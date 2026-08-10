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كيف صدم طرابزون سبور عمالقة تركيا وجعل محمد صلاح «منقذ البحر الأسود»؟

اختيار النجم المصري للنادي شكل مفاجأة كبيرة في ظل الهيمنة المالية والثقافية لثلاثي إسطنبول الكبير

قرار صلاح اختيار طرابزون سبور مفاجأة كبيرة (أ.ب)
قرار صلاح اختيار طرابزون سبور مفاجأة كبيرة (أ.ب)
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كيف صدم طرابزون سبور عمالقة تركيا وجعل محمد صلاح «منقذ البحر الأسود»؟

قرار صلاح اختيار طرابزون سبور مفاجأة كبيرة (أ.ب)
قرار صلاح اختيار طرابزون سبور مفاجأة كبيرة (أ.ب)

بدأ كل شيء برسالة نصية خلال كأس العالم. كان أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور، يتابع منتخب مصر عندما أمسك هاتفه وأرسل إلى مدرب الفريق فاتح تكه: «كابتن، هل تريد محمد صلاح؟».

جاء رد تكه بحماس فوري، إلا أن التحركات الأولى لطرابزون سبور نحو صلاح بقيت بعيدة عن الأنظار. ولأسابيع، بدا بشكتاش الأقرب للحصول على خدمات مهاجم ليفربول السابق، في ظل الهيمنة المالية والثقافية التاريخية للثلاثي الكبير في إسطنبول؛ غلاطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، على أبرز صفقات الدوري التركي.

يتضمن الاتفاق أيضاً مكافآت مرتبطة بالأداء وعمولة لوكيل اللاعب تبلغ 5 % من إجمالي الأجور (إ.ب.أ)

إسطنبول ليست عاصمة تركيا، إلا أنها القلب المالي والثقافي والتجاري بلا منازع للبلاد والمنطقة المحيطة بها. لذلك كان قرار صلاح اختيار طرابزون سبور مفاجأة كبيرة.

ولا يمكن اعتبار طرابزون سبور نادياً صغيراً، فهو يشكل مع أندية إسطنبول الثلاثة ما يعرف تاريخياً بـ«الأربعة الكبار» في تركيا. غير أن مدينة طرابزون الساحلية على البحر الأسود لا تملك نمط الحياة العالمي الذي توفره إسطنبول. وفي المقابل، تملك شيئاً مختلفاً: الولاء المطلق لكرة القدم.

ففي الوقت الذي تفتقر فيه مدن تركية كثيرة إلى هوية كروية محلية قوية، ويميل سكانها إلى تشجيع أحد أندية إسطنبول الكبرى من بعيد، تمثل طرابزون استثناءً واضحاً، إذ تعيش المنطقة بأكملها على إيقاع فريقها.

ينضم صلاح إلى فريق يسير في اتجاه تصاعدي تحت قيادة فاتح تكه (إ.ب.أ)

ويمكن تشبيه طرابزون بمدينة نيوكاسل الإنجليزية؛ مدينة عمالية فخورة تقع في شمال شرقي البلاد، تحمل تاريخاً صناعياً وبحرياً، وترتبط ارتباطاً عميقاً بناديها، بينما تحاول بناء هوية جديدة تتلاءم مع العالم الحديث.

ووضع وصول صلاح مدينة تشعر في كثير من الأحيان بأنها بعيدة سياسياً وجغرافياً عن المركز تحت الأضواء العالمية. فالصفقة بالنسبة إلى طرابزون تتجاوز كرة القدم، في وقت تسعى فيه المدينة إلى تنشيط دورها مركزاً للتجارة البحرية والسياحة والخدمات اللوجستية، ويمنحها وصول النجم المصري حضوراً عالمياً غير مسبوق.

جسَّدت المشاهد الصاخبة في مطار طرابزون الأربعاء حجم الحماس (إ.ب.أ)

وجسدت المشاهد الصاخبة في مطار طرابزون، الأربعاء، حجم الحماس. فقد حول المشجعون محيط المطار إلى بحر من الشعلات الحمراء، قبل أن يحتشد عشرات الآلاف في ملعب بابارا بارك لحضور مراسم تقديم صلاح.

وكان بإمكان اللاعب المصري قبول عروض مالية جيدة من الدوري الأميركي ودوريات كبيرة أخرى، غير أن الثقافة الجماهيرية هناك لا تضاهي، بحسب «الغارديان»، ما وجده في طرابزون. كما أن صلاح، البالغ 34 عاماً، سيواصل اللعب في مسابقة تنافسية ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، بينما يحتاج طرابزون سبور فقط إلى تجاوز الأدوار الفاصلة للوصول إلى المرحلة الرئيسية للدوري الأوروبي.

عشرات الآلاف من المشجعين حضروا حفل تقديم صلاح (أ.ف.ب)

وقال صلاح أمام الجماهير خلال تقديمه: «أرى استقبالاً كهذا للمرة الأولى في حياتي. جئت إلى هنا من أجل الفوز بالبطولات. أنا هنا لجلب الألقاب لهذا النادي».

ولطالما أدى طرابزون سبور دور المتمرد على هيمنة إسطنبول في كرة القدم التركية. فقد كسر احتكار أنديتها في سبعينات القرن الماضي، وكان آخر تتويج له بالدوري في موسم 2021-2022. ومع ذلك، لم يسبق لنجم بحجم صلاح أن رفض إسطنبول من أجل الانتقال إلى طرابزون.

