إعادة تشكيل أغنية يحبها، مع ضمان موافقة الفنانين وأصحاب الحقوق وحصولهم على مقابل مادي. وقال أليكس نورستروم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«سبوتيفاي»، إن الهدف هو تقديم بديل من الاستخدام غير المنظم لأعمال الفنانين، الذي قد يحرمهم من حقوقهم وعوائدهم.
ونقل التقرير عن نورستروم تصوره بأن تتحول أغنية واحدة إلى 10 آلاف نسخة. وهو تصور يكشف حجم التغيير المحتمل في علاقة الجمهور بالموسيقى: فبدلاً من الاستماع إلى عمل واحد بصيغته الأصلية، قد يصبح لكل مستمع نسخته الخاصة منه.
لكن الفكرة لا تخلو من المخاطر، فبحسب «الغارديان»، حذّر الملحن والناشط في مجال حماية حقوق الفنانين إد نيوتن ريكس من أن انتشار هذه النسخ قد يخلق منافسة أكبر للفنانين الحقيقيين، ويغرق المنصات بأعمال مشتقة على حساب الأغنيات الأصلية.
هل يجد الذكاء الاصطناعي مستمعين عرباً؟
هناك بالفعل جمهور يتفاعل مع الموسيقى المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصاً عبر منصات الفيديو القصير. وقد ينجذب المستمع إلى أغنية بسبب صوت غير مألوف، أو كلمات طريفة، أو أداء يحاكي لوناً موسيقياً يحبه.
لكن نجاح الأغنية العربية يحتاج إلى أكثر من صوت جميل، فاللهجة المصرية أو الخليجية، مثلاً، ليست مجرد نطق للكلمات، بل لها إيقاعها وتعبيراتها وطريقة أدائها، كما أن الطرب العربي يعتمد على المقامات والزخارف والانتقالات الموسيقية التي يصعب اختزالها في تقليد صوت مطرب معروف.
وهنا تظهر فرصة مهمة أمام الموسيقيين العرب: استخدام الذكاء الاصطناعي لتجربة مزج الموسيقى الشرقية بالأنماط العالمية، وإعادة تقديم بعض الألوان التراثية بأساليب معاصرة، وتطوير أدوات تعليم الموسيقى والتأليف.
هل ينتهي زمن المطرب الحقيقي؟
بالنسبة إلى الجيل الجديد، قد لا يكون وجود مغنٍ حقيقي شرطاً للاستمتاع بأغنية. فالشخصيات الافتراضية أصبحت مألوفة في العالم الرقمي، وقد يتحول بعضها إلى أسماء فنية لها جمهور وصورة وأعمال خاصة.
لكن يوجد فرق بين إنتاج صوت جميل وصناعة فنان له شخصية وتجربة وحضور. فالأغنيات التي ارتبطت بأم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ لم تعش بسبب جودة التسجيل وحدها، بل لأنها ارتبطت بأزمنة ومشاعر وذكريات.
والأرجح أن التغيير لن يكون اختفاء المطرب، بل تغير طبيعة عمله وعلاقته بجمهوره. فقد يصبح الفنان مشاركاً في إنتاج نسخ متعددة من أغنياته، أو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أعماله، مع احتفاظه بحق التحكم في صوته وموسيقاه.
ويبقى التحدي الأكبر أمام صناعة الموسيقى العربية هو ألا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة لاستنساخ الأصوات والأغنيات بلا ضوابط، بل إلى أداة تمنح المبدعين فرصاً جديدة.
فإذا كان بإمكان الآلة أن تغني، وأن تلحن، وأن تعيد توزيع أغنياتنا المفضلة، فهل سيكتفي المستمع بصوت يشبه مطربه المفضل، أم سيظل يبحث عن الإنسان الذي يقف وراء الأغنية ويحكي من خلالها تجربته؟
الراحة ليست كسلاً... كيف تتحرر من فخ الإنتاجية المستمرة؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343552-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
الراحة ليست كسلاً... كيف تتحرر من فخ الإنتاجية المستمرة؟
الكثير من الأشخاص يشعرون بنوع من الخزي أو الذنب عندما يتوقفون عن الإنتاج (بيكسلز)
في عالم يحتفي بالإنجازات والإنتاجية، قد يكون من الصعب ألا تشعر بالذنب لمجرد أنك لا تفعل شيئاً. لكن الحقيقة أن الراحة يمكن أن تكون في حد ذاتها نشاطاً مثمراً؛ إذ تساعد على الوقاية من الاحتراق النفسي وتعزز الرفاه العام، وفقاً لموقع «فيري ويل مايند».
وإذا كنت من الأشخاص الذين يسعون باستمرار إلى تحقيق إنجازات كبيرة، فقد تحتاج إلى وقت طويل لتتعلم كيفية تجاوز الشعور بالذنب المرتبط بـ«عدم الإنتاجية»، وتبنّي قناعات أكثر توازناً وصحة بشأن العمل والراحة.
1. أعد تعريف الراحة بوصفها «استشفاءً مثمراً»
قد تنظر إلى ممارسات العناية بالذات، مثل تخصيص يوم إجازة للقراءة، أو تدوين يومياتك، أو التنزه، أو إعداد وجبة مغذية لنفسك، على أنها شكل من أشكال «الكسل».
