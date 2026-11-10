صورك على «إنستغرام» قد تكشف عن شعورك بالوحدة أكثر مما تتصور

تشير أبحاث إلى أن الشعور بالوحدة يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، بمستوى يماثل الخطر المرتبط بالتدخين. وفي دراسة حديثة نُشرت في دورية «npj Mental Health Research»، اختبر علماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، بالولايات المتحدة، ما إذا كان سلوك طلاب الجامعات الأميركيين على «إنستغرام» يكشف عن أشكال مختلفة من الشعور بالوحدة.

وقيّمت دراسات سابقة الشعور بالوحدة من خلال عدد الأصدقاء، والتفاعل عبر الإنترنت، ومواعيد النشر، واختيار الكلمات. لكن كثيراً من الدراسات الحديثة اعتمد على المحتوى المتاح للعامة أو على إفادات المشاركين بشأن عاداتهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تجمع سوى دراسات قليلة بين النشاط المسجل واللغة والصور، كما تعامل كثير منها مع الوحدة باعتبارها حالة واحدة.

وفي الدراسة الحالية، استخدم الباحثون منهجاً رصدياً مقطعياً لدراسة ما إذا كانت بيانات «إنستغرام» قادرة على رصد الأبعاد المختلفة للشعور بالوحدة لدى الشباب، وفق ما أفاد موقع «ميديكال نيوز». وقدّم طلاب جامعيون في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو موافقتهم المستنيرة على المشاركة، وأجابوا عن استبيانات، ثم نزّلوا أرشيفات حساباتهم على «إنستغرام» من إعدادات الحساب. وبلغت العينة النهائية 415 مشاركاً، بعد استبعاد من لديهم بيانات مفقودة أو استبيانات غير مكتملة.

وقاس الباحثون الشعور بالوحدة باستخدام أربعة استبيانات معتمدة، أسفرت مجتمعة عن خمسة مقاييس. وشملت سؤالاً واحداً من مقياس «بيرما» (PERMA Profiler) لقياس الشعور بالوحدة كما يدركه الفرد، ومقياس «لوبين» للشبكات الاجتماعية (LSNS-6) لتقييم حجم شبكة العلاقات والدعم، ومقياس «دي يونغ جيرفيلد» الذي يتضمن مقياسين فرعيين للوحدة العاطفية والاجتماعية، فضلاً عن مقياس جامعة كاليفورنيا للوحدة المكون من 20 بنداً (ULS-20).

واستخرج الفريق من أرشيفات الحسابات ثلاثة أنواع من المعلومات. تناولت السمات السلوكية كيفية استخدام الحساب، مثل عدد المتابعين، ومعدلات النشر والتعليق والإعجاب، ونسبة المنشورات التي نُشرت في ساعات الليل المتأخرة أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.

أما السمات البصرية، فاستُخرجت من صور الملف الشخصي والمنشورات، حيث استخدمت برمجيات لرصد عدد الوجوه، وميل الرأس واتجاهه، وتعبيرات الوجه، والألوان. وجُمعت السمات اللغوية من التعليقات المصاحبة للصور والتعليقات المنشورة، وحُللت لتحديد النبرة العاطفية واختيار الكلمات.

الذكاء الاصطناعي لفحص النتائج

بعد ذلك، قلّص الباحثون العدد الكبير من السمات إلى العناصر الأكثر ارتباطاً بالشعور بالوحدة، ثم درّبوا عدة نماذج للتعلم الآلي على تصنيف المشاركين إلى فئتين، وفقاً لارتفاع أو انخفاض درجاتهم في كل مقياس من مقاييس الوحدة. واختُبرت النماذج باستخدام بيانات لم يسبق لها التعامل معها.

وأخيراً، درس الفريق مدى إسهام 19 سمة مختارة في الاختلافات بين درجات الوحدة العاطفية والاجتماعية، لمعرفة ما إذا كان كل نوع منهما يترك مؤشرات مختلفة على الإنترنت.

وأظهرت الدراسة أن سلوك المستخدمين على «إنستغرام» يوفر معلومات مفيدة بدرجة متوسطة عن شعورهم بالوحدة كما يصفونه بأنفسهم، لكنه يكشف بدرجة أقل عن حجم شبكات علاقاتهم ومدى تواصلهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأشارت النتائج إلى أن الشعور بالوحدة وامتلاك دائرة اجتماعية صغيرة ليسا بالضرورة أمرين متطابقين، وأن «إنستغرام» يقدم معلومات أكثر عن الوحدة الذاتية مقارنة بالعزلة الاجتماعية.

أبرز النتائج

وظهرت بعض المؤشرات في عدة مقاييس للشعور بالوحدة. فقد كان الأشخاص الذين ينشرون صوراً تضم عدداً أقل من الوجوه، أو يختارون صوراً شخصية يميلون فيها برؤوسهم إلى أعلى، أو يكتبون تعليقات تستعيد أحداث الماضي، أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن شعورهم بالوحدة.

وكان انخفاض عدد الوجوه في المنشورات أبرز المؤشرات المحتملة؛ إذ ظل مرتبطاً بالوحدة وفق مقياسين، حتى بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان أعراض الاكتئاب والقلق، ما يشير إلى أن هذا الارتباط لا تفسره هذه الحالات بالكامل.

واختلفت المؤشرات أيضاً بحسب نوع الوحدة. فالأشخاص الذين يشعرون بعدم الرضا عن شبكات علاقاتهم الاجتماعية الأوسع، وهو ما يُعرف بالوحدة الاجتماعية، كانوا أقل ميلاً إلى الإعجاب بالمنشورات والتعليق عليها، كما نشروا نسبة أقل من الصور التي تظهر فيها وجوه.

ورأى الباحثون أن انخفاض التفاعل قد يعكس قلة فرص المشاركة في الأنشطة الجماعية، وفي المقابل، كان الأشخاص الذين يشعرون بغياب علاقة وثيقة، وهو ما يُعرف بالوحدة العاطفية، أكثر ميلاً إلى إظهار تعبيرات الحزن أو الغضب في صورهم الشخصية، واستخدام كلمات سلبية في التعليقات المصاحبة للمنشورات، والنشر في ساعات الليل المتأخرة. وقد تعكس هذه المؤشرات ضيقاً عاطفياً واضطراباً في الروتين اليومي، بدلاً من انخفاض المشاركة الاجتماعية.

كما ارتبط النشر بوتيرة أكبر بالوحدة العاطفية، وهو ما رجّح الباحثون أنه قد يعكس محاولات للبحث عن علاقات وثيقة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الشعور بالوحدة ليس تجربة واحدة، وأن الأنماط التي رصدتها الدراسة قد تفيد الأبحاث المستقبلية المتعلقة بالمشاركة الاجتماعية والدعم العاطفي، لكن الدراسة لم تختبر أي تدخلات علاجية.

وقد لا تنطبق النتائج على فئات سكانية أخرى؛ إذ اقتصرت العينة على طلاب جامعة واحدة، وكان معظم المشاركين من النساء والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، وشكّل الطلاب الآسيويون والبيض أكبر المجموعات العرقية في العينة.

ورغم اعتقاد الباحثين أن هذه الأنماط قد تتيح مستقبلاً للباحثين ومجموعات الصحة العامة دراسة الشعور بالوحدة على نطاق واسع، بموافقة المستخدمين، فإنهم حذروا من المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ومن احتمال تصنيف أشخاص على أنهم يشعرون بالوحدة عن طريق الخطأ، أو عدم رصد آخرين يحتاجون إلى المساعدة.