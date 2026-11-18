قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، إن دفاعاتها الجوية اعترضت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، مضيفة أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين.

تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.https://t.co/W5i3tEJVXN pic.twitter.com/vLp10cx6aK — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) November 18, 2026

وأضاف البيان: «تؤكد القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزية قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الأربعاء».

بدوره، أعلن الجيش الكويتي، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت هجمات بطائرات مسيرة معادية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/fW8CUwJL6M — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 17, 2026

وقال الجيش الكويتي إن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات بطائرات مسيرة معادية، مضيفا أن أي أصوات انفجارات سُمعت في البلاد ناجمة عن عمليات اعتراض تلك الهجمات. ولم يحدد الجيش مصدر الطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الأميركي شن ضربة على موقع للصواريخ تابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في جزيرة قشم بمضيق هرمز، ووصفها بأنها رد على استهداف سابق. وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن في وقت سابق استهداف منشأة رادار أميركية في البحرين.