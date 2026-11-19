بحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية الطعن قانونياً في أهلية جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لخوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل؛ سعياً لمنعه من تولي ولاية رئاسية رابعة، لكنه خلص إلى أن أي تحرك من هذا النوع لن يحقق النتيجة المرجوة.

وكشف الاتحاد الإنجليزي عن أنه درس إمكانية الاعتراض على ترشح إنفانتينو، لكنه لا يرى أن الطعن سيؤدي إلى استبعاده من السباق، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه المرشح المنافس في الانتخابات، فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ويتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» منذ عام 2016، وكان الاتحاد الدولي قد أقرّ خلال فترة قيادته نظاماً يحدد عدد الولايات الرئاسية بثلاث، إلا أن مجلس «فيفا» قرر في عام 2022 عدم احتساب الفترة التي قضاها إنفانتينو بين 2016 و2019، بصفتها استكمالاً للولاية الأخيرة لسلفه سيب بلاتر، الذي استقال قبل انتهاء مدته.

وحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، كانت منظمة «فير سكوير» المعنية بحقوق الإنسان قد خاطبت الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من الشهر الحالي، مطالبة إياه بالتحرك ضد قرار «فيفا»، عادَّة أن استثناء الفترة الأولى من حساب الولايات يتعارض مع روح اللوائح وأهدافها، وداعية إلى مطالبة لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي بمنع إنفانتينو من الترشح.

وردت رئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت على المنظمة بأن الاتحاد درس إمكانية تحدي أهلية إنفانتينو، لكنه لا يعتقد أن هذا المسار سيحقق النتيجة المطلوبة، موضحة أن الإجراءات التي اتبعها «فيفا» أدت إلى استبعاد الفترة الأولى من احتساب الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

وقالت هيويت في مراسلات اطلعت عليها «بي بي سي»: «بعد دراسة العملية بالتفصيل، لا نعتقد أن الطعن سينجح».

في المقابل، انتقدت منظمة «فير سكوير» موقف الاتحاد الإنجليزي، عادَّة أن التخلي عن المسارات القانونية المتاحة يبعث برسالة إلى إنفانتينو بأنه قادر على التصرف دون مساءلة، ودعت هيويت إلى إبقاء الخيارات مفتوحة، خصوصاً أن عضويتها في مجلس «فيفا» تمنحها موقعاً قوياً للمطالبة بتوضيحات بشأن استبعاد الولاية الأولى.

وكان ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في «فيفا»، قد أشار إلى إمكانية لجوء اتحاد وطني أو اتحاد قاري إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في أهلية إنفانتينو، لكنه عدّ أن موقف الاتحادات الأوروبية بات أكثر تعقيداً بعد إعلان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ترشحه لولاية رابعة، رغم تأكيده في عام 2024 عدم رغبته في إعادة انتخابه.

وكان الاتحاد الإنجليزي من بين الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو عقب الأزمة التي أثارها مشروعه المتعثر لبيع حصص في كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص.

كما سبق لهيويت أن قالت إن إنفانتينو غير مؤهل لقيادة كرة القدم العالمية ما لم يكشف عن وثائق ويجيب عن تساؤلات تتعلق بخطة «فيفا فورورد إنتربرايز».

ويأتي ذلك في وقت يدعم فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ترشح ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، في حين أكد الاتحاد الإنجليزي معارضته إعادة انتخاب رئيس «فيفا» الحالي والتزامه بتقديم الدعم الكامل للمرشح الفرنسي.