لكن الحقيقة أن الراحة نشاط مثمر؛ فهي تمنحنا فرصة للتعافي بعد أسبوع عمل شاق، وتحمينا من الوقوع في «فخ الإنتاجية»، وهي حلقة مفرغة توهمنا بأن علينا الاستمرار في الإنجاز من دون توقف، وغالباً ما يكون ذلك على حساب رفاهنا الشخصي.
وتقول صوفي إلكينز، الأخصائية الاجتماعية السريرية المعتمدة: «هذا طريق مؤكد نحو الاحتراق النفسي، الذي يؤثر في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات والصحة النفسية والجسدية، بل وحتى الأداء المهني نفسه».
وتضيف إلكينز: «تماماً كما لا نتوقع من هواتفنا إجراء مكالمة عندما تكون بطارياتها فارغة، لا يمكننا أن نتوقع من أنفسنا تقديم أفضل ما لدينا عندما تكون طاقتنا قد استُنزفت تماماً».
وفي الواقع، تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين الاحتراق العاطفي وزيادة فقدان الإنتاجية. وباختصار، فإن الراحة ليست مجرد نشاط مثمر، بل استثمار ضروري في رفاهنا وقدرتنا على الأداء الجيد في العمل.
وتوضح إميلي سوتيرياديس، المعالجة الزوجية والأسرية المرخّصة، أن إعادة تعريف الراحة بوصفها «استشفاءً مثمراً» تساعدنا على التخلص من الاعتقاد بأن العناية بالذات ليست سوى مضيعة للوقت.
2. أعد تعريف الإنتاجية بما يتجاوز حجم الإنجازات
غالباً ما نقيس إنتاجيتنا بحجم ما نحققه من نتائج ملموسة. لكن ماذا لو أعدنا تعريف الإنتاجية بحيث لا تقتصر على إنجاز مهام العمل أو الدراسة، بل تشمل أيضاً الأنشطة التي تجدد طاقتنا الشخصية وتساعدنا على استعادة نشاطنا الداخلي؟
تقول أليزا شابيرو، الأخصائية الاجتماعية السريرية المرخّصة (LCSW)، إن الإنتاجية قد تعني إعطاء الأولوية للعلاقات والجوانب الحياتية التي لا ترتبط بالعمل، أو التمهّل قليلاً لقضاء بعض الوقت مع أنفسنا، أو ممارسة اليقظة الذهنية.
بعبارة أخرى، فإن الأمر يتعلق، وفقاً لشابيرو، بـ«تفضيل لحظات الوجود، أي مجرد الكينونة، على حالة الفعل المستمرة».
كما أن تخصيص وقت لأنشطة خارج نطاق العمل قد يساعدنا على أداء مهامنا المهنية بصورة أفضل؛ إذ تسهم الصحة النفسية الجيدة والشعور بالترابط الاجتماعي مع الآخرين إسهاماً كبيراً في تعزيز إنتاجيتنا في العمل.
وفي المقابل، يرتبط العزل الاجتماعي وأعراض الاكتئاب بتراجع الإنتاجية.
3. افصل قيمتك الذاتية عن عملك
تشير شابيرو إلى أنه في مجتمع نشأ أفراده على الاعتقاد بأن قيمتهم ترتبط ارتباطاً مباشراً بحجم إنتاجهم، ومدى اجتهادهم في العمل، وعدد الإنجازات التي يحققونها، ليس من المستغرب أن يشعر الإنسان بالذنب عندما لا يكون منشغلاً بعمل ما.
فكثير من الناس يشعرون بنوع من الخزي أو الذنب عندما يتوقفون عن الإنتاج، بل قد ينظر بعضهم سراً نظرة دونية إلى أشخاص يعتقدون أنهم لا يقدمون إسهاماً للمجتمع، مثل المشردين أو العاطلين عن العمل.
لكن ربط قيمتك الذاتية بمسمّاك الوظيفي أو بنتائج عملك يضعك في موقف محفوف بالمخاطر؛ فقد تشعر بنشوة كبيرة عندما تتفوق على أقرانك وتتلقى الثناء على اجتهادك، لكن شعورك بقيمتك قد يتراجع عندما ينخفض مستوى أدائك أو يتجاهلك زملاؤك.
وتوضح سوتيرياديس أن «الشعور بالذنب عند عدم القيام بأي عمل ينبع من معتقدات راسخة بأن علينا أن نستحق قيمتنا من خلال ما ننتجه».
وتضيف أن هذا ما يُعرف بـ«القيمة الذاتية المشروطة»، وهي الحالة التي لا تشعر فيها بقيمتك إلا إذا تحقق شرط معين.
فعلى سبيل المثال، قد لا تشعر بأنك شخص ذو قيمة إلا إذا حصلت على ترقية بعد تولّيك مهام تتجاوز نطاق وظيفتك، أو إذا أُسندت إليك مسؤولية قيادة مشروع كبير في العمل.
لكن تقدير الذات لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالإنجازات؛ إذ تؤكد إلكينز قائلة: «نحن نستحق الوجود لمجرد كوننا بشراً، ولمجرد أننا هنا».