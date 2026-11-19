قال كارلوس ألكاراس إنه لا يزال يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تعرَّض لها خلال فوزه على دانييل ميدفيديف في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، لكن غيابه الأخير عن المنافسات علَّمه أن يحافظ على هدوئه حين يضع جسده عقبة أخرى في طريقه. واضطر المُصنَّف الثالث عالمياً للعلاج وتضميد فخذه اليسرى في منتصف مباراته مع ميدفيديف في البطولة الختامية للموسم، أمس (الأربعاء)، لكنه تمكَّن من إنهاء المباراة والفوز 6 - 2 و6 - 4. وقال ألكاراس: «أشعر بها (الإصابة) قليلاً. لن أكذب. لكن كما تعلمون، للأسف كنت ألعب بشكل رائع، وفجأة شعرت بمشكلة بسيطة في عضلات الفخذ الخلفية... قدمت أداءً جيداً للغاية منذ تلك اللحظة وحتى نهاية المباراة. كنت أركز على أمور أخرى. كنت أحاول أن أبقى هادئاً وأتحرَّك دون أن أكون شرساً للغاية. أفكر في أن أكون شرساً وأفكر في ضرباتي طوال الوقت... في الوقت الحالي، أشعر بأنني بخير. سنقيِّم مع فريقي ومع متخصص العلاج الطبيعي الموقف، لكنني أعتقد أن اليوم سيكون مهماً جداً بالنسبة لي».
وبلغ اللاعب الإسباني (23 عاماً) قبل النهائي، وسيواصل سعيه نحو الفوز بأول ألقابه في البطولة الختامية للموسم. وسيواجه فلافيو كوبولي، الذي خرج بالفعل من البطولة، في آخر مباراة له في دور المجموعات في تورينو غداً الجمعة.
وقال ألكاراس إن التوقف عن اللعب لمدة قاربت 5 أشهر بسبب إصابة في المعصم أعاد تشكيل منظوره، إذ فاز اللاعب المتوج بـ7 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى ببطولات طوكيو وفيينا وباريس بعد عودته للمنافسة في بطولة أميركا المفتوحة في أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وقال ألكاراس «جعلتني الإصابة أدرك ما هو المهم حقاً. الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة في نهائي البطولات. بل يتعلق بمجرد لعب التنس. إنها نعمة أن أتمكَّن في كل مرة من دخول الملعب والمنافسة وأنا بصحة جيدة. عندما أدرك ذلك، يصبح كل شيء أسهل بالنسبة لي، لأنني أستمتع ولا أشعر بالتوتر في ملعب التنس... ما يعني أنني أستطيع مواجهة المشكلات بطريقة مختلفة... أكون أكثر هدوءاً واسترخاءً وأقول في نفسي (حسناً، سأواصل تقديم أفضل ما لدي في التنس، وسأستمر في محاولة القيام بما ينبغي عليّ فعله)... أعتقد أنني الآن أكثر نضجاً».