اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت 5 صواريخ باليستية وصاروخ طواف (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، بينما تعاملت مع تهديد صاروخي استهدف الرياض، وسط تقييم أولي بسقوط شظايا وحدوث أضرار مادية يجري حصرها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت 4 صواريخ باليستية ودمرتها بعد إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية، كما اعترضت صاروخاً باليستياً آخر وصاروخ طواف ودمرتهما باتجاه المنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، دمر التحالف منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في ذمار وصعدة، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في ذمار لمحاولة الاعتداء على الرياض، بينما استخدمت المنصة في صعدة لمحاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية، الخميس.

وأضاف التحالف أنه تعامل مع تهديد صاروخي استهدف الرياض، مبيناً أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا وأضراراً مادية، ويجري حصر الأضرار.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت زوال الخطر عن مدينة الرياض، ومحافظتي وادي الدواسر والسليل، إضافة إلى مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط ومنطقة نجران؛ وذلك بعد وقت قصير من تفعيل المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من مخاطر محتملة في تلك المناطق.