ويأتي انتقاله في مرحلة تشهد فيها الكرة التركية انتعاشاً لافتاً. فقد انضم لياندرو تروسارد إلى بشكتاش بعد موسم توج خلاله بالدوري مع آرسنال، بينما يواصل فيكتور أوسيمين قيادة هجوم غلاطة سراي، وأصبح ناثان آكي وماسون غرينوود ضمن صفوف فنربخشة. كما تواصل تركيا إنتاج مواهب بارزة، يتقدمها أردا غولر مع ريال مدريد وفيردي كاديوغلو مع برايتون.

وأدار طرابزون سبور مفاوضاته مع صلاح بعيداً عن الأضواء، مستعيناً بجناحه السابق محمود حسن (تريزيغيه) للقيام بدور محوري خلف الكواليس. وكان زميل صلاح في المنتخب المصري يتحدث معه يومياً في محاولة لإقناعه بالتفكير جدياً في الانتقال.

يأمل طرابزون سبور أن يكون وصول صلاح الشرارة التي تغير موازين المنافسة المحلية (رويترز)

وكان للجانب الثقافي تأثير أيضاً؛ فالانتقال إلى بلد ذي أغلبية مسلمة ويوفر أجواء مرحبة يمكن لصلاح وعائلته التأقلم معها سريعاً، شكل عنصراً إضافياً في القرار.

ووقع صلاح عقداً لمدة عامين حتى يونيو (حزيران) 2028، وكشف طرابزون سبور التفاصيل المالية عبر منصة الإفصاح العام التركية. وسيحصل اللاعب على راتب أساسي يبلغ 10 ملايين يورو سنوياً، إلى جانب مكافأة توقيع مضمونة قيمتها 7 ملايين يورو كل عام، لترتفع حصيلته إلى 17 مليون يورو في الموسم، أي 34 مليوناً صافية خلال عامين.

ونظراً إلى أن الرواتب في تركيا تُدفع صافية ويتحمل النادي الالتزامات الضريبية، فإن ما سيحصل عليه صلاح فعلياً يزيد بنحو 50 في المائة على عقده الأخير مع ليفربول.

ويتضمن الاتفاق أيضاً مكافآت مرتبطة بالأداء، وعمولة لوكيل اللاعب تبلغ 5 في المائة من إجمالي الأجور، إلى جانب اتفاق استثنائي لحقوق الصورة يمنح صلاح 20 في المائة من مبيعات المنتجات الشخصية المرتبطة به عبر شبكة متاجر النادي الرسمية.

أدار طرابزون سبور مفاوضاته مع صلاح بعيداً عن الأضواء (أ.ب)

ولم يتأخر العائد التجاري للصفقة. ففي غضون 24 ساعة من وصول صلاح، باع طرابزون سبور أكثر من 17 ألف تذكرة موسمية، بعائدات بلغت 11 مليون جنيه إسترليني. وأكد الرئيس دوغان أن الإيرادات المتوقعة من التذاكر والرعايات والمنتجات خلال فترة وجود صلاح قد تقترب من 22 مليون جنيه إسترليني، بما يجعل الصفقة تمول نفسها عملياً.

وفي الوقت نفسه، لم يغامر طرابزون سبور بما يتجاوز قدرته المالية، إذ جمع نحو 95 مليون يورو من بيع اللاعبين منذ الموسم الماضي، مما يجعل تكلفة الصفقة قابلة للإدارة.

وينضم صلاح إلى فريق يسير في اتجاه تصاعدي تحت قيادة فاتح تكه. فعندما تولى المدرب المسؤولية في مارس (آذار) 2025، كان طرابزون سبور في المركز الثالث عشر، قبل أن ينتفض وينهي الموسم ثالثاً بفارق ثماني نقاط فقط عن البطل غلاطة سراي، إضافة إلى تتويجه بكأس تركيا.

في غضون 24 ساعة من وصول صلاح باع طرابزون سبور أكثر من 17 ألف تذكرة موسمية (أ.ف.ب)

وعزز تكه فريقه بالمدافع جنك أوزكاجار القادم من فالنسيا، والحارس أندريه أونانا المعار من مانشستر يونايتد، بينما يجري النادي محادثات للتعاقد مع داروين نونيز.

وسيرتدي صلاح قميصه المفضل رقم 10 مع فريق يعيش مرحلة صعود، غير أن المهمة لن تكون سهلة. فقد أحرز غلاطة سراي لقب الدوري أربعة مواسم متتالية، بينما أنفق بشكتاش وفنربخشة بسخاء خلال سوق الانتقالات الصيفية.

يمكن تشبيه طرابزون بمدينة نيوكاسل الإنجليزية مدينة عمالية فخورة تقع في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

ويأمل طرابزون سبور أن يكون وصول صلاح الشرارة التي تغير موازين المنافسة المحلية، إلا أن قيمة الصفقة بالنسبة إلى طرابزون ومنطقة شرق البحر الأسود تتجاوز النتائج والألقاب.

فبعد عقود من هيمنة إسطنبول، تراهن المدينة على أن يكون النجم المصري رمزاً لمرحلة جديدة، وأن تبدأ «عاصفة البحر الأسود» في تغيير اتجاه كرة القدم التركية من جديد.

* «خدمة الغاردان»

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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