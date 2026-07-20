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يوميات الشرق

ليس بسبب الإنتاجية... سبب غير متوقَّع لرفض بعض المديرين العمل من بُعد

المديرون ذوو النزعة النرجسية هم الأكثر ميلاً لرفض العمل من بُعد (بيكسلز)
المديرون ذوو النزعة النرجسية هم الأكثر ميلاً لرفض العمل من بُعد (بيكسلز)
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ليس بسبب الإنتاجية... سبب غير متوقَّع لرفض بعض المديرين العمل من بُعد

المديرون ذوو النزعة النرجسية هم الأكثر ميلاً لرفض العمل من بُعد (بيكسلز)
المديرون ذوو النزعة النرجسية هم الأكثر ميلاً لرفض العمل من بُعد (بيكسلز)

كشفت دراسة حديثة عن أن رفض بعض المديرين أنظمة العمل من بُعد أو العمل الهجين قد لا يرتبط دائماً بالإنتاجية أو مصلحة العمل، بل بسمات شخصية لدى بعض القادة، إذ أظهرت النتائج أن المديرين ذوي النزعة النرجسية هم الأكثر ميلاً لفرض العودة الكاملة إلى المكاتب، بسبب ارتباط ذلك برغبتهم في تعزيز النفوذ والمكانة.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أجرى الدراسة باحثون من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، قاموا بثلاث تجارب منفصلة على مدار 6 سنوات، شملت أكثر من ألف مدير في شركات كبرى، وبحثت في العلاقة بين شخصيات المديرين وآرائهم حول العمل من بُعد، من خلال تحليل بياناتهم وإخضاعهم لتجارب سلوكية واستطلاعات للرأي.

وأظهرت الدراسة أن النرجسية هي أبرز أسباب رفض العمل من بُعد.

فقد توصل الباحثون إلى أن النرجسية كانت العامل الوحيد الثابت الذي تنبأ باستمرار برفض المديرين العمل من بُعد أو العمل الهجين، والذي يقضي فيه الموظف يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في المكتب، ويعمل بقية الأيام من المنزل، مقارنةً ببقية السمات الشخصية التي خضعت للدراسة.

ولخص الباحثون نتائجهم بالقول: «كلما ارتفعت نظرة القادة إلى أنفسهم، زادت رغبتهم في السلطة والمكانة، وازداد تأييدهم لفرض العودة الكاملة إلى المكاتب».

وسبق أن أشار عديد من الأبحاث السابقة إلى فوائد العمل من المنزل والعمل الهجين.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2025 أن 70 في المائة من 26 ألف عامل في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأميركتين اعتبروا المرونة في العمل من المنزل أو المكتب أمراً بالغ الأهمية. كما وجدت الدراسة أن التوازن بين العمل والحياة الشخصية كان الهدف الأهم للموظفين، متفوقاً على الأجر لأول مرة منذ بدء المسح عام 2003.

وأظهر تحليل تلوي لـ108 دراسات عدة آثار إيجابية للعمل من بُعد بما في ذلك الرضا الوظيفي، وزيادة الالتزام تجاه جهة العمل، وتحسن الأداء، وانخفاض نية الموظفين لترك وظائفهم.

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