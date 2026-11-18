يتواجه الفرنسي فيليب ديالو والسويسري الإيطالي جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، في منافسة تجمع شخصيتين تتشابهان في مسيرتيهما وصعودهما إلى واجهة كرة القدم، لكنهما تختلفان كثيراً في حجم النفوذ والحظوظ الانتخابية.

فبعد أشهر قليلة من ظهورهما معاً في مناسبات كروية عدة، انتقل ديالو من موقع الحليف لإنفانتينو إلى منافسته على المنصب الأعلى في كرة القدم العالمية، بعدما أعلن ترشحه لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بمدينة الرباط المغربية.

وكان الرجلان قد ظهرا في مشهد ودي خلال وجودهما في المنصة الرئاسية لملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأميركية يوم 22 يونيو (حزيران)، لمتابعة مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيفة. وجاء ذلك بعد أقل من شهر على حضورهما معاً نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست، الذي شهد تتويج باريس سان جيرمان بلقبه الثاني توالياً على حساب آرسنال.

لكن العلاقة بين الطرفين شهدت تحولاً خلال الصيف، بعدما دعت الجامعة الفرنسية لكرة القدم إلى إصلاحات داخل «فيفا»، قبل أن يصبح ديالو أول منافس معلن لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة.

وترى صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الرجلين يمثلان «شخصيتين متطابقتين تماماً، دفعتهما الظروف إلى الواجهة»، في إشارة إلى التشابه بين مساريهما المهنيين والطريقة التي صعدا بها إلى مواقع القيادة في كرة القدم.

ورغم هذا التقارب في الخلفية والمسار، فإن ديالو يواجه مهمة صعبة أمام إنفانتينو، الذي يتقدم عليه بفارق كبير من حيث النفوذ والعلاقات داخل الاتحادات الوطنية والقارية، فضلاً عن خبرته في إدارة «فيفا» منذ توليه الرئاسة عام 2016.

ويحتاج رئيس الاتحاد الفرنسي إلى حشد دعم واسع من الاتحادات الأعضاء إذا أراد تحويل ترشحه إلى منافسة فعلية، في وقت تبدو فيه حظوظ إنفانتينو قوية للاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة.