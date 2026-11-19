تستعد منصة «إنستغرام» لإتاحة أداة جديدة تساعد صنّاع المحتوى على اكتشاف النسخ المعاد نشرها من مقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بهم، والتحكم في كيفية التعامل معها، سواء عبر متابعة انتشارها أو إخفائها أو إضافة رابط ينسب العمل إلى صاحبه الأصلي.

وأعلنت شركة «ميتا» أن ميزة «حماية المحتوى» (Content Protection) التي كانت متاحة سابقاً لمنشئي المحتوى على «فيسبوك»، ستصل قريباً إلى الحسابات المؤهلة على «إنستغرام»، مع توفير نظام للمراقبة التلقائية يعمل عبر المنصتين.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع استعداد الشركة لاختبار وسائل إضافية لاكتشاف نسخ من الفيديوهات التي يُعاد إنتاج عناصرها البصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بالكلمات المنطوقة من التسجيل الأصلي.

حماية تلقائية للمقاطع الجديدة

تعتمد الأداة على تقنية مطابقة الفيديوهات المستخدمة في نظام «مدير الحقوق» التابع لـ«ميتا»، حيث تفحص محتوى «إنستغرام» و«فيسبوك» باستمرار بحثاً عن نسخ تتطابق بصرياً مع المقاطع المسجلة ضمن نظام الحماية. وبمجرد تفعيل الخدمة، تُدرج مقاطع الفيديو الأصلية التي ينشرها صاحب الحساب مستقبلاً ضمن الحماية تلقائياً، من دون الحاجة إلى تسجيل كل مقطع بصورة منفصلة. أما الفيديوهات المنشورة سابقاً، فيمكن إضافة المقاطع المؤهلة منها يدوياً.

وتوضح الشركة أن الوصول إلى الميزة سيكون مقتصراً على منشئي المحتوى الذين يستوفون معايير الأهلية، والتي تعتمد بصورة أساسية على متطلبات الأصالة والنزاهة.

وسيحصل المؤهلون على إشعار ضمن موجز النشاط، كما يمكنهم التحقق من توفر الخدمة عبر لوحة المعلومات الاحترافية في التطبيق. وتتيح الشركة أيضاً تقديم طلب للوصول إلى الأداة لمن يعتقدون أنهم يستوفون الشروط ولم تُفعّل لديهم بعد. وعندما يرصد النظام مقطعاً مطابقاً، يتلقى صاحب المحتوى الأصلي إشعاراً يتيح له مراجعة معلومات عن النسخة المنشورة، من بينها عدد المشاهدات التي حققتها وعدد متابعي الحساب الذي أعاد نشرها، قبل اختيار الإجراء المناسب.

تختبر «ميتا» اكتشاف المقاطع المُعدَّلة بالذكاء الاصطناعي عبر مطابقة الكلمات المنطوقة حتى بعد تغيير العناصر البصرية (رويترز)

أربعة خيارات للتعامل مع النسخ

لا تؤدي مطابقة الفيديو بالضرورة إلى حذفه، إذ تمنح الأداة صاحب المحتوى الأصلي أربعة خيارات تحدد مصير النسخة التي جرى اكتشافها. يتمثل الخيار الأول في متابعة المقطع المطابق ومراقبة أدائه، وهو الإعداد الافتراضي الذي يمكن تعديله لاحقاً. أما الخيار الثاني، فيتيح إخفاء النسخة عن المستخدمين على «إنستغرام» و«فيسبوك»، بما يحد من انتشارها دون فرض عقوبة مباشرة على الحساب الذي نشرها.

ويمكن لصاحب الفيديو، في حال العثور على النسخة عبر «إنستغرام»، اختيار إضافة رابط إسناد يحمل عبارة «المقطع الأصلي بواسطة»، ويوجه المشاهدين إلى الفيديو الأصلي أو الملف الشخصي لمنشئه. ويسمح هذا الإجراء باستمرار عرض النسخة، مع إظهار مصدر العمل. أما الخيار الرابع، فهو التنازل عن المطابقة، بما يسمح باستمرار نشر الفيديو وإزالته من قائمة المقاطع التي يتابعها صاحب المحتوى داخل الأداة.

وبذلك لا تقتصر الخدمة على حجب النسخ، بل توفر خيارات مختلفة وفق طبيعة استخدام المقطع والعلاقة بين صاحبه والحساب الذي أعاد نشره.

استثناء الحسابات المصرّح لها

تتيح «ميتا» أيضاً إنشاء قائمة بالحسابات المسموح لها بإعادة استخدام المحتوى، مثل الحسابات الأخرى التي يديرها منشئ الفيديو، أو المتعاونين في إنتاجه، أو العلامات التجارية التي حصلت على إذن بالنشر.

ولا تُدرج المقاطع التي تنشرها هذه الحسابات ضمن المطابقات التي تستدعي المراجعة، ويمكن تعديل قائمة السماح في أي وقت.

وفي المقابل، تتضمن الخدمة آلية للاعتراض على مطالبات الملكية غير الصحيحة. فإذا نشر حساب آخر الفيديو الأصلي وسجّله ضمن نظام الحماية قبل صاحبه الفعلي، يستطيع المنشئ تقديم نزاع بشأن الملكية مباشرة من الأداة، أو إرسال بلاغ متعلق بحقوق النشر عبر مركز الإبلاغ عن الملكية الفكرية التابع للشركة. وتهدف هذه الإجراءات، وفق «ميتا»، إلى الحد من إساءة استخدام نظام المطابقة، خصوصاً في الحالات التي تتعدد فيها الحسابات المشاركة في نشر الفيديو نفسه.

رصد النسخ المعدَّلة بالذكاء الاصطناعي

لا تقتصر الخطط المقبلة على اكتشاف النسخ المتطابقة بصرياً، إذ تعمل الشركة على توسيع قدرات النظام لرصد محتوى يحتفظ بأجزاء من الفيديو الأصلي رغم تغيير صورته باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «ميتا» أنها بدأت إدراج مقاطع تتطابق فيها الكلمات المنطوقة مع التسجيل الأصلي، حتى إذا استُبدلت العناصر البصرية، ضمن النتائج التي تعرضها أداة حماية المحتوى.

وتعتزم اختبار هذه القدرة مع مجموعة صغيرة من منشئي المحتوى خلال الأسابيع المقبلة، قبل توسيع نطاق الوصول إليها تدريجياً ليشمل المسجلين في نظام الحماية على «إنستغرام» و«فيسبوك». ولم تعلن الشركة موعداً محدداً لإتاحة هذه الوظيفة لجميع المؤهلين، كما لم تقدم بيانات عن دقة اكتشاف المقاطع المعدّلة أو حجم المحتوى الذي يمكن رصده بهذه الطريقة.

وتدرس «ميتا» بالتوازي وسائل للحد من وصول المقاطع والحسابات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة لنشر هذا النوع من المحتوى، على غرار القيود التي تطبقها بالفعل على المنشورات غير الأصلية التي لا تقدم إضافات جوهرية.