قال الياباني كوزو تاشيما، الجمعة، إن طريقة التعامل مع البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم لكرة القدم شكلت أحد أبرز الدوافع وراء قراره خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مواجهة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

وكان «فيفا» قد قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق بالوغون، عقب طرده في يوليو (تموز) الماضي، ما أتاح له المشاركة أمام بلجيكا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.

وأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات، كما أسهم، إلى جانب محاولة لم تكتمل لبيع حصة في بطولات الاتحاد الدولي، في تصاعد أصوات المعارضة لاستمرار إنفانتينو في منصبه.

وأكد تاشيما أن هدفه الأساسي يتمثل في استعادة الثقة بالاتحاد الدولي، مستذكراً الظروف التي رافقت وصول إنفانتينو إلى الرئاسة عام 2016، في أعقاب فضائح الفساد التي هزت المؤسسة الكروية.

وقال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحافي: «شهدنا وضعاً مماثلاً قبل عشرة أعوام، وجاء السيد إنفانتينو إلى الرئاسة من أجل الإصلاح وتصحيح المسار».

وأضاف: «لا شك في أنه حقق إنجازات مهمة، لكننا بعد عشر سنوات شهدنا وقائع جرى خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة».

وتابع: «انطلاقاً من تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبل ما حدث في قضية بالوغون. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب شديد حيال ذلك، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى الترشح».

وعقب قضية بالوغون، أكدت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» أنها تتمتع بصلاحية تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وأنها تعمل بصورة مستقلة، فيما أعلن الاتحاد الدولي الشهر الماضي عزمه تعديل المادة الواردة في لوائحه التأديبية التي تتيح إلغاء مثل هذه العقوبات.

وستشكل الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل أول اختبار انتخابي فعلي لإنفانتينو منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2016، بعدما أعيد انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، قد أعلن الاثنين الماضي ترشحه للمنصب بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في حين يحظى إنفانتينو بتأييد الاتحادين الآسيوي والأفريقي.

وأقر تاشيما بصعوبة موقفه في السباق الانتخابي، قائلاً: «في الواقع، لا أحظى بدعم أي اتحاد قاري، ولذلك أدرك تماماً أنني أخوض هذه المنافسة من موقع صعب للغاية».

وأضاف: «من الواضح أن الدعم الذي يحظى به جياني يتراجع تدريجياً، وسأواصل عرض رؤيتي على الناخبين».

ولم يستبعد المسؤول الياباني إمكانية التنسيق مع ديالو لتفادي تشتيت أصوات الاتحادات المعارضة لإعادة انتخاب إنفانتينو، بعدما أعلن المسؤول الفرنسي عزمه التواصل معه بهدف «توحيد الجهود».

وقال تاشيما: «لا أرى أن دخول المرشح الفرنسي السباق يضر بحظوظي. على العكس، تتمتع فرنسا بعلاقات قوية مع أفريقيا ومناطق أخرى، وقد يساعد ذلك في استقطاب مزيد من الأصوات».

وأضاف: «عندما تابعت مؤتمره الصحافي، لفت انتباهي حديثه المفصل عن الوضع المالي لـ(فيفا) وأرقامه. ومن المشجع وجود مرشح يتمتع بهذا القدر من الاحترافية».

ويُعد تاشيما (68 عاماً)، اللاعب الدولي الياباني السابق ومدرب منتخبات الفئات العمرية، أول ياباني يترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، علماً أنه يشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2015.

وأكد تاشيما أنه يعتزم الابتعاد عن الأضواء في حال انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي، مستذكراً تعليقاً لأحد الصحافيين الأجانب بشأن شخصيته.

وقال: «وصفني أحد الصحافيين الأجانب بدقة حين قال إنني قد أصبح أقل رؤساء (فيفا) ظهوراً إذا فزت بالمنصب».

وتابع: «ربما كان في ذلك شيء من السخرية، لكنني لا أمانع. فالأضواء يجب أن تُسلط على اللاعبين، لا على الرئيس».

وعلى صعيد تمويل حملته الانتخابية، أوضح تاشيما أنه سيخوض السباق بميزانية متواضعة، على أن يتحمل جزءاً كبيراً من تكاليف الحملة من أمواله الخاصة.

وقال: «سبق إقرار ميزانية الاتحاد الياباني لهذا العام. وبالطبع، سأرحب بأي دعم من الاتحاد، لكننا سنحتاج أيضاً إلى جمع الأموال عبر صندوق مخصص أو من خلال حملة للتمويل الجماعي».

وختم قائلاً: «لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك».