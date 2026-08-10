«مذبحة التجمع»... تفاصيل صادمة في جريمة مقتل أسرة كاملة بمصر

شهدت منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية) جريمة قتل مفجعة، راح ضحيتها أسرة كاملة من أب وأم وابنتيهما، بعد أن أقدم مرتكب الجريمة، وفقاً للتحريات الأولية، على قتل الأب وأسرته، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين رب الأسرة.

بدأت الواقعة عندما أثارت سيارة ملاكي ظلت متوقفة ومغطاة أياماً عدة في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، شكوك السكان، فأبلغوا الشرطة التي عثرت داخلها على جثامين: الأم (43 سنة)، وابنتيها (16 و14 سنة) مصابات بطلقات نارية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية مصرية.

غموض واستدراج

وفقاً للتحقيقات الأمنية الأولية، قتل المشتبه به رب الأسرة أولاً، ثم أرسل رسالة إلى زوجته أوهمها فيها بأن زوجها تعرض لحادث سير، وزوَّدها بموقع جغرافي طالباً منها التوجه إليه برفقة ابنتيها.

وتوجهت الأم وابنتاها إلى الموقع، اعتقاداً منهن بأن الأب بحاجة إلى المساعدة، قبل أن يتعرضن لإطلاق النار، ويُعثر على جثامينهن لاحقاً داخل السيارة.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية القبض على المشتبه به، بينما أشارت التحريات الأولية إلى وجود معاملات وخلافات مالية سابقة بينه وبين رب الأسرة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم «وليد. ج» أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتفاصيل الجريمة؛ حيث أكد أنه قتل صديقه وأسرته بدافع سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزله.

وقال المتهم إنه حينما تخلص من جثة الزوج في طريق السخنة، هاتف الزوجة بأن زوجها تعرض لحادث، وحينما شاهدها هي وابنتيها استوقفهن أمام إحدى الفيلات بحي النرجس (القاهرة الجديدة)، ووجَّه لهن طلقات عدة أودت بحياتهن في الحال، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأضاف أنه سرق مفاتيح المنزل من حقيبة صديقه، وحينما ذهب لتنفيذ مخططه أوقفه البواب ومنعه من الدخول.

وكشفت التحريات في وقت سابق إلى أن المتهم استدرج المجني عليه الأول إلى طريق السخنة، ثم وجَّه له طعنات أودت بحياته، وحينها هاتف زوجة المجني عليه يخبرها بأن زوجها أصيب في حادث مروري، فتوجهت نحو العنوان المرسل لها واصطحبت ابنتيها، وحين حضرن أمام إحدى الفيلات بحي النرجس بالقاهرة الجديدة أطلق عليهن طلقات عدة ثم قام بإدخالهن في السيارة.

تفريغ الكاميرات واستمرار التحريات

وأمرت النيابة العامة المصرية بنقل الجثامين إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة للكشف عن ملابسات الحادث. ورفع البصمات والآثار البيولوجية والمقذوفات في محيط الحادث. كما قررت التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط البيت والسيارة، وتتبع خط سير السيارة، إلى جانب سماع أقوال الجيران والمقربين من الأسرة، لكشف الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة.