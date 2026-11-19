قرَّرت وحدة نزاهة ألعاب القوى، اليوم (الخميس)، إيقاف الكينية بيريس جيبشيرشير بطلة العالم في سباق الماراثون 3 سنوات لتعاطيها مادة «إيبو» المحظورة، مضيفة أنها اعترفت بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات. وهذه هي أحدث حالة في قائمة طويلة من الإيقافات المتعلقة بالمنشطات بين الرياضيِّين الكينيِّين، حيث تعرَّض أكثر من 140 منهم لعقوبات منذ إنشاء وحدة نزاهة ألعاب القوى عام 2017. ومن المقرر أن تستضيف كينيا بطولة العالم لألعاب القوى في نيروبي عام 2029. وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى إن المخالفات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات المتعلقة «بوجود مادة محظورة أو احتوت عينة الرياضي على مستقلبات أو مؤشرات لمادة محظورة» و «استخدام الرياضي أو محاولته استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة». وأُوقفت جيبشيرشير مؤقتاً الشهر الماضي، بعد أن جاءت نتيجة فحصها إيجابية لوجود مادة الإريثروبويتين المحظورة، التي تعزِّز إنتاج خلايا الدم الحمراء، في عينة أُخذت قبل فوزها بماراثون سيدني في أغسطس (آب) الماضي. وقالت وحدة النزاهة إن العينة أظهرت نتيجة تحليلية سلبية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضافت الوحدة: «في مقابلة أُجريت في التاريخ نفسه، أنكرت العدَّاءة استخدامها مادة (إيبو)، وقالت إنها لا تعلم كيف حدثت النتيجة التحليلية السلبية. رغم تفسيراتها في المقابلة، وقَّعت حاملة الرقم القياسي العالمي السابقة في نصف الماراثون لاحقاً على اعترافها بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات وقبول العواقب». وقالت الوحدة إن العدَّاءة الكينية وافقت في الاعتراف على إلغاء نتائجها التنافسية كافة منذ 17 يوليو (تموز) 2026، بما في ذلك فوزها بماراثون سيدني. وتعتبر العدَّاءة البالغ عمرها 33 عاماً واحدةً من أكثر السيدات حصداً للألقاب في الماراثون، إذ فازت بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، وسباقات كبرى للماراثون عدة مثل نيويورك (2021) وبوسطن (2022) ولندن (2024) وسيدني (2026). وأعلنت سلطات ماراثون سيدني، اليوم، أن إيرين تشيبتاي ستُتوَّج بطلة للسيدات عام 2026 بعد استبعاد جيبشيرشير. وسيطرت جيبشيرشير على سباق سيدني، حيث انفصلت عن بقية المتسابقات لتنهي السباق بزمن قدره 2:18:31 ساعة متقدمة بأكثر من 3 دقائق على مواطنتها تشيبتاي. إلى جانب إيقاف جيبشيرشير، أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى أيضاً إيقاف لمدة 3 و6 سنوات على التوالي للكينيين فيرونيكا لوليو ورونالد كورير. وفي العام الماضي، تم إيقاف الكينية روث تشيبنجيتيش حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق ماراثون السيدات لمدة 3 سنوات بعد اعترافها بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات باستخدام مادة «هيدروكلوروثيازيد» المدرة للبول والمحظورة رغم أن رقمها القياسي العالمي البالغ 2:09:56 ساعة ظلَّ باقياً لأنه تم تحقيقه قبل ظهور نتيجة اختبارها الإيجابية. وقال بريت كلوثير، الرئيس التنفيذي لوحدة نزاهة ألعاب القوى، في بيان: «حققت السلطات الكينية تقدماً كبيراً في مكافحة المنشطات خلال السنوات الـ5 الماضية، لكن هذه الحالات تسلط الضوء على أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. تدرك الحكومة الكينية الوضع الحالي، والتزمت بتعزيز وكالة مكافحة المنشطات في كينيا بشكل أكبر واتخاذ إجراءات للتصدي للشبكات الإجرامية التي تسهل تعاطي المنشطات داخل البلاد. سنناقش تفاصيل هذه الالتزامات مع الحكومة الكينية في الأشهر المقبلة».
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إيقاف جيبشيرشير بطلة العالم للماراثون 3 سنوات بسبب المنشطات https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343036-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
إيقاف جيبشيرشير بطلة العالم للماراثون 3 سنوات بسبب المنشطات
إيقاف جيبشيرشير بطلة العالم للماراثون 3 سنوات بسبب المنشطات
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