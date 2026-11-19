أوقف الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اللاعب جون بيرلاثا لمدة 8 أعوام بعد أن ألقى حجراً أصاب أحد مساعدي الحكم خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة، الشهر الماضي.
ووقع الحادث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقَي سيوداد دي يانتازازا وريو أجاريكو في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتم إيقاف المباراة بعد إصابة الحكم المساعد لينين جيوفاني أوجيدا نونيز.
وقال الاتحاد الإكوادوري، في بيان، أمس (الأربعاء): «أصيب الحكم المساعد بجروح خطيرة استلزمت إجراء جراحة وفترة نقاهة مدتها 60 يوماً».
وأضاف: «وجدت لجنة الانضباط أن اللاعب مسؤول عن الاعتداء الجسدي على أحد حكام المباراة، وقرَّرت إيقافه لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، حتى 19 أكتوبر 2034».
¡AGREDEN A JUEZ DE LÍNEA EN SEGUNDA CATEGORÍA! En el partido entre Río Aguarico FC y Ciudad de Yantzaza en Segunda Categoría, desde el banco de suplentes le lanzaron una piedra que impactó en uno de los jueces de línea, que tuvo que salir del partido en ambulancia tras el... pic.twitter.com/uf7wkpio6Z
— Radio Caravana (@Caravana750) October 20, 2026
وأكمل «بالإضافة إلى ذلك، سيطلب الاتحاد الإكوادوري من الاتحاد الدولي (فيفا) توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل جميع أنحاء العالم».
وأضاف الاتحاد الإكوادوري أن نادي دي يانتازازا سيضطر إلى دفع غرامة قدرها ألفَي دولار، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره 4.369.73 دولار لتغطية النفقات الطبية للحكم المساعد.
وفي بيان صدر في 20 أكتوبر الماضي، اعتذر نادي يانتازازا لطاقم التحكيم والجماهير عن الحادث.
وقال: «كمؤسسة، نرفض رفضاً قاطعاً جميع أعمال العنف، سواء كانت لفظية أو جسدية داخل الملاعب الرياضية وخارجها. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن كرة القدم يجب أن تكون مساحةً قائمةً على الاحترام والتعايش واللعب النظيف. بمجرد تحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الحادث المؤسف، اتخذت المؤسسة قراراً بفصله على الفور، وبالتالي لم يعد جزءاً من نادينا».