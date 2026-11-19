ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا عقب الطرح القياسي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، بينما ارتفعت أسهم «كومرتس بنك» بعد توصل ألمانيا ومصرف «يونيكريديت» الإيطالي إلى اتفاق بشأن الاستحواذ المزمع على المصرف الألماني.

وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.3 في المائة إلى 645.85 نقطة بحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد أغلق، الأربعاء، عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التعدين، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «كومرتس بنك» بنسبة 1.4 في المائة، بينما صعد سهم «يونيكريديت» بنسبة 1.8 في المائة، بعدما توصل المصرف الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف في معركة الاستحواذ على المصرف الألماني.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب على مستوى القطاعات في أوروبا، إذ ارتفعت أسهم شركات الرقائق «إيه إس إم إل» و«إس تي ميكروإلكترونيكس» و«إنفينيون» بنسب تراوحت بين 3 و5.5 في المائة، في انعكاس لتحسن معنويات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا في أوروبا والولايات المتحدة.

وجمعت شركة «أنثروبيك» 81.3 مليار دولار في أكبر طرح أولي للأسهم في تاريخ الأسواق، بعدما رفعت حجم الطرح، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار. ويأتي ذلك رغم المخاوف المحيطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وآفاق جمع التمويلات في قطاع التكنولوجيا. ويترقب المستثمرون إدراج أسهم الشركة، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في بورصة ناسداك في وقت لاحق من اليوم.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة «سويتك» الفرنسية، المتخصصة في مواد أشباه الموصلات، بنسبة 12.7 في المائة، بعدما تجاوزت توقعاتها للسنة المالية 2027 تقديرات السوق.

في المقابل، تراجع سهم شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس» بنسبة 2.5 في المائة، بعدما حددت أهداف نمو مبيعاتها على المدى المتوسط عند الحد الأدنى من النطاق الذي سبق أن توقعته.