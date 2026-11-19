استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الأدميرال براد كوبر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق أول ركن فياض الرويلي.